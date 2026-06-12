Székelyföldi színházak és néptáncegyüttesek is kapnak támogatást

Támogatásban részesül több Hargita, Maros és Kovászna megyei színház, néptáncegyüttes és kulturális intézmény a kormány döntése nyomán, amely az önkormányzati fenntartású előadó-művészeti intézmények működését segíti.

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Az önkormányzatok alárendeltségében működő előadó-művészeti intézmények támogatásáról döntött a kormány az RMDSZ által vezetett fejlesztési és közigazgatási minisztérium javaslatára. A döntés értelmében

73 kulturális intézmény részesül támogatásban, köztük 24 olyan intézmény is, amely magyarlakta erdélyi településen működik.

Cseke Attila fejlesztési miniszter rámutatott: azok a művelődési intézmények részesülnek most pénzügyi támogatásban, amelyek nem kapnak állami finanszírozást, a támogatások pedig a helyi jövedelemadóból begyűlt összeg két százalékát teszik ki.

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A kormány most az idén május végéig befolyt összegek visszaosztásáról döntött, az érintett művelődési intézmények kérései alapján – olvasható az RMDSZ honlapján.

Hargita megyében támogatásban részesül a Csíki Játékszín, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház, az Udvarhely Néptáncműhely, valamint a Hargita Székely Néptáncszínház;

Háromszékről a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház, a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház, a Háromszék Táncszínház;

Maros megyéből pedig a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, a nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes és a marosvásárhelyi filharmónia.

Az odaítélt támogatások részletes listája elérhető a fejlesztési minisztérium honlapján.