Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök: legkésőbb egy hét múlva új kormánya lesz Romániának

Fotó: Adrian Veștea/Facebook
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök szerint legkésőbb egy hét múlva tisztségbe iktatják az új kormányt.
2026. június 14., 22:492026. június 14., 22:49
2026. június 14., 22:512026. június 14., 22:51
A kijelölt kormányfő az Antena 3 CNN televíziónak adott vasárnap esti interjúban elmondta, a jelenlegihez hasonló nehéz helyzetekben
Az Agerpres szemléje szerint hozzátette, az ügyvivő kormánynak korlátozott a hatásköre, aminek „gazdasági ára van”, ezért a teljes politikai osztály felelőssége mielőbb véget vetni ennek az időszaknak.
Az alkotmány értelmében a miniszterelnök-jelöltnek a nevesítésétől számított tíz napon belül bizalmi szavazást kell kérnie a parlamenttől a kormányprogramról és a miniszterek listájáról. Veștea azt mondta,
„Nincs szükség vitákra és feszültségkeltésre (...). Pragmatikusaknak kell lennünk, és rám ez jellemző, nem pazarolom az időt, mindig arra törekszem, hogy a nap és az életem minden időszakát hatékonyan használjam ki” – fogalmazott, hozzátéve:
Veștea azt is közölte, hogy készült egy előzetes értékelés, amely szerint a parlamenti szavazáson a kormánya megszerezheti a beiktatáshoz szükséges 233 szavazatot.
Elmondása szerint Nicușor Dan államfő és a miniszterelnök-jelöltségtől visszalépett Eugen Tomac számításai is ezt támasztották alá. „Esetében éppen a PNL szavazatai hiányoztak” – tette hozzá.
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