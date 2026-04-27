Tizenhat év után bezárt a Székely Tv csíkszeredai studiója. Nem sugároznak többé helyi híreket

Leállították a Székely Tv műsorszórását: a helyi csatorna 16 év után, gazdasági okok miatt szűnt meg. A Csíkszeredában működő stúdió vasárnap éjjel zárt be végleg, hétfőn pedig már csak a „Nem érhető el a szolgáltatás” felirat fogadta a nézőket.

Barabás Hajnal 2026. április 27., 12:492026. április 27., 12:49

A Csíki TV után a másik helyi televízióját is elveszítette Csíkszereda. Palkó József, a televízió nyugalmazott programigazgatója a Székelyhonnak úgy nyilatkozott:

a tulajdonos, a nagyváradi székhelyű Tematic Cable Kft. gazdasági megfontolásból döntött a Székely Tv megszüntetése mellett.

„Egyszer mindig eljön egy vég. Ennek a döntésnek nincs köze a magyarországi választásokhoz,

egyszerűen már nem volt gazdaságos a működtetés”

– fogalmazott a Paciként ismert tévés.

Elmondása szerint a csatorna bezárása négy alkalmazottat érintett. Közülük ő maga már nyugdíjas, egyik munkatársa szintén közel áll a nyugdíjhoz, két fiatalnak pedig máshol kell megtalálnia a helyét. A városi sajtó fontos krónikása szűnt meg A Székely Tv 2009 óta működtetett stúdiót Csíkszeredában, és az évek során stábja minden jelentős eseményen jelen volt, amely Hargita megyében történt.

Lezárult a Székely tv műsorszórása – végleg megszűnt a helyi tévéadó

Rendszeresen jelentkeztek helyi hírműsorral, adásuk főként Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen volt követhető.

Honlapjukon olvasható bemutatkozásukban úgy fogalmaztak: törekedtek arra, hogy szinte minden városi és intézményi rendezvényen jelen legyenek, miközben

a helyi értékeket és a hírek fontosságát tartották szem előtt.

A térséget érintő eseményekről is rendszeresen beszámoltak.

