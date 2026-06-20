Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bőröndből előbújó dallamok

Bőröndös, zene, vers, irodalom, interjú, zenekar

Fotó: A Bőröndös zenekar archívuma

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A zene, a vers szeretete hozta őket össze, s noha volt idő, hogy nem zenéltek együtt, évek múltán is elő tudtak húzni egy-egy dalt a „bőröndből”. A Bőröndös zenekar tagjaival, Bíró Hunorral, Székely Norberttel és Moldován Balázzsal beszélgettünk.

Péter Beáta

2026. június 20., 14:592026. június 20., 14:59

A Bőröndös zenekar 2019-ben állt össze, azzal a gondolattal, hogy verseket zenésítsenek meg. „Sokat gondolkodtunk egy néven, mert nagyon nehéz egy jó nevet találni egy zenekarnak. Aztán 2019-ben, ami végül is összerántotta ezt a dolgot, egy könyves kávézónak, a Koffernek a születésnapján való játszás volt, így jött aztán, hogy legyen Bőröndös” – magyarázta a névválasztást Székely Norbert, a zenekar zongoristája.

Bőröndös, zene, vers, irodalom, interjú, zenekar Galéria

Bíró Hunor, Székely Norbert és Moldován Balázs

Fotó: A Bőröndös zenekar archívuma

Bíró Hunor, a formáció gitárosa hozzátette, ezt követően parkolópályára került ez a projekt, majd 2025-ben felélesztették, és felvették az első, Tóth Árpád-verseket feldolgozó, Illanó című kislemezüket.

Közel érezték magukhoz a verseket

Az irodalomhoz, a versekhez fűződő viszonyuk kapcsán Norbert elmondta, már gimnazista korában közel érezte magához a verseket, jó élményekkel gazdagodott egy-egy szavalóversenyen, és amikor elkezdett zongorán kísérletezni, adta magát, hogy egy vers nagyon jó dalszöveg is lehet. Hunor felidézte, számára az volt meghatározó, amikor tizenegy éves korában egy gitártáborban a sepsiszentgyörgyi Orbán Ferenc tanította gitározni, és megmutatta azt is, hogy van olyan, hogy vers és zene, versmegzenésítés, és hogy hogyan lehet ahhoz nyúlni.

Idézet
A zene nem egy rosszabb vagy jobb közelítési pont a vershez, hanem egy más utat tud nyitni. Reméljük, hogy akár a fiatalabbaknak, akár az idősebbeknek frissességet hoz az, amit csinálunk a zene és a versek kapcsán.

A zenekar dobosa, Moldován Balázs reál beállítottságú, s mint mondta, az iskolában számára is megfoghatatlan volt az, hogy mit jelent az irodalom, a vers.

Hirdetés

„A zene kiskorom óta szerves része az életemnek, ebben gondolkodom, nagyon szeretek zenélni. Szeretem a szövegmentes zenét is, és mindig éreztem azt, hogy nagy felelősség van abban, hogy milyen szövege van egy zenének. Sok olyan jó zene van, amelyet egy nem annyira odaillő szöveg el tud rontani, nem emeli ki egyik a másikat, nem partnerek, és így elvész mindkettő.

Idézet
Azt érzem, hogy én a hangszerrel tudok ehhez hozzátenni, mert a szavakkal van, aki sokkal jobban bánik, mint én, és meg kell találjuk a közös utat.

Kaláka, Cseh Tamás, Szabó Balázs bandája – sorolja azokat az előadókat Norbert, akiket szívesen hallgat.

Bőröndös, zene, vers, irodalom, interjú, zenekar Galéria

Fotó: A Bőröndös zenekar archívuma

„Az is nagyon fontos, hogy nemcsak ebből a világból merítünk inspirációt, hanem sok instrumentális zene is van, amit szeretünk és sokat hallgatunk. Én a jazznek most fedezem fel bizonyos vonulatait, ami nagyon izgalmas” – fűzte hozzá Hunor.

Közösen öltöztetik fel zenével a szöveget

Elmesélték, Norbert és Hunor javasolja, hogy milyen verseket zenésítsenek meg, aztán közösen öltöztetik fel zenével a szöveget, közösen hangszerelik.
Régi, új és örökérvényű versek zenébe csomagolva – ezt az irányt követik. „Nincs egy nagyon kitervelt koncepcionális verskutatás, válogatás, legalábbis nálam az működik, hogy eszembe jut egy költő, rákeresek, és ami szembejön és már olvasás közben egy kis dallamot ráhallok, azt bedobom a közösbe. Van, ami összejön, van, ami nem, de

Idézet
már egy bő koncertnyi anyagunk összeállt, és várjuk az új dalokat és fejleményeket.

A munkafolyamat ott tart, hogy a régi ötleteinket próbáljuk rögzíteni és hallgathatóvá tenni” – meséli Hunor.

