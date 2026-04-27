Tizenöt épület égett porig egy vasárnapi tűzvészben

Közel harminc házat érintett egy vasárnap reggel a Vrancea megyei Soveja községhez tartozó Rucăreni településen kitört tűzvész; az épületek mintegy fele porig égett, összesen több mint 300 embert evakuáltak.

Marius Iorga Vrancea megyei prefektus szerint a tűz az egyik házban tört ki reggel 9 óra magasságában, onnan pedig a rendkívül heves szél miatt átterjedt a többi házra.

Az otthon nélkül maradt személyeket a helyi és a megyei önkormányzat által rendelkezésre bocsátott helyiségekben szállásolták el ideiglenesen.

– számol be az Agerpres .

Ilie Bolojan kormányfő arról posztolt, hogy az oltás ideje alatt kapcsolatban volt a helyi hatóságokkal, és meggyőződött róla, hogy minden evakuált személynek ideiglenes szállást, valamint élelmiszert biztosítanak.

Bejelentette ugyanakkor, hogy a kormány támogatást fog nyújtani a szerencsétlenség által sújtott családoknak.

Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) még hétfőn összeül, hogy jóváhagyja a „sürgősségi támogatásra” szánt összegeket, amelyeket csütörtökig folyósítanak a károsult családoknak.

A hét folyamán pedig felmérik a károkat és minden család helyzetét, és ennek függvényében állami támogatást nyújtanak az otthon nélkül maradt családoknak – közölte még a miniszterelnök.