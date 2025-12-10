Tízmilliós nagyságrendű fűtéstámogatást igényeltek a fával fűtők

Majdnem tízmillió lej összértékben igényeltek fűtéstámogatást a fával fűtő, alacsony jövedelemből élők Hargita megyében. A fűtéspótlékot igénylők száma csökken a múlt évhez képest, de ennek az oka még nem teljesen ismert.

Széchely István 2025. december 10., 10:192025. december 10., 10:19

Kifizette a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség a fával fűtő, nehéz anyagi helyzetben élők által a 2025–2026-os fűtési szezonra igényelt fűtéstámogatásokat. A támogatások összértéke szinte tízmillió lej.

A támogatási kérelmeket november 20-ig nyújthatták be az alacsony jövedelemből élő családok és egyedülálló személyek, a teljes fűtési idényre járó támogatást csak ebben az esetben kaphatták meg.

Hargita megyéből összesen 9390 igénylés érkezett be az ügynökséghez a fával fűtők részéről, ők összesen 9 907 040 lej támogatást kapnak a fűtési idényre

Hargita megyéből összesen 9390 igénylés érkezett be az ügynökséghez a fával fűtők részéről, ők összesen 9 907 040 lej támogatást kapnak a fűtési idényre

– tájékoztatott Egyed Katalin, a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség vezetője. Kérdésünkre az intézmény vezetője azt is elmondta, hogy az egy évvel korábbihoz képest 8,25 százalékkal csökkent a fűtéspótlékot igénylők száma, de erre részben az a magyarázat, hogy még nem érkeztek be az ügynökséghez a megye összes önkormányzatától a távfűtésre, illetve gázfűtésre vonatkozó támogatásigénylések, így azokat még nem összesítették. Azonban az már most tudható, hogy

az igénylések száma még a távfűtésre, illetve gázfűtésre vonatkozó támogatásigénylésekkel együtt is kevesebb lesz, mint tavaly.

Ennek az okára viszont még az ügynökségénél sem tudják a magyarázatot, ugyanis sem az igénylési feltételek, sem más kritériumok nem változtak múlt év óta.

Fotó: Barabás Ákos

Egy község vezet a fűtéspótlék-igénylésekben Azt már a fűtéspótlék-kérelmek teljes összesítése előtt tudni lehet, hogy

a tűzifa költségeire vonatkozó támogatásigénylések teszik ki a legnagyobb hányadát az ilyen jellegű kérelmeknek

– ez korábban is így volt, és országos viszonylatban is hasonló a helyzet. Ez a magyarázat arra is, hogy a legtöbb fűtéstámogatásra vonatkozó kérelem nem a megyeközpontból vagy a többi megyei jogú városból érkezett be az intézményhez, hanem a népességét tekintve egy kisebb községből. Az ügynökség adatai szerint ugyanis

Gyimesközéplokról igényeltek a legtöbben fűtéspótlékot tűzifára.

Ki kaphat fűtéspótlékot? A fűtéspótlékot igénylő családok vagy egyedülálló személyek két feltételnek kell megfeleljenek ahhoz, hogy megkapják a támogatást: egyrészt havi nettó jövedelmük nem haladhatja meg 2053 lejt egyedülálló személyek esetében, családok esetében pedig az egy főre jutó havi jövedelem nem lehet nagyobb 1386 lejnél;

továbbá a kedvezményezettek nem birtokolhatnak olyan ingóságokat vagy ingatlanokat, amelyek a jogszabályok szerint kizárják őket a potenciális jogosultak köréből, például több épületet, kiterjedt földterületeket vagy értékesebb vagyontárgyakat.

Fotó: Gecse Noémi

Fűtéspótlék távfűtésre, földgázzal, villamos energiával, olajtüzeléssel vagy szilárd tüzelőanyaggal, azaz fával történő fűtésre igényelhető, a támogatásra vonatkozó kérelmet a lakóhely szerinti polgármesteri hivatalban kell benyújtani, a távfűtés esetében pedig rendszerint a lakástulajdonosi társulásoknál.

A támogatásigénylés október 1-től november 20-ig tartott

– a kérelmeket ezt követően is fogadják, de az igénylő ilyen esetben visszamenőleg már nem kapja meg a pótlékot, csak a fűtési idényből hátra maradt időszakra.

Fotó: Barabás Ákos

A támogatás kifizetésének módja a fűtéshez használt energia típusától függően változik. Távhő, földgáz és villamos energia esetén a támogatást nem közvetlenül a kedvezményezett kapja meg, hanem a szolgáltató, amely a havi számlán feltünteti a kedvezményt.

A tűzifaköltségek csökkentésére szánt támogatást, vagyis a jogosultak egy része által fapénznek nevezett pótlékot egy összegben, decemberben fizetik ki a jogosultaknak.