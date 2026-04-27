Elbocsátásokhoz vezethet a költségcsökkentés az érdekvédelem szerint

A szakszervezeti félelmek szerint a személyzeti kiadások csökkentési kötelezettsége állások megszüntetésére kényszeríthet egyes intézményeket a rendszerben

Fotó: Haáz Vince

Elbocsátásoktól tartva a 10 százalékos költségcsökkentést előíró kormányrendelet módosítását kéri a Sanitas. Egyelőre nincs szó elbocsátásokról, de a szakszervezet Hargita megyei vezetője szerint ennek a lehetőségét is szeretnék megszüntetni.

Széchely István

2026. április 27., 09:502026. április 27., 09:50

Noha korábban előzetes garanciákat kapott a Sanitas szakszervezet arra vonatkozóan, hogy a kormány nem alkalmaz bérköltség-csökkentést az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben – a szakszervezet ezért függesztette fel az általános sztrájk megszervezését –, az érdekvédelmi tömörülésnél most mégis attól tartanak, hogy elbocsátásokra ad lehetőséget a vonatkozó szabályozás.

A személyzeti költségek 10 százalékos csökkentése a valóságban elbocsátásokhoz vezethet,

ami közvetlen hatást gyakorol az egészségügyi rendszer működésére – hívta fel a figyelmet a szakszervezet, a vonatkozó, 2026/7-es számú kormányrendelet sürgős módosítását kérve. A dokumentumban, amelyet elküldtek a képviselőház jogi, munkaügyi és szociális védelmi, valamint egészségügyi és családügyi szakbizottságának, két konkrét kérést fogalmaznak meg:

  • a közszférában dolgozók elbocsátását lehetővé tevő rendelkezés eltörlését,

  • a személyzeti költségek csökkentése alóli kivételek kiterjesztését az egészségügyi rendszer összes intézményére.

Hirdetés

Az egészségügyi rendszer intézményei különböző irányítás alá tartoznak, és kiderült, hogy a minisztériumi alárendeltségben működő egyes egészségügyi intézmények esetében fennáll a veszélye annak, hogy elbocsátásokhoz vezethet az említett intézkedés – tudtuk meg Nyulas Emmától, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének elnökétől. Ezért fordultak a Nép Ügyvédjéhez is – fűzte hozzá.

Egyelőre nincs szó ilyen jellegű leépítésekről, de az érdekvédelmi tömörülés ennek a lehetőségét is szeretné megszüntetni,

hogy a jövőben se fordulhasson ez elő – mondta, a kormányválsággal kapcsolatos bizonytalanságokat is megemlítve.

Súlyos következményektől tart a szakszervezet

A Sanitas álláspontja szerint az általuk kifogásolt intézkedések alkotmányellenesek, és alkalmazásuk súlyos következményekhez vezet a már amúgy is alulméretezett rendszerben:

Idézet
az egészségügyi rendszer leáll, ha a személyi költségek csökkentése elbocsátásokat eredményez”.

„Legyünk világosak: nem a közintézmények azon jogát vitatjuk, hogy a törvényben előírt feltételek mellett létszámleépítéseket hajtsanak végre, hanem a kormány azon jogát, hogy sürgősségi rendeleteket fogadjon el, amelyekkel a közintézményekre kényszeríti a személyzeti kiadások csökkentését állások megszüntetésével, ami az alapbér elvesztéséhez, vagyis a bérjogok legdrasztikusabb formájú sérüléséhez vezet!” – hangsúlyozta Iulian Pope, a Sanitas szakszervezet elnöke az érdekvédelem közleményében.

A szakszervezet álláspontjával a Nép Ügyvédje is egyetért

A Sanitas a 2026/7-es számú sürgősségi kormányrendelet módosítását azért is kéri, hogy elérje: a személyi költségek 10 százalékos csökkentésére vonatkozó kivételeket kiterjesszék a közegészségügyi rendszer összes egységére.

Nem elegendő, ha csak a kórházak és a mentőszolgálatok képeznek kivételt ez alól,

mivel így más alapvető egészségügyi intézményeket (közegészségügyi igazgatóságokat, intézeteket, transzfuziós központokat stb.) érintene a költségcsökkentés, ami láncreakciókat okozna az egész rendszerben – figyelmeztetett a Sanitas elnöke.

