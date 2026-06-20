Bőröndből előbújó dallamok

Fotó: A Bőröndös zenekar archívuma
A zene, a vers szeretete hozta őket össze, s noha volt idő, hogy nem zenéltek együtt, évek múltán is elő tudtak húzni egy-egy dalt a „bőröndből”. A Bőröndös zenekar tagjaival, Bíró Hunorral, Székely Norberttel és Moldován Balázzsal beszélgettünk.
A Bőröndös zenekar 2019-ben állt össze, azzal a gondolattal, hogy verseket zenésítsenek meg. „Sokat gondolkodtunk egy néven, mert nagyon nehéz egy jó nevet találni egy zenekarnak. Aztán 2019-ben, ami végül is összerántotta ezt a dolgot, egy könyves kávézónak, a Koffernek a születésnapján való játszás volt, így jött aztán, hogy legyen Bőröndös” – magyarázta a névválasztást Székely Norbert, a zenekar zongoristája.
Bíró Hunor, Székely Norbert és Moldován Balázs
Fotó: A Bőröndös zenekar archívuma
Bíró Hunor, a formáció gitárosa hozzátette, ezt követően parkolópályára került ez a projekt, majd 2025-ben felélesztették, és felvették az első, Tóth Árpád-verseket feldolgozó, Illanó című kislemezüket.
Az irodalomhoz, a versekhez fűződő viszonyuk kapcsán Norbert elmondta, már gimnazista korában közel érezte magához a verseket, jó élményekkel gazdagodott egy-egy szavalóversenyen, és amikor elkezdett zongorán kísérletezni, adta magát, hogy egy vers nagyon jó dalszöveg is lehet. Hunor felidézte, számára az volt meghatározó, amikor tizenegy éves korában egy gitártáborban a sepsiszentgyörgyi Orbán Ferenc tanította gitározni, és megmutatta azt is, hogy van olyan, hogy vers és zene, versmegzenésítés, és hogy hogyan lehet ahhoz nyúlni.
A zenekar dobosa, Moldován Balázs reál beállítottságú, s mint mondta, az iskolában számára is megfoghatatlan volt az, hogy mit jelent az irodalom, a vers.
„A zene kiskorom óta szerves része az életemnek, ebben gondolkodom, nagyon szeretek zenélni. Szeretem a szövegmentes zenét is, és mindig éreztem azt, hogy nagy felelősség van abban, hogy milyen szövege van egy zenének. Sok olyan jó zene van, amelyet egy nem annyira odaillő szöveg el tud rontani, nem emeli ki egyik a másikat, nem partnerek, és így elvész mindkettő.
Kaláka, Cseh Tamás, Szabó Balázs bandája – sorolja azokat az előadókat Norbert, akiket szívesen hallgat.
Fotó: A Bőröndös zenekar archívuma
„Az is nagyon fontos, hogy nemcsak ebből a világból merítünk inspirációt, hanem sok instrumentális zene is van, amit szeretünk és sokat hallgatunk. Én a jazznek most fedezem fel bizonyos vonulatait, ami nagyon izgalmas” – fűzte hozzá Hunor.
Elmesélték, Norbert és Hunor javasolja, hogy milyen verseket zenésítsenek meg, aztán közösen öltöztetik fel zenével a szöveget, közösen hangszerelik.
Régi, új és örökérvényű versek zenébe csomagolva – ezt az irányt követik. „Nincs egy nagyon kitervelt koncepcionális verskutatás, válogatás, legalábbis nálam az működik, hogy eszembe jut egy költő, rákeresek, és ami szembejön és már olvasás közben egy kis dallamot ráhallok, azt bedobom a közösbe. Van, ami összejön, van, ami nem, de
A munkafolyamat ott tart, hogy a régi ötleteinket próbáljuk rögzíteni és hallgathatóvá tenni” – meséli Hunor.
Fotó: A Bőröndös zenekar archívuma
Nem a Bőröndössel indult, de ebben a zenekarban találta meg végső formáját Szabó T. Anna Elhagy című versének megzenésített változata, és amely meghatározó dal lett a repertoárjukban. Az Elhagy című dalhoz készült első hivatalos videóklipjük különleges formában született meg:
A minimalista hangszerelésben zongora, dob, basszusgitár és két énekhang szólal meg, miközben a zenekar igyekezett megőrizni a vers érzelmi erejét és őszinteségét.
Fotó: A Bőröndös zenekar archívuma
A videoklip megjelenését Szabó T. Anna születésnapjára, június 4-re időzítették. „E-mailben elküldtük neki a dal egyik koncertfelvételét, és engedélyt kértünk tőle. Kedvesen válaszolt, hogy nem szereti meghallgatni azokat a megzenésítéseket, amelyek ezzel a verssel foglalkoznak, mert ez számára az egyik legmeghatározóbb, legfontosabb vers – nemhiába lett kötetcím is –, de azt írta, hogy
– magyarázta Hunor.
Ő Sóváradon él, Marosvásárhelyen dolgozik, Balázs és Norbert Kolozsváron, így ritkán tudnak közösen próbálni, de – mint vallják –
„A Bőröndös arról is szól, hogy rugalmas zenekar legyünk, hogy akárhol meg tudjuk szólaltatni a zenénket. Volt már szobakoncertünk, de volt nagyszínpadi is, és mindenhol jó élmény volt. Amennyire lehet, szeretnék egy technikától nem függő zenekar lenni, ha az utcasarkon kell megszólaljunk, akkor ott is tudjunk" – összegzett Balázs.
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