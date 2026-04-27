Elbocsátásokhoz vezethet a költségcsökkentés az érdekvédelem szerint

A szakszervezeti félelmek szerint a személyzeti kiadások csökkentési kötelezettsége állások megszüntetésére kényszeríthet egyes intézményeket a rendszerben

Elbocsátásoktól tartva a 10 százalékos költségcsökkentést előíró kormányrendelet módosítását kéri a Sanitas. Egyelőre nincs szó elbocsátásokról, de a szakszervezet Hargita megyei vezetője szerint ennek a lehetőségét is szeretnék megszüntetni.

Széchely István 2026. április 27., 09:502026. április 27., 09:50

Noha korábban előzetes garanciákat kapott a Sanitas szakszervezet arra vonatkozóan, hogy a kormány nem alkalmaz bérköltség-csökkentést az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben – a szakszervezet ezért függesztette fel az általános sztrájk megszervezését –, az érdekvédelmi tömörülésnél most mégis attól tartanak, hogy elbocsátásokra ad lehetőséget a vonatkozó szabályozás.

A személyzeti költségek 10 százalékos csökkentése a valóságban elbocsátásokhoz vezethet,

ami közvetlen hatást gyakorol az egészségügyi rendszer működésére – hívta fel a figyelmet a szakszervezet, a vonatkozó, 2026/7-es számú kormányrendelet sürgős módosítását kérve. A dokumentumban, amelyet elküldtek a képviselőház jogi, munkaügyi és szociális védelmi, valamint egészségügyi és családügyi szakbizottságának, két konkrét kérést fogalmaznak meg: a közszférában dolgozók elbocsátását lehetővé tevő rendelkezés eltörlését,

a személyzeti költségek csökkentése alóli kivételek kiterjesztését az egészségügyi rendszer összes intézményére. Az egészségügyi rendszer intézményei különböző irányítás alá tartoznak, és kiderült, hogy a minisztériumi alárendeltségben működő egyes egészségügyi intézmények esetében fennáll a veszélye annak, hogy elbocsátásokhoz vezethet az említett intézkedés – tudtuk meg Nyulas Emmától, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének elnökétől. Ezért fordultak a Nép Ügyvédjéhez is – fűzte hozzá.

Egyelőre nincs szó ilyen jellegű leépítésekről, de az érdekvédelmi tömörülés ennek a lehetőségét is szeretné megszüntetni,

hogy a jövőben se fordulhasson ez elő – mondta, a kormányválsággal kapcsolatos bizonytalanságokat is megemlítve. Súlyos következményektől tart a szakszervezet A Sanitas álláspontja szerint az általuk kifogásolt intézkedések alkotmányellenesek, és alkalmazásuk súlyos következményekhez vezet a már amúgy is alulméretezett rendszerben:

az egészségügyi rendszer leáll, ha a személyi költségek csökkentése elbocsátásokat eredményez”.

„Legyünk világosak: nem a közintézmények azon jogát vitatjuk, hogy a törvényben előírt feltételek mellett létszámleépítéseket hajtsanak végre, hanem a kormány azon jogát, hogy sürgősségi rendeleteket fogadjon el, amelyekkel a közintézményekre kényszeríti a személyzeti kiadások csökkentését állások megszüntetésével, ami az alapbér elvesztéséhez, vagyis a bérjogok legdrasztikusabb formájú sérüléséhez vezet!” – hangsúlyozta Iulian Pope, a Sanitas szakszervezet elnöke az érdekvédelem közleményében. A szakszervezet álláspontjával a Nép Ügyvédje is egyetért A Sanitas a 2026/7-es számú sürgősségi kormányrendelet módosítását azért is kéri, hogy elérje: a személyi költségek 10 százalékos csökkentésére vonatkozó kivételeket kiterjesszék a közegészségügyi rendszer összes egységére.

Nem elegendő, ha csak a kórházak és a mentőszolgálatok képeznek kivételt ez alól,