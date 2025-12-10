Elhunyt Balázs Péter színművész

Fotó: Szigligeti Színház/Facebook
Elhunyt Balázs Péter Kossuth-díjas színművész, a szolnoki Szigligeti Színház korábbi igazgatója – közölte az intézmény közösségi oldalán szerdán.
A színház közösségi oldalán számolt be Balázs Péter elvesztéséről, aki 2007-től 14 éven át volt az intézmény élén, amíg 2021 nyarán át nem adta a stafétát.
Az ő vezetése alatt a színház, a társulat és a közönség számára is igazi otthonná vált. Olyan hagyományokat teremtett — mint a Szilveszteri Gála —, amelyek országos figyelmet kaptak és amelyek
– írják. A színművész 82 éves volt.
Balázs Péter 1943. március 5-én született Budapesten. 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája a veszprémi Petőfi Színházban kezdődött, majd 1970-ben a budapesti Vígszínházban folytatódott, ahol 1989-ben rendezőként bemutatkozott. 1995-2007 között szabadfoglalkozású színész. 1996-2000-ig vezetőségi tagja volt a Magyar Színész-kamarai Egyesületnek.
Komikus karakterszerepeiről ismert, de rendezőként is bemutatkozott, népszerű szinkronszínész, s kabaréműsorokat is szerkesztett. Számos tv-sorozatban is játszott (Linda, Kisváros I-XIII., Öregberény I-VI., Patika I-XIV. ) 2007-2021 között a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója volt.
Főbb szerepei között van Manuel (Déry: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról); Alfréd (Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő); Oszkár (Simon: Furcsa pár); Don Adriano de Armado (Shakespeare: Lóvátett lovagok) ; Amiens (Shakespeare: Ahogy tetszik) és Cheswick (Kesey: Kakukkfészek).
Balázs Péter szinkronszínészként is ismert volt:
A nagy ho-ho-horgász hangját is ő adta Dargay Attila és Füzesi Zsuzsa animációs sorozatában.
Főbb rendezései többek között Dario Niccodemi: Hajnalban, délben, este című darabja; Molnár Ferenc: Delila című vígjátéka, Bíró Lajos Sárga liliom című darabja, Georges Feydeau: A női szabó és Neil Simon: Pletyka című bohózata.
Balázs Péter munkásságáért 1982-ben Jászai Mari-díjat, 1994-ben Pro Comedia-díjat kapott.
A színművészt 2012-ben Kossuth-díjjal ismerték el nagy népszerűségnek örvendő, groteszk bájjal és fanyar humorral megformált emlékezetes alakításaiért, mesefilm-figurákat legendássá tevő szinkronizálásáért, igényes rendezői munkássága, közösséget kovácsoló színházteremtő-vezető tevékenysége elismeréseként.
