Tizenöt épület égett porig egy vasárnapi tűzvészben

Fotó: Vrancea megyei katasztrófavédelem
Közel harminc házat érintett egy vasárnap reggel a Vrancea megyei Soveja községhez tartozó Rucăreni településen kitört tűzvész; az épületek mintegy fele porig égett, összesen több mint 300 embert evakuáltak.
2026. április 27., 11:21
2026. április 27., 11:222026. április 27., 11:22
Marius Iorga Vrancea megyei prefektus szerint a tűz az egyik házban tört ki reggel 9 óra magasságában, onnan pedig a rendkívül heves szél miatt átterjedt a többi házra.
– számol be az Agerpres.
Az otthon nélkül maradt személyeket a helyi és a megyei önkormányzat által rendelkezésre bocsátott helyiségekben szállásolták el ideiglenesen.
Fotó: Vrancea megyei katasztrófavédelem
Ilie Bolojan kormányfő arról posztolt, hogy az oltás ideje alatt kapcsolatban volt a helyi hatóságokkal, és meggyőződött róla, hogy minden evakuált személynek ideiglenes szállást, valamint élelmiszert biztosítanak.
Fotó: Vrancea megyei katasztrófavédelem
Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) még hétfőn összeül, hogy jóváhagyja a „sürgősségi támogatásra” szánt összegeket, amelyeket csütörtökig folyósítanak a károsult családoknak.
A hét folyamán pedig felmérik a károkat és minden család helyzetét, és ennek függvényében állami támogatást nyújtanak az otthon nélkül maradt családoknak – közölte még a miniszterelnök.
Fotó: Vrancea megyei katasztrófavédelem
Lakóház tetejére dőlt egy fa hétfőn a Vasláb községhez tartozó Marosfőn, tűzoltók a helyszínre siettek, hogy eltakarítsák – közli a Hargita megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
Marian Neacșu volt kormányfőhelyettes hétfőn kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) közösen bizalmatlansági indítványt terjeszt be az Ilie Bolojan vezette kormány ellen.
A hétvége folyamán számos Petrom-töltőállomás maradt gázolaj és benzin nélkül. Sok helyen hétfőn sem tudták pótolni a hiányzó üzemanyagot: Baróton például napok óta nem tudnak tankolni a gépjárművezetők.
Fagypont alá csökkent a hőmérséklet több székelyföldi településen, Csíkszeredában és környékén mínusz 6 fok alatti értékeket mértek hétfő hajnalban.
Elbocsátásoktól tartva a 10 százalékos költségcsökkentést előíró kormányrendelet módosítását kéri a Sanitas. Egyelőre nincs szó elbocsátásokról, de a szakszervezet Hargita megyei vezetője szerint ennek a lehetőségét is szeretnék megszüntetni.
Hétfőn egy washingtoni szövetségi bíróság előtt vád alá helyezik Cole Allent, aki szombaton a Donald Trump amerikai elnök részvételével tartott gálavacsora helyszínén tüzet nyitott.
Magyar Péter szerdán Brüsszelbe utazik és informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. Ezt a Tisza Párt elnöke vasárnap közölte Facebook-oldalán.
„Tolvajok azok, akik kizsákmányolják a föld forrásait, véres háborúkat vívnak, vagy a rosszat táplálják bármilyen formában, és nem tesznek mást mint elrabolják mindannyiunktól a béke és nyugalom jövőjét.”
Motorok és motorosok százait áldották meg vasárnap délután a Tolvajos-tetőn.
Több fát is kidöntött az erős szél vasárnap Marosvásárhelyen, a tűzoltókat három helyszínre riasztották. Maroshévízen egy fa az áramvezetékekre zuhant, ezért a tűzoltók mellett az áramszolgáltató munkatársai is a helyszínre vonultak.
szóljon hozzá!