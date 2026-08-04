Jazzre hangolódik Csíkszereda: világsztárokkal, helyi tehetségekkel és új reményekkel érkezik a 16. Csíki Jazz

Fotó: Borbély Fanni
A költségvetési nehézségek ellenére idén is megrendezik a Csíki Jazz Nemzetközi Jazzfesztivált. A fesztivál világszínvonalú fellépőkkel, sokszínű programmal és a közösség összefogásával bizonyítja: a jazznek Csíkszeredában is otthona van.
2026. augusztus 04., 12:462026. augusztus 04., 12:46
2026. augusztus 04., 13:292026. augusztus 04., 13:29
A szervezés bizonytalanságai, az elmaradt pályázati támogatások és a szűkebb költségvetés sem tudta megakadályozni, hogy idén is életre keljen a Csíki Jazz augusztus 14–16 között.
A sajtótájékoztatón Sógor Enikő alpolgármester, Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója és Szilágyi Nóra fesztiváligazgató ismertette az idei rendezvény részleteit.
Fotó: Borbély Fanni
Sógor Enikő szerint a Csíki Jazz az elmúlt másfél évtizedben bebizonyította, hogy egy nemzetközi jazzfesztivál nem kizárólag a nagyvárosok privilégiuma. Az alpolgármester hangsúlyozta:
Úgy fogalmazott, a jazz egy olyan új műfaj, amely képes harmóniában együtt élni a helyi hagyományokkal, és éppen ez teszi különlegessé a fesztivált.
Ez a fesztivál mindent tud, amit egy nemzetközi jazzfesztiválnak tudnia kell – hangsúlyozta, utalva a fellépők sokszínűségére, a műfaji gazdagságra és a nemzetközi mezőnyre.
Szilágyi Nóra, a fesztivál igazgatója elmondta, az év elején még az sem volt biztos, hogy sikerül-e megszervezni az idei eseményt.
Fotó: Borbély Fanni
Az alacsonyabb költségvetés miatt végül egy nappal rövidebb program mellett döntöttek, ugyanakkor tudatosan ragaszkodtak a megszokott minőséghez.
– mondta.
Az idei fellépők Norvégiából, Németországból, Lengyelországból, Angliából, Magyarországról, Romániából, valamint Bahreinhez kötődő előadóként Yazz Ahmed személyében érkeznek Csíkszeredába.
Fotó: Borbély Fanni
A fesztivál egyik sajátossága továbbra is az, hogy nem műfajok szerint épülnek fel a koncertnapok. A szervezők célja, hogy minden nap változatos zenei világokat kínáljanak a közönségnek:
A program kiemelt fellépői között szerepel a hiphopot, rockot és elektronikus zenét jazzel ötvöző Jazzbois, a magyar jazz egyik legnagyobb alakja, Dresch Mihály, a lengyel Wojtek Mazolewski Quintet, az arab népzenei motívumokat modern jazzel ötvöző trombitaművész Yazz Ahmed, a norvég Liv Andrea Hauge Trio, a balkáni jazz egyik meghatározó képviselője Nicolas Simion, a Barabás Lőrinc Quartet, valamint a kortárs székelyföldi jazz egyik meghatározó formációja, a MindTheGap Trio. A fesztivál zárásáról idén is a Random Trip gondoskodik.
Fotó: Borbély Fanni
A megszokott kísérőprogramok idén sem maradnak el. A szervezők gyermekfoglalkozásokkal, éjszakai jam sessionökkel és tehetségmutató koncerttel készülnek. A fiatal zenészek bemutatkozása szombaton kap helyet, amikor hosszabb nappali programsorozat várja az érdeklődőket.
Szilágyi Nóra kiemelte,
Az improvizáció jegyében idén festőművész és improvizatív táncosok is csatlakoznak a programhoz, de a szervezők továbbra is várják írók és költők jelentkezését is.
Ferencz Angéla szerint a Csíki Jazz kiváló példája annak, hogyan válhat egy civil szakmai kezdeményezés a közösség ügyévé.
Fotó: Borbély Fanni
A Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója hangsúlyozta: a helyi önkormányzatok feladata felismerni és támogatni az ilyen kezdeményezéseket, mert ezek erősítik a kulturális turizmust, a gazdaságot és a közösségi kohéziót. Kiemelte azt is, hogy
ezért fontos, hogy lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra.
Az early bird bérletek a kedden, a sajtótájékoztató napján még kedvezményes áron elérhetők.. Emellett háromnapos akció keretében már napijegyek is vásárolhatók péntekre, szombatra és vasárnapra. A belépők a Bilete.ro felületén, valamint a fesztivál idején a helyszínen is megválthatók.
Fotó: Borbély Fanni
A szervezők ugyanakkor elismerték, hogy két fontos pályázati forrástól estek el, ezért továbbra is várják új szponzorok csatlakozását. Bíznak abban, hogy a közösség és támogatóik segítségével idén is sikerül méltó módon megrendezni Erdély egyik legjelentősebb jazzfesztiválját.
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