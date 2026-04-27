Közösen nyújt be bizalmatlansági indítványt a PSD és az AUR a Bolojan-kormány ellen

Marian Neacșu volt kormányfőhelyettes hétfőn kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) közösen bizalmatlansági indítványt terjeszt be az Ilie Bolojan vezette kormány ellen.
2026. április 27., 11:53
A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, a két párt vezetősége több rendbéli tárgyalás nyomán őt és Petrișor Peiut, az AUR-os szenátusi frakcióvezetőjét bízta meg a közös bizalmatlansági indítvány technikai részleteivel.
„Mi kizárólag a technikai részletekkel foglalkozunk. A politikai megközelítést valószínűleg a mai nap folyamán fogják ismertetni a pártelnökök” – nyilatkozta Neacșu az Agerpres beszámolója szerint.
Emlékeztetett, hogy a PSD országos politikai vezetősége hétfőn 14 órakor ül össze, hogy meghozza a végső döntést az ügyben.
Petrișor Peiu hangsúlyozta, hogy a két párt közösen fogja beterjeszteni az indítványt május elején.
Az újságírók azon kérdésére, hogy a közös indítvány beterjesztése tekinthető-e az együttműködés és a közös kormányzás felé tett első lépésnek, Neacșu így válaszolt:
„Egyelőre csak egy közös bizalmatlansági indítvány megfogalmazásáról, benyújtásáról és megszavazásáról tárgyaltunk. (...) Nincs semmiféle megállapodás a PSD-vel. Egyelőre ez egy közös megoldás, és abban állapodtunk meg, hogy
Bármilyen parlamenti együttműködés örvendetes, és egyelőre erről folytattunk megbeszéléseket; meglátjuk, mi következik, miután ez lejárt” – jelentette ki Peiu.
