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Csülkös bableves – videó

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A magyar gasztronómia egyik leglaktatóbb levese, amely generációk óta meghatározó szereplője a családi asztaloknak – ez a csülkös bableves, amit ha friss kenyérrel vagy krumplis pogácsával eszünk, nem is kell utána második.

Liget

2026. június 03., 15:482026. június 03., 15:48

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Ha szárazbabot használunk, akkor a főzés előtt legalább 4 órára áztassuk hideg vízbe.

Hozzávalók a csülökhöz:

  • 1,5 kg füstölt csülök;

  • 1 fej vöröshagyma;

  • 5 gerezd fokhagyma;

  • 4 db babérlevél.

Hozzávalók a bableveshez:

  • ½ kg fejtett bab;

  • só;

  • 3 ek zsír;

  • 3 ek liszt;

  • 2 fej vöröshagyma;

  • 4 db sárgarépa;

  • 2 db fehérrépa;

  • 3 gerezd fokhagyma;

  • 2 ek pirospaprika;

  • 5 dkg csipetke;

  • 2 dl tejföl;

  • 1 csokor petrezselyemzöld.

Elkészítés:

  • először a füstölt csülköt fazékba tesszük, felöntjük vízzel, hozzáadjuk a cikkekre vágott hagymát, a fokhagymát és a babérlevelet, majd 2-3 óra alatt gyöngyöztetve puhára főzzük. A főzés elején a lé tetejéről többször is leszedjük a habot;

  • amikor elkészült, a főzőlevet félrerakjuk és felaprítjuk a húst. A bőrt, csontot és a tömény zsírt eltávolítjuk, a húsos részeket pedig ujjnyi darabokra vágjuk;

  • a fejtett babot bő sós vízben 30-40 perc alatt puhára főzzük;

  • egy nagy lábasban zsírt olvasztunk és a finomra vágott hagymát aranybarnára dinszteljük benne. Megszórjuk liszttel és zsemleszínűre pirítjuk. Hozzáadjuk a darabolt répát és petrezselyemgyökeret, fokhagymát és fűszerpaprikát, majd 2-3 percig kevergetjük;

  • hozzáadjuk a leszűrt főtt babot, darabolt csülköt, csipetkét és felöntjük a füstölt lével. Ha kevésnek éreznénk a folyadékot, alaplével vagy vízzel pótoljuk;

  • 10-15 perc alatt puhára főzzük a zöldségeket, majd hőkiegyenlítéssel hozzáadjuk a tejfölt;

  • a legvégén friss petrezselyemzöldet keverünk bele és szükség szerint sózzuk;

  • a levest tűzforrón, tejföllel, ecettel, csípős paprikával és kenyérrel tálaljuk. Fogyaszthatjuk frissen is, de másnapra még jobban összeérnek az ízek.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

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