Tízmilliós nagyságrendű fűtéstámogatást igényeltek a fával fűtők

Hargita megyében összesen 9390-en igényeltek fűtéspótlékot tűzifára
Fotó: Barabás Ákos
Majdnem tízmillió lej összértékben igényeltek fűtéstámogatást a fával fűtő, alacsony jövedelemből élők Hargita megyében. A fűtéspótlékot igénylők száma csökken a múlt évhez képest, de ennek az oka még nem teljesen ismert.
Kifizette a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség a fával fűtő, nehéz anyagi helyzetben élők által a 2025–2026-os fűtési szezonra igényelt fűtéstámogatásokat. A támogatások összértéke szinte tízmillió lej.
A támogatási kérelmeket november 20-ig nyújthatták be az alacsony jövedelemből élő családok és egyedülálló személyek, a teljes fűtési idényre járó támogatást csak ebben az esetben kaphatták meg.
– tájékoztatott Egyed Katalin, a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség vezetője.
Kérdésünkre az intézmény vezetője azt is elmondta, hogy az egy évvel korábbihoz képest 8,25 százalékkal csökkent a fűtéspótlékot igénylők száma, de erre részben az a magyarázat, hogy még nem érkeztek be az ügynökséghez a megye összes önkormányzatától a távfűtésre, illetve gázfűtésre vonatkozó támogatásigénylések, így azokat még nem összesítették. Azonban az már most tudható, hogy
Ennek az okára viszont még az ügynökségénél sem tudják a magyarázatot, ugyanis sem az igénylési feltételek, sem más kritériumok nem változtak múlt év óta.
Fotó: Barabás Ákos
Azt már a fűtéspótlék-kérelmek teljes összesítése előtt tudni lehet, hogy
– ez korábban is így volt, és országos viszonylatban is hasonló a helyzet. Ez a magyarázat arra is, hogy a legtöbb fűtéstámogatásra vonatkozó kérelem nem a megyeközpontból vagy a többi megyei jogú városból érkezett be az intézményhez, hanem a népességét tekintve egy kisebb községből. Az ügynökség adatai szerint ugyanis
A fűtéspótlékot igénylő családok vagy egyedülálló személyek két feltételnek kell megfeleljenek ahhoz, hogy megkapják a támogatást:
egyrészt havi nettó jövedelmük nem haladhatja meg 2053 lejt egyedülálló személyek esetében, családok esetében pedig az egy főre jutó havi jövedelem nem lehet nagyobb 1386 lejnél;
továbbá a kedvezményezettek nem birtokolhatnak olyan ingóságokat vagy ingatlanokat, amelyek a jogszabályok szerint kizárják őket a potenciális jogosultak köréből, például több épületet, kiterjedt földterületeket vagy értékesebb vagyontárgyakat.
Fotó: Gecse Noémi
Fűtéspótlék távfűtésre, földgázzal, villamos energiával, olajtüzeléssel vagy szilárd tüzelőanyaggal, azaz fával történő fűtésre igényelhető, a támogatásra vonatkozó kérelmet a lakóhely szerinti polgármesteri hivatalban kell benyújtani, a távfűtés esetében pedig rendszerint a lakástulajdonosi társulásoknál.
– a kérelmeket ezt követően is fogadják, de az igénylő ilyen esetben visszamenőleg már nem kapja meg a pótlékot, csak a fűtési idényből hátra maradt időszakra.
Fotó: Barabás Ákos
A támogatás kifizetésének módja a fűtéshez használt energia típusától függően változik. Távhő, földgáz és villamos energia esetén a támogatást nem közvetlenül a kedvezményezett kapja meg, hanem a szolgáltató, amely a havi számlán feltünteti a kedvezményt.
Az előző fűtési szezonban országszerte mintegy 2 millióan igényeltek fűtéspótlékot, a támogatások összértéke pedig meghaladta az 1 milliárd lejt. Ennek a háromnegyedét jórészt a tűzifa-támogatások – tehát a nagyobbrészt vidéki településeken igényelt pótlékok – tették ki.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
1 hozzászólás