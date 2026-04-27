Tizenhat év után bezárt a Székely Tv csíkszeredai studiója. Nem sugároznak többé helyi híreket
Leállították a Székely Tv műsorszórását: a helyi csatorna 16 év után, gazdasági okok miatt szűnt meg. A Csíkszeredában működő stúdió vasárnap éjjel zárt be végleg, hétfőn pedig már csak a „Nem érhető el a szolgáltatás” felirat fogadta a nézőket.
A Csíki TV után a másik helyi televízióját is elveszítette Csíkszereda. Palkó József, a televízió nyugalmazott programigazgatója a Székelyhonnak úgy nyilatkozott:
„Egyszer mindig eljön egy vég. Ennek a döntésnek nincs köze a magyarországi választásokhoz,
– fogalmazott a Paciként ismert tévés.
Elmondása szerint a csatorna bezárása négy alkalmazottat érintett. Közülük ő maga már nyugdíjas, egyik munkatársa szintén közel áll a nyugdíjhoz, két fiatalnak pedig máshol kell megtalálnia a helyét.
A Székely Tv 2009 óta működtetett stúdiót Csíkszeredában, és az évek során stábja minden jelentős eseményen jelen volt, amely Hargita megyében történt.
Lezárult a Székely tv műsorszórása – végleg megszűnt a helyi tévéadó
Honlapjukon olvasható bemutatkozásukban úgy fogalmaztak: törekedtek arra, hogy szinte minden városi és intézményi rendezvényen jelen legyenek, miközben
A térséget érintő eseményekről is rendszeresen beszámoltak.
A csatornától a csíkszeredai városvezetés is búcsút vett közösségi oldalán. Mint írták, „a csíkszeredai helyi média szomorú napja volt a szombati: 16 év után elbúcsúzott a Székely Tv. A tévécsatorna fontos krónikása volt a város eseményeinek. Munkájuk szolgálat volt, amely hiányozni fog.”
A bejegyzésben köszönetet mondtak a televízió mindenkori munkatársainak, és további sikereket kívántak nekik.
