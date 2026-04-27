Grindeanu: az AUR-ral való együttműködés csak a kormány megbuktatására korlátozódik

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn lemondásra szólította fel a párt javaslatára kinevezett államtitkárokat és prefektusokat.

A politikus ezt azután jelentette be, hogy az PSD Országos Politikai Bürója és megyei szervezeteinek elnökei egyöntetűen a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítvány támogatása mellett foglaltak állást – írja az Agerpres.

A párt vezetőtestületének ülését követő nyilatkozatában Sorin Grindeanu azt üzente a PSD prefektusainak és államtitkárainak, mielőbb mondjanak le, hogy ne zavarják meg a közigazgatás működését.