A szakszervezet álláspontjával és érveivel egyébként a Nép Ügyvédje is egyetért. Az intézmény vezetője, Renate Weber az érdekvédelem elnökével való találkozót követően értesítette a képviselőházat arról a veszélyről, hogy súlyos alkotmányos hiányosság alakulhat ki, amennyiben nem korrigálják a sürgősségi kormányrendelet jelenlegi rendelkezéseit.

1 hozzászólás Hozzászólások
Ezek is érdekelhetik

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit
A Maior testvérpár hátát nézte a Hargita Rali mezőnye
„Nem lehet, hogy ne történjen semmi”: egy város hiányérzetéből születik meg Nagykároly új fesztiválja
Megvédte edzőjét a Bihar FC a Sepsi OSK-val szembeni kirohanásáért
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
Székelyhon

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit
Székelyhon

Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit
A Maior testvérpár hátát nézte a Hargita Rali mezőnye
Székely Sport

A Maior testvérpár hátát nézte a Hargita Rali mezőnye
„Nem lehet, hogy ne történjen semmi”: egy város hiányérzetéből születik meg Nagykároly új fesztiválja
Krónika

„Nem lehet, hogy ne történjen semmi”: egy város hiányérzetéből születik meg Nagykároly új fesztiválja
Megvédte edzőjét a Bihar FC a Sepsi OSK-val szembeni kirohanásáért
Székely Sport

Megvédte edzőjét a Bihar FC a Sepsi OSK-val szembeni kirohanásáért
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Nőileg

Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
2026. április 27., hétfő

Vád alá helyezik hétfőn a Donald Trump részvételével tartott gálavacsora helyszínén lövöldöző férfit

Hétfőn egy washingtoni szövetségi bíróság előtt vád alá helyezik Cole Allent, aki szombaton a Donald Trump amerikai elnök részvételével tartott gálavacsora helyszínén tüzet nyitott.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Magyar Péter szerdán Brüsszelben egyeztet az uniós források Magyarországra hozataláról

Magyar Péter szerdán Brüsszelbe utazik és informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. Ezt a Tisza Párt elnöke vasárnap közölte Facebook-oldalán.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

A csernobili atomkatasztrófáról is megemlékezett XIV. Leó pápa annak negyvenedik évfordulóján

„Tolvajok azok, akik kizsákmányolják a föld forrásait, véres háborúkat vívnak, vagy a rosszat táplálják bármilyen formában, és nem tesznek mást mint elrabolják mindannyiunktól a béke és nyugalom jövőjét.”

2026. április 27., hétfő

2026. április 26., vasárnap

Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó

Motorok és motorosok százait áldották meg vasárnap délután a Tolvajos-tetőn.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

A fákat sem kímélte az erős szél

Több fát is kidöntött az erős szél vasárnap Marosvásárhelyen, a tűzoltókat három helyszínre riasztották. Maroshévízen egy fa az áramvezetékekre zuhant, ezért a tűzoltók mellett az áramszolgáltató munkatársai is a helyszínre vonultak.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Újabb, robbanótöltettel ellátott drónmaradványokat találtak, ezúttal Tulcea megyében

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tűzszerészei robbanótöltetet találtak a Tulcea megyei Luncavița és Văcăreni térségében becsapódott drónmaradványokban – számolt be vasárnap a védelmi minisztérium.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit

Életét vesztette vasárnap Huși-ban egy férfi, akire egy tömbház tetőelemei zuhantak – közölte a Vaslui megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Jobbkormányos autók: kiderült, mi okozza a legtöbb balesetet

A Román Rendőrség vasárnap közölte, hogy 2020 és 2025 között a jobbkormányos gépkocsikat érintő balesetek mintegy 84 százaléka azért történt, mert a járművezetők nem tartották be a közlekedési szabályokat.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Amikor túl szép, hogy igaz legyen: csalásra utalhatnak a gyanúsan alacsony árak

A belügyminisztérium vasárnap a szellemi tulajdon világnapján arra figyelmeztetett, hogy a hamisított termékek és a kalóztartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Növekvő árak, szűkülő kínálat: idén is folytatódik az Új otthon program

A kormány idén is folytatja az Új otthon programot, 500 millió lejes hitelgarancia-kerettel – derül ki a pénzügyminisztérium vasárnap közzétett jogszabálytervezetéből.

2026. április 26., vasárnap

