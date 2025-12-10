Négy óra alatt több mint hatszáz gyorshajtót szűrtek ki a forgalomból a rendőrök

A közlekedésrendészet munkatársai kedden 11 és 15 óra között 67 helyen végeztek ellenőrzést az 1-es országút különböző, balesetveszélyes szakaszain Ilfov, Prahova, Brasó, Szeben, Fehér, Kolozs és Bihar megyében.

A közlekedésrendészet munkatársai kedden 11 és 15 óra között 67 helyszínen végeztek ellenőrzést az 1-es országút különböző, balesetveszélyes szakaszain Ilfov, Prahova, Brasó, Szeben, Fehér, Kolozs és Bihar megyében.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szerdai közleménye szerint a rendőrök egy közlekedési bűncselekményt állapítottak meg, továbbá 1120 szankciót róttak ki, ezek közül

672-őt gyorshajtás,

kilencet szabálytalan előzés,

kettőt elsőbbségadás elmulasztása,

114-et a biztonsági öv használatának elmulasztása,

hármat pedig mobiltelefon vezetés közbeni használata miatt.

A rendőrök 30 sofőr jogosítványát és 58 jármű forgalmi engedélyét vonták be. A Román Gépjármű-nyilvántartási Hivatal (RAR) munkatársaival közösen 130 jármű műszaki állapotát ellenőrizték a közlekedésrendészetiek – számol be az Agerpres.