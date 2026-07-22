Nutellás-pisztáciás rudacska – videó

Negyedóra alatt elkészül, és alig néhány hozzávaló kell hozzá: ez a ropogós, krémes, édes finomság, a nutellás-pisztáciás rudacska.
Készíthetjük kizárólag mogyorókrémmel vagy csak pisztáciával, illetve ízlés szerint dúsíthatjuk aprított diófélékkel, csokoládédarabokkal vagy akár egy kevés narancshéjjal is, hogy még különlegesebb legyen.
Hozzávalók:
1 csomag réteslap;
10 dkg vaj;
nutella;
pisztáciakrém;
porcukor (a tálaláshoz).
Elkészítés:
egy réteg réteslapot vékonyan megkenünk olvasztott vajjal (vagy olajjal) és a rövidebbik végére habzsákból nyomunk egy kevés mogyorókrémet, mellé pedig egy kevés pisztáciakrémet;
a réteslap két hosszanti oldalából egy centi visszahajtunk, ezzel lezárva a rudacska két végét, majd mint egy bejglit, szorosan feltekerjük. A rudacskát sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. Ezt addig ismételjük, amíg vagy a krém, vagy a réteslap elfogy;
a rudacskák tetejét lekenjük olvasztott vajjal és 190 fokon, kb. 10 perc alatt ropogósra sütjük;
a ropogós nutellás és pisztáciás rudacskákat langyosra hűtve, porcukorral megszórva tálaljuk.
Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.
Egyetlen falat ebből a meleg, spenótos-parmezános csodából, és garantáltan magad mögött hagyod a nap minden fáradtságát.
Ez a selymes brokkolikrémleves a tejszíntől és egy kevés vajtól lesz igazán lágy, miközben a szerecsendió és a fokhagyma tökéletesen kiemeli a zöldségek ízét.
Idézd fel a nagymama konyhájának hangulatát ezzel a pihe-puha, lédús eperszemekkel teli kevert tésztával, ami percek alatt elkészül, és még gyorsabban elfogy.
Kívül aranybarna és ropogós, belül pedig puha a klasszikus magyar házi konyha egyik legegyszerűbben elkészíthető fogása. A fokhagymás tejföllel kínált tócsni különösen népszerű, hiszen az ízek tökéletes harmóniát alkotnak.
A lassan sült paradicsom mély, telt íze és a jalapeno harmonikus fúziója képes minden partit és meccsnézést felejthetetlenné tenni. A ropogós tortilla chips és ez a sűrű szósz olyan páros, amiből sosem elég egy tálka.
A milánói sertésborda nemcsak egy fogás, hanem a kényeztető ízek fúziója: roppanós bunda, omlós hús és egy gazdag, olaszos ragu harmóniája. Laktató, stílusos és egyszerűen megunhatatlan klasszikus a tányérodon.
A magyar gasztronómia egyik leglaktatóbb levese, amely generációk óta meghatározó szereplője a családi asztaloknak – ez a csülkös bableves, amit ha friss kenyérrel vagy krumplis pogácsával eszünk, nem is kell utána második.
Rusz Lívia (1930–2020) az erdélyi képregény talán első igazán ismert alakja, a mai napig közkedvelt Csipike figurájának (képi) megteremtője, akiről kevésbé köztudott, hogy a festészetben is jelentőset alkotott.
Az évnek ebben az időszakában igazán csábító a friss orda a piacon. Ha szeretjük az ordát és a pite jellegű süteményeket, ezt mindenképp próbáljuk ki. A fagyasztott gyümölcsnek pedig fogynia kell, mert lassan jön a friss.
Az átmeneti koranyári időszakban illatos mezei szegfűgombát gyűjthetünk, ha kiadós eső után gombásznánk a közeli legelőkön. A lucfenyő és más fenyőfélék is elkezdték már a friss hajtásaikat nevelni, desszerteket és szirupot is készíthetünk belőlük.
szóljon hozzá!