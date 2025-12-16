szekelyhon szekelyhon

Liget-búcsú: ezek voltunk, és ilyenek

Liget-búcsú: ezek voltunk, és ilyenek

A Liget nemcsak egy rovat, egy hétvégi melléklet, egy online kiadvány, hanem azok a szerzők, szerkesztők közössége is, akik éveken át írták és gondozták. Az alábbi összeállítással búcsúzunk a nyomtatott kiadástól és az olvasóktól egyaránt.

„Senki sincs, ki helyet ád.” Városon már kevés helyen él a szentcsaládolás régi szokása

Vannak helyek még a nagyvárosban is, ahol rég feledésbe merült adventi ájtatosságot gyakorolva készülnek az Úr eljövetelének ünnepére. A Szent Család templom közösségét azonban már csak a név is „kötelezi”, hogy továbbvigyék a szokást.

"Senki sincs, ki helyet ád." Városon már kevés helyen él a szentcsaládolás régi szokása
„Senki sincs, ki helyet ád.” Városon már kevés helyen él a szentcsaládolás régi szokása
2022. december 23., péntek

„Senki sincs, ki helyet ád.” Városon már kevés helyen él a szentcsaládolás régi szokása

2022. december 16., péntek

Az újrakezdés ígérete és illúziója

Harminchárom évvel ezelőtt előbb egy kis temesvári közösség, majd egy egész ország úgy döntött, hogy véget vet egy elnyomó rendszernek,  De mi történt az azt követő években? Hogyan látszik az elmúlt időszak a ’89-es remények tükrében?

Az újrakezdés ígérete és illúziója
Az újrakezdés ígérete és illúziója
2022. december 16., péntek

Az újrakezdés ígérete és illúziója

2022. december 09., péntek

„A kilenc közt ott vagyok, de itt egyedül vagyok.” Már csak egy él a fotón szereplő fiúk közül

Kiket ábrázolhat egy közel hetven évvel ezelőtt készült fotó? Merre kanyarodott az életük, mi derülhet ki egy néprajzkutató által gyűjtött fénykép szereplőiről? És milyen volt felnőni egy nagycsaládban Felcsíkon a múlt század derekán?

"A kilenc közt ott vagyok, de itt egyedül vagyok." Már csak egy él a fotón szereplő fiúk közül
„A kilenc közt ott vagyok, de itt egyedül vagyok.” Már csak egy él a fotón szereplő fiúk közül
2022. december 09., péntek

„A kilenc közt ott vagyok, de itt egyedül vagyok.” Már csak egy él a fotón szereplő fiúk közül

2022. december 02., péntek

Ha kibővül az idilli kettes: hogyan ne legyen viszályok forrása a gyerek?

Bár legtöbben áldásnak tekintik az érkező gyereket, azért senki sem tagadja, hogy az idilli ketteshez képest nagy változás, ha már háromtagú a család. A gyerek érkezése megváltozott körülményeket jelent, és sok esetben számos vita forrását is.

Ha kibővül az idilli kettes: hogyan ne legyen viszályok forrása a gyerek?
Ha kibővül az idilli kettes: hogyan ne legyen viszályok forrása a gyerek?
2022. december 02., péntek

Ha kibővül az idilli kettes: hogyan ne legyen viszályok forrása a gyerek?

2022. november 25., péntek

Modernitás ősasszony-energiával: a vidék lelke Dakó Violával

Az ő világa a gyógynövények, az illatos virágok, a vad gyümölcsök, a fermentált zöldségek egyszerű és mégis összetett világa. Vallja, hogy ezekben rejlik vidékünk lelke. A lengyelfalvi Dakó Viola egy étterem „zöldséfjeként” mesél.

Modernitás ősasszony-energiával: a vidék lelke Dakó Violával
Modernitás ősasszony-energiával: a vidék lelke Dakó Violával
2022. november 25., péntek

Modernitás ősasszony-energiával: a vidék lelke Dakó Violával

2022. november 18., péntek

Nem csak tanár, népnevelő: Deáky András

Ha valaki ellátogat a gyimesi ezeréves határhoz, biztosan találkozik Deáky András nevével, aki nem csak évtizedekig volt iskolaigazgató a gyimesbükki általános iskolában, de 35 év szünet után ő indította újra a magyar oktatást is a községben. 

