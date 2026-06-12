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Lemondott az erdélyi prefektus, aki érintett az Európai Ügyészségnél tett feljelentésben

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

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Lemondott tisztségéről Elena Micicoi Temes megyei prefektus, miután péntek reggel házkutatást tartott a lakásán az Európai Ügyészség. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikusa a Facebook-oldalán jelentette be a lemondását.

Székelyhon

2026. június 12., 17:522026. június 12., 17:52

A bejegyzése szerint az Európai Ügyészség nyomozása egy foglalkoztatással és munkaerőpiaci integrációval kapcsolatos uniós projekthez kapcsolódik, amelyet a korábban általa vezetett Pro Office Egyesület bonyolított le. Hangsúlyozta, az eljárás a kezdeti szakaszban van, és egyelőre semmiféle minősége nincs az ügyben, idézést sem kapott.

Idézet
Van egy feljelentés, amelyet az Európai Ügyészségnek kötelessége kivizsgálni

– szögezte le, hozzátéve, áll a nyomozó hatóságok rendelkezésére, és meggyőződése, hogy az eljárás végén beigazolódik az ártatlansága.

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Elena Micicoi rámutatott arra is, nem szeretné, hogy a prefektusi kinevezése előtti időszakra visszanyúló ügy „az intézmény problémájává váljon”, ezért lemond a tisztségről – írja az Agerpres hírügynökség.

Belföld Politika
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