Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tizenöt épület égett porig egy vasárnapi tűzvészben

Fotó: Vrancea megyei katasztrófavédelem

Fotó: Vrancea megyei katasztrófavédelem

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közel harminc házat érintett egy vasárnap reggel a Vrancea megyei Soveja községhez tartozó Rucăreni településen kitört tűzvész; az épületek mintegy fele porig égett, összesen több mint 300 embert evakuáltak.

Székelyhon

2026. április 27., 11:212026. április 27., 11:21

2026. április 27., 11:222026. április 27., 11:22

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Marius Iorga Vrancea megyei prefektus szerint a tűz az egyik házban tört ki reggel 9 óra magasságában, onnan pedig a rendkívül heves szél miatt átterjedt a többi házra.

A közel 30 épületből mintegy 15 porig égett

– számol be az Agerpres.

Az otthon nélkül maradt személyeket a helyi és a megyei önkormányzat által rendelkezésre bocsátott helyiségekben szállásolták el ideiglenesen.

Ilie Bolojan kormányfő arról posztolt, hogy az oltás ideje alatt kapcsolatban volt a helyi hatóságokkal, és meggyőződött róla, hogy minden evakuált személynek ideiglenes szállást, valamint élelmiszert biztosítanak.

Bejelentette ugyanakkor, hogy a kormány támogatást fog nyújtani a szerencsétlenség által sújtott családoknak.

Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) még hétfőn összeül, hogy jóváhagyja a „sürgősségi támogatásra” szánt összegeket, amelyeket csütörtökig folyósítanak a károsult családoknak.

A hét folyamán pedig felmérik a károkat és minden család helyzetét, és ennek függvényében állami támogatást nyújtanak az otthon nélkül maradt családoknak – közölte még a miniszterelnök.

Hirdetés

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 27., hétfő

Lakóházra dőlt egy fa Marosfőn

Lakóház tetejére dőlt egy fa hétfőn a Vasláb községhez tartozó Marosfőn, tűzoltók a helyszínre siettek, hogy eltakarítsák – közli a Hargita megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

2026. április 27., hétfő

Hirdetés
2026. április 27., hétfő

Közösen nyújt be bizalmatlansági indítványt a PSD és az AUR a Bolojan-kormány ellen

Marian Neacșu volt kormányfőhelyettes hétfőn kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) közösen bizalmatlansági indítványt terjeszt be az Ilie Bolojan vezette kormány ellen.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Üzemanyagválság: egyelőre nem minden székelyföldi benzinkútnál tudták pótolni a hiányt

A hétvége folyamán számos Petrom-töltőállomás maradt gázolaj és benzin nélkül. Sok helyen hétfőn sem tudták pótolni a hiányzó üzemanyagot: Baróton például napok óta nem tudnak tankolni a gépjárművezetők.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Fagyos hajnallal indult a hét Székelyföldön

Fagypont alá csökkent a hőmérséklet több székelyföldi településen, Csíkszeredában és környékén mínusz 6 fok alatti értékeket mértek hétfő hajnalban.

2026. április 27., hétfő

Hirdetés
2026. április 27., hétfő

Elbocsátásokhoz vezethet a költségcsökkentés az érdekvédelem szerint

Elbocsátásoktól tartva a 10 százalékos költségcsökkentést előíró kormányrendelet módosítását kéri a Sanitas. Egyelőre nincs szó elbocsátásokról, de a szakszervezet Hargita megyei vezetője szerint ennek a lehetőségét is szeretnék megszüntetni.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Vád alá helyezik hétfőn a Donald Trump részvételével tartott gálavacsora helyszínén lövöldöző férfit

Hétfőn egy washingtoni szövetségi bíróság előtt vád alá helyezik Cole Allent, aki szombaton a Donald Trump amerikai elnök részvételével tartott gálavacsora helyszínén tüzet nyitott.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Magyar Péter szerdán Brüsszelben egyeztet az uniós források Magyarországra hozataláról

Magyar Péter szerdán Brüsszelbe utazik és informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. Ezt a Tisza Párt elnöke vasárnap közölte Facebook-oldalán.

2026. április 27., hétfő

Hirdetés
2026. április 27., hétfő

A csernobili atomkatasztrófáról is megemlékezett XIV. Leó pápa annak negyvenedik évfordulóján

„Tolvajok azok, akik kizsákmányolják a föld forrásait, véres háborúkat vívnak, vagy a rosszat táplálják bármilyen formában, és nem tesznek mást mint elrabolják mindannyiunktól a béke és nyugalom jövőjét.”

2026. április 27., hétfő

2026. április 26., vasárnap

Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó

Motorok és motorosok százait áldották meg vasárnap délután a Tolvajos-tetőn.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

A fákat sem kímélte az erős szél

Több fát is kidöntött az erős szél vasárnap Marosvásárhelyen, a tűzoltókat három helyszínre riasztották. Maroshévízen egy fa az áramvezetékekre zuhant, ezért a tűzoltók mellett az áramszolgáltató munkatársai is a helyszínre vonultak.

2026. április 26., vasárnap

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!