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Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök: legkésőbb egy hét múlva új kormánya lesz Romániának

• Fotó: Adrian Veștea/Facebook

Fotó: Adrian Veștea/Facebook

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Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök szerint legkésőbb egy hét múlva tisztségbe iktatják az új kormányt.

Székelyhon

2026. június 14., 22:492026. június 14., 22:49

2026. június 14., 22:512026. június 14., 22:51

A kijelölt kormányfő az Antena 3 CNN televíziónak adott vasárnap esti interjúban elmondta, a jelenlegihez hasonló nehéz helyzetekben

egy politikus „nem lehet gyáva”, szembe kell néznie a kihívással, és neki eltökélt szándéka végigvinni, amit elvállalt.

Az Agerpres szemléje szerint hozzátette, az ügyvivő kormánynak korlátozott a hatásköre, aminek „gazdasági ára van”, ezért a teljes politikai osztály felelőssége mielőbb véget vetni ennek az időszaknak.

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Az alkotmány értelmében a miniszterelnök-jelöltnek a nevesítésétől számított tíz napon belül bizalmi szavazást kell kérnie a parlamenttől a kormányprogramról és a miniszterek listájáról. Veștea azt mondta,

nem áll szándékában kivárni a tíz napot, minél előbb a parlament elé szeretne állni.

„Nincs szükség vitákra és feszültségkeltésre (...). Pragmatikusaknak kell lennünk, és rám ez jellemző, nem pazarolom az időt, mindig arra törekszem, hogy a nap és az életem minden időszakát hatékonyan használjam ki” – fogalmazott, hozzátéve:

meggyőződése, hogy legkésőbb egy hét múlva már új kormánya lesz Romániának.

Veștea azt is közölte, hogy készült egy előzetes értékelés, amely szerint a parlamenti szavazáson a kormánya megszerezheti a beiktatáshoz szükséges 233 szavazatot.

Elmondása szerint Nicușor Dan államfő és a miniszterelnök-jelöltségtől visszalépett Eugen Tomac számításai is ezt támasztották alá. „Esetében éppen a PNL szavazatai hiányoztak” – tette hozzá.

Belföld
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