Nem csak tanár, népnevelő: Deáky András
Nem csak tanár, népnevelő: Deáky András
2022. november 18., péntek

Nem csak tanár, népnevelő: Deáky András

2022. november 11., péntek

Nem csak rögzít, alkot is. Márton László képekkel mesél történeteket, zenéket

Bár agykutató édesapja sokáig remélte, hogy a nyomdokaiba lép, őt kisgyerekkorától kezdve a videókamera ragadta magával. Kiskorában már Alien-filmeket forgatott a tömbházlakásuk hosszú folyosóján, s azóta valahogy nem maradt el tőle ez az eszköz.

Nem csak rögzít, alkot is. Márton László képekkel mesél történeteket, zenéket
Nem csak rögzít, alkot is. Márton László képekkel mesél történeteket, zenéket
2022. november 11., péntek

Nem csak rögzít, alkot is. Márton László képekkel mesél történeteket, zenéket

2022. november 04., péntek

A kelengyésláda titkai: szőttes anyagok, textíliák és emberi sorsok

Jakab Izabellát bő tizenöt évvel ezelőtt Magyarországról Udvarhelyszékre hozta a szerelem, sorsát pedig néhány éve egy, a padláson felejtett közel százéves szövőszék pecsételte meg. Az ő szívügye azóta a textilek világa.

A kelengyésláda titkai: szőttes anyagok, textíliák és emberi sorsok
A kelengyésláda titkai: szőttes anyagok, textíliák és emberi sorsok
2022. november 04., péntek

A kelengyésláda titkai: szőttes anyagok, textíliák és emberi sorsok

2022. október 28., péntek

Otthonok, udvarok dísze lehet: nem csak a temetők virága a krizantém

Sárgák, bordók, krémszínűek, lilák. Van, amelyik magas száron fordítja a nap felé telt virágát, másik csokorban mutatja meg szépségét. Az ősz legkedveltebb dísznövényei a vágott és cserepes krizantémok.

Otthonok, udvarok dísze lehet: nem csak a temetők virága a krizantém
Otthonok, udvarok dísze lehet: nem csak a temetők virága a krizantém
2022. október 28., péntek

Otthonok, udvarok dísze lehet: nem csak a temetők virága a krizantém

2022. október 21., péntek

Apák kilenc hónapja. Hogyan élik meg a várakozást és a gyermekükkel való találkozást a férfiak?

Milyen változásokat hoz egy pár életében a baba érkezése? Miben tudja támogatni a leendő édesanyát a várandósság ideje alatt az édesapa? És egyáltalán hogyan élik meg az első gyermeküket váró férfiak ezt az időszakot?

Apák kilenc hónapja. Hogyan élik meg a várakozást és a gyermekükkel való találkozást a férfiak?
Apák kilenc hónapja. Hogyan élik meg a várakozást és a gyermekükkel való találkozást a férfiak?
2022. október 21., péntek

Apák kilenc hónapja. Hogyan élik meg a várakozást és a gyermekükkel való találkozást a férfiak?

2022. október 14., péntek

Zsebpénz-ügyek: dőzsöljön vagy koplaljon a gyerek?

Bár a legtöbben úgy gondolják, hogy a zsebpénz jó módszer arra, hogy a gyermek megtanulja a pénz értékét, szerezzen némi pénzügyi tapasztalatot, mégis sok kérdést vet föl. Rendszeresen, netán alkalmanként adjuk? Házi munkáért vagy jutalomként járjon?

Zsebpénz-ügyek: dőzsöljön vagy koplaljon a gyerek?
Zsebpénz-ügyek: dőzsöljön vagy koplaljon a gyerek?
2022. október 14., péntek

Zsebpénz-ügyek: dőzsöljön vagy koplaljon a gyerek?