Bőröndös, zene, vers, irodalom, interjú, zenekar Galéria

Fotó: A Bőröndös zenekar archívuma

Nem a Bőröndössel indult, de ebben a zenekarban találta meg végső formáját Szabó T. Anna Elhagy című versének megzenésített változata, és amely meghatározó dal lett a repertoárjukban. Az Elhagy című dalhoz készült első hivatalos videóklipjük különleges formában született meg:

a produkciót teljes egészében élőben, egyetlen felvételben rögzítették, vágások és jelentősebb utómunka nélkül
.

A minimalista hangszerelésben zongora, dob, basszusgitár és két énekhang szólal meg, miközben a zenekar igyekezett megőrizni a vers érzelmi erejét és őszinteségét.

Bőröndös, zene, vers, irodalom, interjú, zenekar Galéria

Fotó: A Bőröndös zenekar archívuma

A videoklip megjelenését Szabó T. Anna születésnapjára, június 4-re időzítették. „E-mailben elküldtük neki a dal egyik koncertfelvételét, és engedélyt kértünk tőle. Kedvesen válaszolt, hogy nem szereti meghallgatni azokat a megzenésítéseket, amelyek ezzel a verssel foglalkoznak, mert ez számára az egyik legmeghatározóbb, legfontosabb vers – nemhiába lett kötetcím is –, de azt írta, hogy

Idézet
ez a megzenésítés számára is élvezhető volt, úgyhogy hozzájárult ehhez az egészhez

– magyarázta Hunor.

Ő Sóváradon él, Marosvásárhelyen dolgozik, Balázs és Norbert Kolozsváron, így ritkán tudnak közösen próbálni, de – mint vallják –

van egy olyan kapocs közöttük, hogy ha hónapokig nem is találkoznak, ott tudják folytatni, ahol abbahagyták, emiatt is tud működni ez a projekt.

„A Bőröndös arról is szól, hogy rugalmas zenekar legyünk, hogy akárhol meg tudjuk szólaltatni a zenénket. Volt már szobakoncertünk, de volt nagyszínpadi is, és mindenhol jó élmény volt. Amennyire lehet, szeretnék egy technikától nem függő zenekar lenni, ha az utcasarkon kell megszólaljunk, akkor ott is tudjunk" – összegzett Balázs.

Zene Zeneszerzés Liget
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Magyar Péter: az Alkotmánybíróság tagjai döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamásnak és az AB elnökének is távoznia kell
Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben
Anderson Ceará mégsem lesz az FCSB játékosa – reagált az FK Csíkszereda elnöke
Nyugdíj mint magánügy: rekordok és tévhitek a harmadik pillér körül
Lőtt lesgólt, szabályost is, nyert a Sepsi OSK az FK Csíkszereda ellen a székely erőfelmérőn
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Magyar Péter: az Alkotmánybíróság tagjai döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamásnak és az AB elnökének is távoznia kell
Székelyhon

Magyar Péter: az Alkotmánybíróság tagjai döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamásnak és az AB elnökének is távoznia kell
Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben
Székelyhon

Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben
Anderson Ceará mégsem lesz az FCSB játékosa – reagált az FK Csíkszereda elnöke
Székely Sport

Anderson Ceará mégsem lesz az FCSB játékosa – reagált az FK Csíkszereda elnöke
Nyugdíj mint magánügy: rekordok és tévhitek a harmadik pillér körül
Krónika

Nyugdíj mint magánügy: rekordok és tévhitek a harmadik pillér körül
Lőtt lesgólt, szabályost is, nyert a Sepsi OSK az FK Csíkszereda ellen a székely erőfelmérőn
Székely Sport

Lőtt lesgólt, szabályost is, nyert a Sepsi OSK az FK Csíkszereda ellen a székely erőfelmérőn
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Nőileg

Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 18., csütörtök

Ötven festmény a kerítésen: így költözött Nagy Imre művészete Csíkszereda utcáira

Ötven alkotás, több száz járókelő és egy különleges évforduló. A csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola kerítés-kiállítással tiszteleg névadója előtt, közelebb hozva a művészetet a város lakóihoz.

Ötven festmény a kerítésen: így költözött Nagy Imre művészete Csíkszereda utcáira
Ötven festmény a kerítésen: így költözött Nagy Imre művészete Csíkszereda utcáira
2026. június 18., csütörtök

Ötven festmény a kerítésen: így költözött Nagy Imre művészete Csíkszereda utcáira
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Amikor a fürdővízzel a gyereket is kiöntik – megnéztük az Arany Pálmát nyert Fjord-ot

Részletesen bemutatott társadalmi látlelet Cristian Mungiu legújabb filmje a Fjord, amiben a rendező egy nagy botrányt kavaró történést dolgoz fel, a keleti és nyugati világ találkozási pontjánál. Kritika.

