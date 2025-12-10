Új szabályok a pirotechnikában: bizonyos eszközök már 16 éves kortól engedélyezettek

Roiban Lucian, a Maros megyei rendőrség fegyverek, robbanóanyagok és veszélyes anyagok ellenőrzésével foglalkozó osztályának vezetője: egytől öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható a pirotechnikai eszközök illegális birtoklásáért

Két tonna törvénytelenül árusított pirotechnikai eszközt kobozott el a Maros megyei rendőrség tavaly, idén is fokozott ellenőrzéseket tart. Fontos változás, hogy 16 év felett már legálisan használhatók az alacsony kockázatú pirotechnikai eszközök.

A következő hetekben a Maros megyei rendőrök fokozott ellenőrzéseket tartanak országszerte biztonsági okokból, hogy

megelőzzék azokat az eseteket, amelyek a pirotechnikai eszközök szabálytalan használatából vagy forgalmazásából adódhatnak a téli ünnepek során.

A vizsgálatok nemcsak az üzletekre és raktárakra terjednek ki, hanem az online értékesítésekre és a futárcégeken keresztül történő kiszállításokra is – közölte szerdán tartott sajtótájékoztatóján Roiban Lucian rendőrtiszt, a Maros megyei rendőrség fegyverek, robbanóanyagok és veszélyes anyagok ellenőrzésével foglalkozó osztályának vezetője.

Fontos megnézni, hogy a termékeken legyen román nyelvű címke

Fontos változást is közöltek Mint elmondta, a hatályos törvényi előírások módosításai lehetővé teszik, hogy

a 16. évüket betöltött személyek kizárólag az F1-es kategóriába tartozó, alacsony kockázatú pirotechnikai eszközöket birtokoljanak és használjanak.

Eddig csak 18 év fölött volt megengedve a használatuk, bár sok esetben ennél fiatalabbak is nyúltak petárdákhoz, tűzijátékokhoz. Ebbe a kategóriába tartoznak többek között a csillagszórók, kisebb dekorációs tűzijátékok, konfettipukkantók és más, alacsony veszélyességű termékek. Ezeken túl minden más kategória – például az F2, F3 vagy

a professzionális felhasználásra szánt eszközök – engedély nélkül nem használhatók és nem is birtokolhatók, az ilyen tevékenységekért pedig akár egytől öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Maros megyében jelenleg 28 cég rendelkezik pirotechnikai tevékenységre szóló engedéllyel, közülük 18 minden kategóriába tartozó termékeket árusíthat, míg 10 kizárólag az F1-es eszközök forgalmazására jogosult. Az eddig elvégzett 18 ellenőrzés során négy bűncselekményt tártak fel és egy szabálysértési bírságot szabtak ki.

Tájékoztatókat tartanak a rendőrök A rendőrök az iskolákban is tartanak tájékoztatókat, ahol a diákokat figyelmeztetik az illegális vagy veszélyes pirotechnikai eszközök használatának kockázataira. Az oktatás során

nemcsak a jogi következményekre, hanem a testi épséget fenyegető veszélyekre és a környezetre gyakorolt káros hatásokra is felhívják a figyelmet

– tette hozzá Roiban Lucian. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak engedélyezett forrásból vásároljanak pirotechnikai termékeket, és ügyeljenek arra, hogy a termékeken legyen román nyelvű címke, és minden gyanús, illegális árusítást jelentsenek a rendőrségnek. Az elmúlt év hasonló időszakában 16 szabálysértési bírságot szabtak ki törvénytelen pirotechnikai eszközökkel való kereskedés miatt Maros megyében, illetve

17 bűncselekményt jegyeztek, amelynek keretében két tonna pirotechnikai eszközt koboztak el 55 ezer lej értékben

– tudtuk meg az illetékes rendőrségi osztály vezetőjétől. Ezeket olyan kereskedőktől kobozták el, akiknek csak egy bizonyos fajta pirotechnikai eszköz-értékesítésre volt engedélyük, de más kategóriába tartozó eszközöket is árusítottak, illetve olyan személyektől, akiknek semmiféle engedélyük nem volt az eszközök értékesítésére.

Az ünnepi időszak közeledtével a szabályok betartása nemcsak jogi kötelezettség, hanem a saját és mások biztonságának alapfeltétele is