Lemondott az erdélyi prefektus, aki érintett az Európai Ügyészségnél tett feljelentésben

Lemondott tisztségéről Elena Micicoi Temes megyei prefektus, miután péntek reggel házkutatást tartott a lakásán az Európai Ügyészség. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikusa a Facebook-oldalán jelentette be a lemondását.

Székelyhon 2026. június 12., 17:522026. június 12., 17:52

A bejegyzése szerint az Európai Ügyészség nyomozása egy foglalkoztatással és munkaerőpiaci integrációval kapcsolatos uniós projekthez kapcsolódik, amelyet a korábban általa vezetett Pro Office Egyesület bonyolított le. Hangsúlyozta, az eljárás a kezdeti szakaszban van, és egyelőre semmiféle minősége nincs az ügyben, idézést sem kapott.

Van egy feljelentés, amelyet az Európai Ügyészségnek kötelessége kivizsgálni