Csülkös bableves – videó

A magyar gasztronómia egyik leglaktatóbb levese, amely generációk óta meghatározó szereplője a családi asztaloknak – ez a csülkös bableves, amit ha friss kenyérrel vagy krumplis pogácsával eszünk, nem is kell utána második.
Ha szárazbabot használunk, akkor a főzés előtt legalább 4 órára áztassuk hideg vízbe.
Hozzávalók a csülökhöz:
1,5 kg füstölt csülök;
1 fej vöröshagyma;
5 gerezd fokhagyma;
4 db babérlevél.
Hozzávalók a bableveshez:
½ kg fejtett bab;
só;
3 ek zsír;
3 ek liszt;
2 fej vöröshagyma;
4 db sárgarépa;
2 db fehérrépa;
3 gerezd fokhagyma;
2 ek pirospaprika;
5 dkg csipetke;
2 dl tejföl;
1 csokor petrezselyemzöld.
Elkészítés:
először a füstölt csülköt fazékba tesszük, felöntjük vízzel, hozzáadjuk a cikkekre vágott hagymát, a fokhagymát és a babérlevelet, majd 2-3 óra alatt gyöngyöztetve puhára főzzük. A főzés elején a lé tetejéről többször is leszedjük a habot;
amikor elkészült, a főzőlevet félrerakjuk és felaprítjuk a húst. A bőrt, csontot és a tömény zsírt eltávolítjuk, a húsos részeket pedig ujjnyi darabokra vágjuk;
a fejtett babot bő sós vízben 30-40 perc alatt puhára főzzük;
egy nagy lábasban zsírt olvasztunk és a finomra vágott hagymát aranybarnára dinszteljük benne. Megszórjuk liszttel és zsemleszínűre pirítjuk. Hozzáadjuk a darabolt répát és petrezselyemgyökeret, fokhagymát és fűszerpaprikát, majd 2-3 percig kevergetjük;
hozzáadjuk a leszűrt főtt babot, darabolt csülköt, csipetkét és felöntjük a füstölt lével. Ha kevésnek éreznénk a folyadékot, alaplével vagy vízzel pótoljuk;
10-15 perc alatt puhára főzzük a zöldségeket, majd hőkiegyenlítéssel hozzáadjuk a tejfölt;
a legvégén friss petrezselyemzöldet keverünk bele és szükség szerint sózzuk;
a levest tűzforrón, tejföllel, ecettel, csípős paprikával és kenyérrel tálaljuk. Fogyaszthatjuk frissen is, de másnapra még jobban összeérnek az ízek.
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