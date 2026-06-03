Csülkös bableves – videó

Ha szárazbabot használunk, akkor a főzés előtt legalább 4 órára áztassuk hideg vízbe.

Hozzávalók a csülökhöz:

Hozzávalók a bableveshez:

Elkészítés:

először a füstölt csülköt fazékba tesszük, felöntjük vízzel, hozzáadjuk a cikkekre vágott hagymát, a fokhagymát és a babérlevelet, majd 2-3 óra alatt gyöngyöztetve puhára főzzük. A főzés elején a lé tetejéről többször is leszedjük a habot;

amikor elkészült, a főzőlevet félrerakjuk és felaprítjuk a húst. A bőrt, csontot és a tömény zsírt eltávolítjuk, a húsos részeket pedig ujjnyi darabokra vágjuk;

a fejtett babot bő sós vízben 30-40 perc alatt puhára főzzük;

egy nagy lábasban zsírt olvasztunk és a finomra vágott hagymát aranybarnára dinszteljük benne. Megszórjuk liszttel és zsemleszínűre pirítjuk. Hozzáadjuk a darabolt répát és petrezselyemgyökeret, fokhagymát és fűszerpaprikát, majd 2-3 percig kevergetjük;

hozzáadjuk a leszűrt főtt babot, darabolt csülköt, csipetkét és felöntjük a füstölt lével. Ha kevésnek éreznénk a folyadékot, alaplével vagy vízzel pótoljuk;

10-15 perc alatt puhára főzzük a zöldségeket, majd hőkiegyenlítéssel hozzáadjuk a tejfölt;

a legvégén friss petrezselyemzöldet keverünk bele és szükség szerint sózzuk;