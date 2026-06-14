Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök: legkésőbb egy hét múlva új kormánya lesz Romániának

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök szerint legkésőbb egy hét múlva tisztségbe iktatják az új kormányt.

Székelyhon 2026. június 14., 22:492026. június 14., 22:49 2026. június 14., 22:512026. június 14., 22:51

A kijelölt kormányfő az Antena 3 CNN televíziónak adott vasárnap esti interjúban elmondta, a jelenlegihez hasonló nehéz helyzetekben

egy politikus „nem lehet gyáva”, szembe kell néznie a kihívással, és neki eltökélt szándéka végigvinni, amit elvállalt.

Az Agerpres szemléje szerint hozzátette, az ügyvivő kormánynak korlátozott a hatásköre, aminek „gazdasági ára van”, ezért a teljes politikai osztály felelőssége mielőbb véget vetni ennek az időszaknak. Hirdetés Az alkotmány értelmében a miniszterelnök-jelöltnek a nevesítésétől számított tíz napon belül bizalmi szavazást kell kérnie a parlamenttől a kormányprogramról és a miniszterek listájáról. Veștea azt mondta,

nem áll szándékában kivárni a tíz napot, minél előbb a parlament elé szeretne állni.

„Nincs szükség vitákra és feszültségkeltésre (...). Pragmatikusaknak kell lennünk, és rám ez jellemző, nem pazarolom az időt, mindig arra törekszem, hogy a nap és az életem minden időszakát hatékonyan használjam ki” – fogalmazott, hozzátéve:

meggyőződése, hogy legkésőbb egy hét múlva már új kormánya lesz Romániának.