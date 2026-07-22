Nutellás-pisztáciás rudacska – videó

egy réteg réteslapot vékonyan megkenünk olvasztott vajjal (vagy olajjal) és a rövidebbik végére habzsákból nyomunk egy kevés mogyorókrémet, mellé pedig egy kevés pisztáciakrémet;

a réteslap két hosszanti oldalából egy centi visszahajtunk, ezzel lezárva a rudacska két végét, majd mint egy bejglit, szorosan feltekerjük. A rudacskát sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. Ezt addig ismételjük, amíg vagy a krém, vagy a réteslap elfogy;