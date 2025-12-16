2022. szeptember 23., péntek

Második iskola: gazdagító vagy terhelő programok?

Az új tanévvel egyidőben sok családban beindul a „taxiüzemmód”, amikor iskola után különböző különórákra, edzésekre, szakkörökre viszik és hozzák a gyereket. Körképünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy járjon vagy ne járjon a gyerek. És mennyi az elég?