Románia következő elnöke: társadalmi látlelet és személyes vallomás

Egy bukaresti villamoson történteknek két színházi ember is szemtanúja volt – ebből aztán monodráma született, most pedig színházi előadás formálódik belőle. A valós történet mögött azonban aktuális társadalmi jelenségre világítanak rá az alkotók.

Péter Beáta 2026. június 12., 17:352026. június 12., 17:35

A 2025/2026-os évad utolsó bemutatójára készülnek a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházban: a IV. dráMÁzat pályázat nyertes darabját, a Radu Popescu Latyak vagy Románia következő elnöke című monodrámája nyomán készült produkciót tűzték műsorra. Jakab Tamás egyéni előadását Bélai Marcel rendezi, dramaturg Dunkler Réka, a rendező munkatársa Veres Orsolya, látványtervező Mihály Kata, zeneszerző Boca Hunor-Lehel, a darabot Bozsódi-Nagy Orsolya-Boglára fordította le magyar nyelvre. Hirdetés Az előadás a társadalmi marginalitás és a láthatóság kérdését vizsgálja Silviu Moisă figuráján keresztül, aki egy villamos utasai között kampányol – meggyőződéssel, szórólapokkal és a saját igazságával felfegyverkezve. A produkció egyszerre társadalmi látlelet és személyes vallomás:

a politikai félelem, a populizmus csábítása és az egyéni felelősség kérdéseinek érzékeny, intim, mégis közéleti jelentőségű feltárása

– áll az előadás ismertetőjében.

Jakab Tamás színész felolvassa a darabot az olvasópróbán. Mellette Nagy Pál, a színház igazgatója Fotó: Dániel Helga/Tomcsa Sándor Színház

Bélai Marcel elmondta, Tamás kereste meg őt azzal, hogy szeretne egy egyéni előadást létrehozni, és kérte, hogy rendezze meg neki. „Először azt gondolta, hogy Vaclav Nizsinszkijnek a naplóiból, feljegyzéseiből csináljunk egy előadást. Elolvastam, de nem éreztem, hogy ehhez az anyaghoz különösebben közöm lenne, és jeleztem neki, hogy akkor tudok a segítségére lenni igazán, ha találunk egy olyan anyagot, amihez én is érzek valami kapcsolódást.

Felvetettem, hogy vagy megcsinálja azt az anyagot, és keres hozzá valakit, aki a segítségére tud lenni, vagy ha nem feltétlenül ragaszkodik ahhoz, akkor keresünk közösen egy olyant, ami mindkettőnknek a szívügye tud lenni.

Dobálóztunk különböző szövegekkel, és egyszer csak megkérdezte tőlem, hogy van-e DráMázat kötetem. Az az egy volt meg, amelyben ez a bizonyos szöveg is megtalálható. Így indult el a folyamat” – magyarázta az előzményeket Bélai Marcel.

Bélai Marcel rendező Fotó: Dániel Helga/Tomcsa Sándor Színház

Tamás úgy emlékszik vissza, hogy úgy találta meg őt ez a szöveg, hogy keresett a polcon egy másik könyvet, és a DráMÁzat IV. gyakorlatilag a fejére esett. „Gondoltam, belelapozok, hogy mi van benne. Amikor elolvastam Radu Popescu monodrámáját, rájöttem, hogy ebben a történetben, ennél a történetnél én is ott voltam, ugyanazon a villamoson utaztunk a szerzővel” – magyarázta a színész. Mint mondta, leginkább az fogta meg ebben a darabban, hogy igencsak aktuális a politikai helyzetünkre nézve, nemcsak helyi szinten, hanem globálisan is. „Nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy nem érdekel a politika, és ez egy kényelmes helyzet volt, hogy nem izgatott, nem másztam bele, és egy nagyon felszínes világnak láttam. Aztán

a legutóbbi romániai parlamenti választásokkor eléggé megijesztett az AUR-os jelenség és a Georgescu személy, és az, hogy mekkora instabilitást okoz nekünk, kisebbségieknek mindez.

És az ijesztett meg még jobban, hogy még Udvarhelyen is találkoztam olyanokkal, akik teljes vállszéleséggel kiálltak az AUR mellett, és meg lehetett őket vezetni valami újjal. Azt éreztem ebben az egészben, hogy valami ősi nacionalizmushoz nyúlnak, ami igazából már rég nem igaz. Viszont valahogy felébresztett az emberekben azt az éveken át alvó hazafiasságot, amivel mindenki szeret valamelyest azonosulni. És úgy éreztem, hogy ez az egész AUR-jelenség ezt ragadta meg. De, ami mögötte van, az sokkal ijesztőbb, az gyakorlatilag egy szörny, amit, ha kiengedünk, nekünk biztos, hogy nem lesz jó. És ijesztő volt azt látni, hogy a sokféle badarsággal, félinformációval meg lehet vezetni az embereket. Akkor valóban azt éreztem, hogy veszélyben van a jövőnk, amiről addig nem gondolkodtam.”

