Új szabályok a pirotechnikában: bizonyos eszközök már 16 éves kortól engedélyezettek

Roiban Lucian, a Maros megyei rendőrség fegyverek, robbanóanyagok és veszélyes anyagok ellenőrzésével foglalkozó osztályának vezetője: egytől öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható a pirotechnikai eszközök illegális birtoklásáért
Fotó: Haáz Vince
Két tonna törvénytelenül árusított pirotechnikai eszközt kobozott el a Maros megyei rendőrség tavaly, idén is fokozott ellenőrzéseket tart. Fontos változás, hogy 16 év felett már legálisan használhatók az alacsony kockázatú pirotechnikai eszközök.
A következő hetekben a Maros megyei rendőrök fokozott ellenőrzéseket tartanak országszerte biztonsági okokból, hogy
A vizsgálatok nemcsak az üzletekre és raktárakra terjednek ki, hanem az online értékesítésekre és a futárcégeken keresztül történő kiszállításokra is – közölte szerdán tartott sajtótájékoztatóján Roiban Lucian rendőrtiszt, a Maros megyei rendőrség fegyverek, robbanóanyagok és veszélyes anyagok ellenőrzésével foglalkozó osztályának vezetője.
Fontos megnézni, hogy a termékeken legyen román nyelvű címke
Fotó: Poliția Română/Facebook
Mint elmondta, a hatályos törvényi előírások módosításai lehetővé teszik, hogy
Eddig csak 18 év fölött volt megengedve a használatuk, bár sok esetben ennél fiatalabbak is nyúltak petárdákhoz, tűzijátékokhoz.
Ebbe a kategóriába tartoznak többek között a csillagszórók, kisebb dekorációs tűzijátékok, konfettipukkantók és más, alacsony veszélyességű termékek. Ezeken túl minden más kategória – például az F2, F3 vagy
Maros megyében jelenleg 28 cég rendelkezik pirotechnikai tevékenységre szóló engedéllyel, közülük 18 minden kategóriába tartozó termékeket árusíthat, míg 10 kizárólag az F1-es eszközök forgalmazására jogosult. Az eddig elvégzett 18 ellenőrzés során négy bűncselekményt tártak fel és egy szabálysértési bírságot szabtak ki.
Fotó: Pixabay
A rendőrök az iskolákban is tartanak tájékoztatókat, ahol a diákokat figyelmeztetik az illegális vagy veszélyes pirotechnikai eszközök használatának kockázataira. Az oktatás során
– tette hozzá Roiban Lucian.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak engedélyezett forrásból vásároljanak pirotechnikai termékeket, és ügyeljenek arra, hogy a termékeken legyen román nyelvű címke, és minden gyanús, illegális árusítást jelentsenek a rendőrségnek.
Az elmúlt év hasonló időszakában 16 szabálysértési bírságot szabtak ki törvénytelen pirotechnikai eszközökkel való kereskedés miatt Maros megyében, illetve
– tudtuk meg az illetékes rendőrségi osztály vezetőjétől. Ezeket olyan kereskedőktől kobozták el, akiknek csak egy bizonyos fajta pirotechnikai eszköz-értékesítésre volt engedélyük, de más kategóriába tartozó eszközöket is árusítottak, illetve olyan személyektől, akiknek semmiféle engedélyük nem volt az eszközök értékesítésére.
– szögezte le a rendőrség fegyverek, robbanóanyagok és veszélyes anyagok ellenőrzésével foglalkozó osztályának vezetője, Roiban Lucian.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
szóljon hozzá!