2022. október 07., péntek

Akinek tényleg hozta a patkó a szerencsét: Lajos Sándor

A többmázsás állat kecsesen emeli fel lábát, a fiatal patkolókovács munkához lát. A bizalom kölcsönös, a patkolás pedig mindkét fél számára fájdalommentes, bár van, amikor a mesterember húzza a rövidebbet. Lajos Sándort kísértük el egy lópatkolásra.

Akinek tényleg hozta a patkó a szerencsét: Lajos Sándor
Akinek tényleg hozta a patkó a szerencsét: Lajos Sándor
2022. október 07., péntek

Akinek tényleg hozta a patkó a szerencsét: Lajos Sándor

2022. szeptember 30., péntek

Ilyen egy igazán gazdag élet: messze földön híres Mária tanítónéni munkájának gyümölcse

Székely viseletbe öltöztetett babái messzi földön híresek, helytörténeti kutatásai felbecsülhetetlen értékkel bírnak, a szülőfalujához való ragaszkodása példaértékű. Számos könyv őrzi Tankó-Molnár Mária Terézia fáradhatatlan munkájának gyümölcsét.

Ilyen egy igazán gazdag élet: messze földön híres Mária tanítónéni munkájának gyümölcse
Ilyen egy igazán gazdag élet: messze földön híres Mária tanítónéni munkájának gyümölcse
2022. szeptember 30., péntek

Ilyen egy igazán gazdag élet: messze földön híres Mária tanítónéni munkájának gyümölcse

2022. szeptember 23., péntek

Második iskola: gazdagító vagy terhelő programok?

Az új tanévvel egyidőben sok családban beindul a „taxiüzemmód”, amikor iskola után különböző különórákra, edzésekre, szakkörökre viszik és hozzák a gyereket. Körképünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy járjon vagy ne járjon a gyerek. És mennyi az elég?

Második iskola: gazdagító vagy terhelő programok?
Második iskola: gazdagító vagy terhelő programok?
2022. szeptember 23., péntek

Második iskola: gazdagító vagy terhelő programok?

2022. szeptember 16., péntek

Nemezelt csodák lélekkel: Csomortáni-Gál Judit alkotásai

Diákként is mindig érdeklődött a nemezelés iránt, ám éveknek kellett eltelniük, amíg maga is gyakorolhatta. Mára úgy tűnik, megtalálta saját útját, s mindamellett, hogy ha teheti, szívesen rajzol, két keze közül csodálatos nemezalkotások kerülnek ki.

Nemezelt csodák lélekkel: Csomortáni-Gál Judit alkotásai
Nemezelt csodák lélekkel: Csomortáni-Gál Judit alkotásai
2022. szeptember 16., péntek

Nemezelt csodák lélekkel: Csomortáni-Gál Judit alkotásai

2022. szeptember 09., péntek

Akinek lovakkal kerek a világ: Póra Erika

Alig volt nyolcéves, amikor a dévai Szent Ferenc Alapítvány tusnádfürdői gyermekvédelmi központjába került. Szakmát tanult, hobbija és céljai lettek. S rájött, hogy a ló nem csak a barátja, nem csak lelki nyugalmát jelenti, de hivatása is lehet.

Akinek lovakkal kerek a világ: Póra Erika
Akinek lovakkal kerek a világ: Póra Erika
2022. szeptember 09., péntek

Akinek lovakkal kerek a világ: Póra Erika

2022. szeptember 02., péntek

Akiknek a varrás benne van a vérükben: egy családi műhely mindennapjai

A kis varróműhelyben víg az élet, látszik, hogy szeretik azt, amivel foglalkoznak. Komán Judit több évtizedes tapasztalattal a háta mögött nyitotta meg saját varróműhelyét évekkel ezelőtt. Lányai, Judit és Vera pedig belenőttek mindebbe.

Akiknek a varrás benne van a vérükben: egy családi műhely mindennapjai
Akiknek a varrás benne van a vérükben: egy családi műhely mindennapjai
2022. szeptember 02., péntek

Akiknek a varrás benne van a vérükben: egy családi műhely mindennapjai