Amikor a fürdővízzel a gyereket is kiöntik – megnéztük az Arany Pálmát nyert Fjord-ot
Amikor a fürdővízzel a gyereket is kiöntik – megnéztük az Arany Pálmát nyert Fjord-ot
2026. június 16., kedd

Amikor a fürdővízzel a gyereket is kiöntik – megnéztük az Arany Pálmát nyert Fjord-ot
2026. június 14., vasárnap

Az életmentés nehéz, de gyönyörű hivatás | Mesterségem címere

Vannak helyzetek, amikor minden másodperc, minden szó számít. Bartos Mónika csak 23 éves, de a rohammentő-szolgálatnál végzett sok ezer önkéntesóra során megtanulta: az életmentésben a gyorsaság, a csapatmunka és szakmai tudás kulcsfontosságú.

Az életmentés nehéz, de gyönyörű hivatás | Mesterségem címere
Az életmentés nehéz, de gyönyörű hivatás | Mesterségem címere
2026. június 14., vasárnap

Az életmentés nehéz, de gyönyörű hivatás | Mesterségem címere
2026. június 12., péntek

Románia következő elnöke: társadalmi látlelet és személyes vallomás

Egy bukaresti villamoson történteknek két színházi ember is szemtanúja volt – ebből aztán monodráma született, most pedig színházi előadás formálódik belőle. A valós történet mögött azonban aktuális társadalmi jelenségre világítanak rá az alkotók.

Románia következő elnöke: társadalmi látlelet és személyes vallomás
Románia következő elnöke: társadalmi látlelet és személyes vallomás
2026. június 12., péntek

Románia következő elnöke: társadalmi látlelet és személyes vallomás
Hirdetés
2026. június 10., szerda

Az arc mögött nincs algoritmus – Daniel Brici és a hiperrealizmus védelmében

Daniel Brici bányászportréi túlmutatnak a fotószerű pontosságon: a hiperrealizmus eszközeivel egy eltűnő világ emlékezetét őrzik. A Mineralia Humana kiállítás az emberi figyelem, a munka és a méltóság időtálló lenyomata.

Az arc mögött nincs algoritmus – Daniel Brici és a hiperrealizmus védelmében
Az arc mögött nincs algoritmus – Daniel Brici és a hiperrealizmus védelmében
2026. június 10., szerda

Az arc mögött nincs algoritmus – Daniel Brici és a hiperrealizmus védelmében
2026. június 01., hétfő

A hársfából születő Napbaöltözött Asszony regénybe szőtt története

Ott, ahová már nem nyúl vissza az emlékezet, és ott, ahol nincsenek források és adatok, a hiányt kitölti a képzelet. Így volt ez régen, és így történt ez A hársfa című regény alkotófolyamata során is. A szerzővel, Antal Imrével beszélgettünk.

A hársfából születő Napbaöltözött Asszony regénybe szőtt története
A hársfából születő Napbaöltözött Asszony regénybe szőtt története
2026. június 01., hétfő

A hársfából születő Napbaöltözött Asszony regénybe szőtt története
2026. május 26., kedd

Forog a kerék, új korszak indul: így született újjá a No Sugar

Frontemberváltás, friss dal és új lendület: a No Sugar Forog a kerék című száma egy korszaknyitás történetét meséli el. Szőcs Renátával beszélgettünk a változásról, az alkotásról és a zenekar jövőjéről.

Forog a kerék, új korszak indul: így született újjá a No Sugar
Forog a kerék, új korszak indul: így született újjá a No Sugar
2026. május 26., kedd

Forog a kerék, új korszak indul: így született újjá a No Sugar
Hirdetés
2026. május 23., szombat

Esküvőn is lehet bluest játszani

Az ötvenesek klubjába idén belépő Vetró B. Sebestyén András képzőművész családban született, de már hatodikos korában gitárt vett a kezébe. Szombat este fiatal évei városában, Kézdivásárhelyen koncertezik.

Esküvőn is lehet bluest játszani
Esküvőn is lehet bluest játszani
2026. május 23., szombat

Esküvőn is lehet bluest játszani
2026. május 21., csütörtök

Festett kövekből híd: közösségi élmény és az összetartozás üzenetei

Festett kövek, bibliai idézetek és személyes üzenetek is várják majd a zarándokokat Csíksomlyón. A Csíksomlyói kövek kezdeményezés célja, hogy apró ajándékokon keresztül hozzon közelebb egymáshoz embereket és közösségeket.

Festett kövekből híd: közösségi élmény és az összetartozás üzenetei
Festett kövekből híd: közösségi élmény és az összetartozás üzenetei
2026. május 21., csütörtök

Festett kövekből híd: közösségi élmény és az összetartozás üzenetei
2026. május 20., szerda

Nagy Tivadar: sok jót tett velem a Fennvaló

Közel száz fellépő közreműködésével tartanak jótékonysági gálát május 23-án 18 órától a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában. A beérkező adományokat a daganatos megbetegedéssel küzdő csíkszeredai zenész, Nagy Tivadar számára ajánlják fel.

Nagy Tivadar: sok jót tett velem a Fennvaló
Nagy Tivadar: sok jót tett velem a Fennvaló
2026. május 20., szerda

Nagy Tivadar: sok jót tett velem a Fennvaló
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!