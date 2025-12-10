Gyergyószentmiklós–Cegléd várospáros nyerte Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 versenyt

Fotó: Kántor Boglárka Facebook-oldala
Szerdán este tartották a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címért vívott televíziós vetélkedő döntőjét. A finálét a Gyergyószentmiklós–Cegléd várospáros nyerte.
2025. december 10., 23:402025. december 10., 23:40
Négy székelyföldi város és testvérvárosaik közösen pályáztak a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címre. A rangos elismerést televíziós vetélkedő döntötte el, amelyben a várospárok látványos és kreatív feladatok során mutatták be fiatalság iránti elkötelezettségüket.
A szerda esti döntőbe jutott Marosvásárhely Kecskeméttel közösen, Csíkszereda Gödöllővel egy párban, Székelyudvarhely Debrecennel társulva, illetve közönségszavazás révén a Gyergyószentmiklós–Cegléd duó.
A döntő vetélkedő végeredménye
Fotó: Mediaklikk.hu
A finálét élőben közvetítette az M2 televíziócsatorna, a műsor végén pedig
megkapják a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címet, illetve az ezzel járó 100–100 millió forintos fődíjat.
A műsor közben viszont emelték a tétet és a nyereményeket, így
a második helyezett várospáros, Marosvásárhely–Kecskemét 2027-ben lesz Magyarország Ifjúsági Fővárosa, ugyancsak 100–100 millió forint nyereménnyel,
illetve a harmadik helyezettek – holtversenyben Székelyudvarhely–Debrecen és Csíkszereda–Gödöllő – sem távoznak üres kézzel: városonként húszmillió forintot nyernek ifjúsági programokra.