Dunkler Réka dramaturg és Veres Orsolya, a rendező munkatársa Fotó: Dániel Helga/Tomcsa Sándor Színház

Hangsúlyozta, mindig van egy aggodalom bennünk különböző dolgok miatt, de abban a helyzetben egy valós félelem volt benne. „Ekkor gondolkodtam el először, hogy ha ez bekövetkezik és hosszú távon is marad, akkor lehet, hogy elköltözöm egy másik országba. Pedig azelőtt soha nem gondolkodtam erről, szeretek itt élni, szeretek erdélyi magyarnak lenni, de akkor tényleg valósan megfogalmazódott bennem, hogy mindent elölről kezdek valahol máshol, és ez ijesztő volt. Ez az, ami megragadott ebben az egész eseményben, mert

ami akkor történt a villamoson, úgy élt az emlékezetemben, hogy egy nagyon extrém példa, ilyen nem következhet be. És akkor jöttek a választások, és láttam, hogy lám, akár bekövetkezhet.”

Hozzátette, Silviu Moisă bármelyikünk lehet, hiszen láttunk már ilyent, hogy valakinek az életében történik egy nagy változás, és felismerhetetlenné válik az előző énjéhez képest.

Mihály Kata látványtervező Fotó: Dániel Helga/Tomcsa Sándor Színház

Az előadás tükrözi azt, amit az élet maga is megszült, mégpedig, hogy Tamás a villamoson zajló eseménysorozatnak szem- és fültanúja volt – magyarázta a rendezői koncepcióról Bélai Marcel. „Silviu Moisă figurája egy korszellemnek, egy korszellem erodálásnak elegyítő tégelye, megjelenítője. Itt nem is maga a személy a fontos, hanem az, amit ez a személy jelöl,

az a jelenség, ami ezen a személyen keresztül megjelenik: a populizmus.

Fotó: Dániel Helga/Tomcsa Sándor Színház

Ez az újkeletű populizmus, amiben ma is élünk, és ebből a populizmusból következő fasisztoid reflexeknek a kiéleződése a társadalmakban. Ez a fő vonulat, ami számomra nagyon fontos ebben a szövegben. Minden egyéb az már egy esztétikai körülmény és körítés, amin keresztül próbáljuk ezt tálalni a nézőknek. Mondom ezt úgy – magyarországiként, aki az elmúlt tíz évben Erdélyt választotta otthonául, tehát itt élek –, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy

az erdélyi társadalom elkezdjen reflektálni arra, hogy hol vesztette el a saját érdekeit, a hosszú távú érdekeit ennek a bizonyos populizmusnak a farvizén.

Mert úgy látom, hogy a hosszú távú érdekeiről megfeledkezett az anyagi juttatások okozta realitásvesztettségben, és ezáltal kisebbségként mobilizálható más kisebbségekkel szemben. Ez most élesen hangzott, de közben azt látom, hogy ebben élünk” – fogalmazott a rendező.

Jakab Tamás és Boca Hunor-Lehel zeneszerző Fotó: Dániel Helga/Tomcsa Sándor Színház

Jakab Tamásnak ez az első egyéni előadása a székelyudvarhelyi színházban, s mint kiemelte, a legjobb próbafolyamata volt ez, amiben eddig részt vett. Rengeteget tanult, és úgy véli, az az út, amelyet ilyenkor egy színész bejár, felbecsülhetetlen. „Egy egyéni előadásban teljesen magadra vagy utalva, semmiféle olyan segítség nincs, mint amilyen egy többszereplős produkcióban. Kíváncsi voltam, hogy elég bátor vagyok-e hozzá, hogy ki merjek bontakozni, színészileg elég izmos vagyok-e ahhoz, hogy ne akarjak érdekes lenni. Ez volt az egyik legfontosabb szempont: az egyszerűségre törekedni és a lényeges dolgokat megfogalmazni. Tehát a színészi lét legnehezebb részét megugrani, azt, hogy hihető legyek a jelenlétemmel, hogy úgy szólaljak meg a színpadon, hogy az igaz legyen.” A bemutatót június 15-én tartják a Siculus Ifjúsági Házban 19 órától, június 16-án pedig ismét látható lesz, szintén 19 órától.

Fotó: Dániel Helga/Tomcsa Sándor Színház