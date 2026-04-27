Közösen nyújt be bizalmatlansági indítványt a PSD és az AUR a Bolojan-kormány ellen

Fotó: Kozán István

Marian Neacșu volt kormányfőhelyettes hétfőn kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) közösen bizalmatlansági indítványt terjeszt be az Ilie Bolojan vezette kormány ellen.

2026. április 27., 11:532026. április 27., 11:53

2026. április 27., 12:28

A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, a két párt vezetősége több rendbéli tárgyalás nyomán őt és Petrișor Peiut, az AUR-os szenátusi frakcióvezetőjét bízta meg a közös bizalmatlansági indítvány technikai részleteivel.

Hirdetés

„Mi kizárólag a technikai részletekkel foglalkozunk. A politikai megközelítést valószínűleg a mai nap folyamán fogják ismertetni a pártelnökök” – nyilatkozta Neacșu az Agerpres beszámolója szerint.

Emlékeztetett, hogy a PSD országos politikai vezetősége hétfőn 14 órakor ül össze, hogy meghozza a végső döntést az ügyben.

Petrișor Peiu hangsúlyozta, hogy a két párt közösen fogja beterjeszteni az indítványt május elején.

Az újságírók azon kérdésére, hogy a közös indítvány beterjesztése tekinthető-e az együttműködés és a közös kormányzás felé tett első lépésnek, Neacșu így válaszolt:

„Minden út az első lépéssel kezdődik. Most a jelenlegi kezdeményezés küszöbén állunk”.

„Egyelőre csak egy közös bizalmatlansági indítvány megfogalmazásáról, benyújtásáról és megszavazásáról tárgyaltunk. (...) Nincs semmiféle megállapodás a PSD-vel. Egyelőre ez egy közös megoldás, és abban állapodtunk meg, hogy

közösen írjuk meg a szöveget az indítványhoz, hogy ne kockáztassuk azt, hogy két indítvány legyen, és mindkettő elbukjon.

Bármilyen parlamenti együttműködés örvendetes, és egyelőre erről folytattunk megbeszéléseket; meglátjuk, mi következik, miután ez lejárt” – jelentette ki Peiu.

Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Üzemanyagválság: egyelőre nem minden székelyföldi benzinkútnál tudták pótolni a hiányt

A hétvége folyamán számos Petrom-töltőállomás maradt gázolaj és benzin nélkül. Sok helyen hétfőn sem tudták pótolni a hiányzó üzemanyagot: Baróton például napok óta nem tudnak tankolni a gépjárművezetők.

Hirdetés
Tizenöt épület égett porig egy vasárnapi tűzvészben

Közel harminc házat érintett egy vasárnap reggel a Vrancea megyei Soveja községhez tartozó Rucăreni településen kitört tűzvész; az épületek mintegy fele porig égett, összesen több mint 300 embert evakuáltak.

Fagyos hajnallal indult a hét Székelyföldön

Fagypont alá csökkent a hőmérséklet több székelyföldi településen, Csíkszeredában és környékén mínusz 6 fok alatti értékeket mértek hétfő hajnalban.

Elbocsátásokhoz vezethet a költségcsökkentés az érdekvédelem szerint

Elbocsátásoktól tartva a 10 százalékos költségcsökkentést előíró kormányrendelet módosítását kéri a Sanitas. Egyelőre nincs szó elbocsátásokról, de a szakszervezet Hargita megyei vezetője szerint ennek a lehetőségét is szeretnék megszüntetni.

Hirdetés
Vád alá helyezik hétfőn a Donald Trump részvételével tartott gálavacsora helyszínén lövöldöző férfit

Hétfőn egy washingtoni szövetségi bíróság előtt vád alá helyezik Cole Allent, aki szombaton a Donald Trump amerikai elnök részvételével tartott gálavacsora helyszínén tüzet nyitott.

Magyar Péter szerdán Brüsszelben egyeztet az uniós források Magyarországra hozataláról

Magyar Péter szerdán Brüsszelbe utazik és informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. Ezt a Tisza Párt elnöke vasárnap közölte Facebook-oldalán.

A csernobili atomkatasztrófáról is megemlékezett XIV. Leó pápa annak negyvenedik évfordulóján

„Tolvajok azok, akik kizsákmányolják a föld forrásait, véres háborúkat vívnak, vagy a rosszat táplálják bármilyen formában, és nem tesznek mást mint elrabolják mindannyiunktól a béke és nyugalom jövőjét.”

Hirdetés
Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó

Motorok és motorosok százait áldották meg vasárnap délután a Tolvajos-tetőn.

A fákat sem kímélte az erős szél

Több fát is kidöntött az erős szél vasárnap Marosvásárhelyen, a tűzoltókat három helyszínre riasztották. Maroshévízen egy fa az áramvezetékekre zuhant, ezért a tűzoltók mellett az áramszolgáltató munkatársai is a helyszínre vonultak.

Újabb, robbanótöltettel ellátott drónmaradványokat találtak, ezúttal Tulcea megyében

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tűzszerészei robbanótöltetet találtak a Tulcea megyei Luncavița és Văcăreni térségében becsapódott drónmaradványokban – számolt be vasárnap a védelmi minisztérium.

Hirdetés
