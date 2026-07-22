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Nutellás-pisztáciás rudacska – videó

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Negyedóra alatt elkészül, és alig néhány hozzávaló kell hozzá: ez a ropogós, krémes, édes finomság, a nutellás-pisztáciás rudacska.

Liget

2026. július 22., 11:352026. július 22., 11:35

Készíthetjük kizárólag mogyorókrémmel vagy csak pisztáciával, illetve ízlés szerint dúsíthatjuk aprított diófélékkel, csokoládédarabokkal vagy akár egy kevés narancshéjjal is, hogy még különlegesebb legyen.

Hozzávalók:

  • 1 csomag réteslap;

  • 10 dkg vaj;

  • nutella;

  • pisztáciakrém;

  • porcukor (a tálaláshoz).

Elkészítés:

  • egy réteg réteslapot vékonyan megkenünk olvasztott vajjal (vagy olajjal) és a rövidebbik végére habzsákból nyomunk egy kevés mogyorókrémet, mellé pedig egy kevés pisztáciakrémet;

  • a réteslap két hosszanti oldalából egy centi visszahajtunk, ezzel lezárva a rudacska két végét, majd mint egy bejglit, szorosan feltekerjük. A rudacskát sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. Ezt addig ismételjük, amíg vagy a krém, vagy a réteslap elfogy;

  • a rudacskák tetejét lekenjük olvasztott vajjal és 190 fokon, kb. 10 perc alatt ropogósra sütjük;

  • a ropogós nutellás és pisztáciás rudacskákat langyosra hűtve, porcukorral megszórva tálaljuk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

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