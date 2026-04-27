Elbocsátásokhoz vezethet a költségcsökkentés az érdekvédelem szerint

A szakszervezeti félelmek szerint a személyzeti kiadások csökkentési kötelezettsége állások megszüntetésére kényszeríthet egyes intézményeket a rendszerben
Fotó: Haáz Vince
Elbocsátásoktól tartva a 10 százalékos költségcsökkentést előíró kormányrendelet módosítását kéri a Sanitas. Egyelőre nincs szó elbocsátásokról, de a szakszervezet Hargita megyei vezetője szerint ennek a lehetőségét is szeretnék megszüntetni.
Noha korábban előzetes garanciákat kapott a Sanitas szakszervezet arra vonatkozóan, hogy a kormány nem alkalmaz bérköltség-csökkentést az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben – a szakszervezet ezért függesztette fel az általános sztrájk megszervezését –, az érdekvédelmi tömörülésnél most mégis attól tartanak, hogy elbocsátásokra ad lehetőséget a vonatkozó szabályozás.
ami közvetlen hatást gyakorol az egészségügyi rendszer működésére – hívta fel a figyelmet a szakszervezet, a vonatkozó, 2026/7-es számú kormányrendelet sürgős módosítását kérve. A dokumentumban, amelyet elküldtek a képviselőház jogi, munkaügyi és szociális védelmi, valamint egészségügyi és családügyi szakbizottságának, két konkrét kérést fogalmaznak meg:
a közszférában dolgozók elbocsátását lehetővé tevő rendelkezés eltörlését,
a személyzeti költségek csökkentése alóli kivételek kiterjesztését az egészségügyi rendszer összes intézményére.
Az egészségügyi rendszer intézményei különböző irányítás alá tartoznak, és kiderült, hogy a minisztériumi alárendeltségben működő egyes egészségügyi intézmények esetében fennáll a veszélye annak, hogy elbocsátásokhoz vezethet az említett intézkedés – tudtuk meg Nyulas Emmától, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének elnökétől. Ezért fordultak a Nép Ügyvédjéhez is – fűzte hozzá.
hogy a jövőben se fordulhasson ez elő – mondta, a kormányválsággal kapcsolatos bizonytalanságokat is megemlítve.
A Sanitas álláspontja szerint az általuk kifogásolt intézkedések alkotmányellenesek, és alkalmazásuk súlyos következményekhez vezet a már amúgy is alulméretezett rendszerben:
„Legyünk világosak: nem a közintézmények azon jogát vitatjuk, hogy a törvényben előírt feltételek mellett létszámleépítéseket hajtsanak végre, hanem a kormány azon jogát, hogy sürgősségi rendeleteket fogadjon el, amelyekkel a közintézményekre kényszeríti a személyzeti kiadások csökkentését állások megszüntetésével, ami az alapbér elvesztéséhez, vagyis a bérjogok legdrasztikusabb formájú sérüléséhez vezet!” – hangsúlyozta Iulian Pope, a Sanitas szakszervezet elnöke az érdekvédelem közleményében.
A Sanitas a 2026/7-es számú sürgősségi kormányrendelet módosítását azért is kéri, hogy elérje: a személyi költségek 10 százalékos csökkentésére vonatkozó kivételeket kiterjesszék a közegészségügyi rendszer összes egységére.
mivel így más alapvető egészségügyi intézményeket (közegészségügyi igazgatóságokat, intézeteket, transzfuziós központokat stb.) érintene a költségcsökkentés, ami láncreakciókat okozna az egész rendszerben – figyelmeztetett a Sanitas elnöke.
A szakszervezet álláspontjával és érveivel egyébként a Nép Ügyvédje is egyetért. Az intézmény vezetője, Renate Weber az érdekvédelem elnökével való találkozót követően értesítette a képviselőházat arról a veszélyről, hogy súlyos alkotmányos hiányosság alakulhat ki, amennyiben nem korrigálják a sürgősségi kormányrendelet jelenlegi rendelkezéseit.
