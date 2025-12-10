Gyergyószentmiklós–Cegléd várospáros nyerte Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 versenyt

Szerdán este tartották a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címért vívott televíziós vetélkedő döntőjét. A finálét a Gyergyószentmiklós–Cegléd várospáros nyerte.

Négy székelyföldi város és testvérvárosaik közösen pályáztak a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címre. A rangos elismerést televíziós vetélkedő döntötte el, amelyben a várospárok látványos és kreatív feladatok során mutatták be fiatalság iránti elkötelezettségüket.

Hirdetés

A szerda esti döntőbe jutott Marosvásárhely Kecskeméttel közösen, Csíkszereda Gödöllővel egy párban, Székelyudvarhely Debrecennel társulva, illetve közönségszavazás révén a Gyergyószentmiklós–Cegléd duó.