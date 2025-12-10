Elhunyt Balázs Péter színművész

Elhunyt Balázs Péter Kossuth-díjas színművész, a szolnoki Szigligeti Színház korábbi igazgatója – közölte az intézmény közösségi oldalán szerdán.

Székelyhon 2025. december 10., 12:482025. december 10., 12:48 2025. december 10., 16:482025. december 10., 16:48

A színház közösségi oldalán számolt be Balázs Péter elvesztéséről, aki 2007-től 14 éven át volt az intézmény élén, amíg 2021 nyarán át nem adta a stafétát. Az ő vezetése alatt a színház, a társulat és a közönség számára is igazi otthonná vált. Olyan hagyományokat teremtett — mint a Szilveszteri Gála —, amelyek országos figyelmet kaptak és amelyek

generációk számára jelentettek felejthetetlen kulturális élményt

– írják. A színművész 82 éves volt. Balázs Péter 1943. március 5-én született Budapesten. 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája a veszprémi Petőfi Színházban kezdődött, majd 1970-ben a budapesti Vígszínházban folytatódott, ahol 1989-ben rendezőként bemutatkozott. 1995-2007 között szabadfoglalkozású színész. 1996-2000-ig vezetőségi tagja volt a Magyar Színész-kamarai Egyesületnek. Komikus karakterszerepeiről ismert, de rendezőként is bemutatkozott, népszerű szinkronszínész, s kabaréműsorokat is szerkesztett. Számos tv-sorozatban is játszott (Linda, Kisváros I-XIII., Öregberény I-VI., Patika I-XIV. ) 2007-2021 között a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója volt. Főbb szerepei között van Manuel (Déry: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról); Alfréd (Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő); Oszkár (Simon: Furcsa pár); Don Adriano de Armado (Shakespeare: Lóvátett lovagok) ; Amiens (Shakespeare: Ahogy tetszik) és Cheswick (Kesey: Kakukkfészek). Balázs Péter szinkronszínészként is ismert volt:

ő adta többek között Luis de Funnes és Danny DeVito magyar hangját, de Hercule Poirot is az ő hangján szólalt meg az Agatha Christie regényei alapján készült klasszikus sorozatban.