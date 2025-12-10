Kínai uborkasaláta – videó

Az uborkasaláta nem hiányozhat a sült húsok, fasírtok mellől. A kínai változat nemcsak azért különleges, mert a fűszerezése teljesen más, hanem azért is, mert kés helyett sodrófával dolgozzuk meg az uborkát.
Hozzávalók:
1 db kígyóuborka;
1/2 tk. só;
1/2 tk. cukor;
1 szál újhagyma;
1 gerezd fokhagyma;
1/2 csokor koriander;
1 tk. szójaszósz;
1 tk. rizsecet;
1/2 tk. szezámmagolaj;
1 ek. chiliolaj (opcionális).
Elkészítés:
a kígyóuborkát egy vágódeszkán sodrófával úgy megtörjük, hogy szinte lapos legyen. A kiesett magokat eltávolítjuk és az uborkát falatnyi darabokra vágjuk;
az uborkadarabokat összekeverjük sóval és cukorral, majd hagyjuk állni legalább 10 percet. A kifolyt levét leöntjük;
a törtuborka-salátához egy tálban összekeverjük az uborkát a finomra vágott újhagymával, zúzott fokhagymával, frissen vágott korianderrel, szójaszósszal, rizsecettel és szezámolajjal. Lehetőség szerint a salátát hűtőbe tesszük pihenni, hogy összeérjenek az ízek;
a salátát tálalásnál ízlés szerint meglocsolhatjuk még ropogós chiliolajjal.
Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.
Egy jól összeállított napi étkezés nem bonyolult, csak következetes. Az alapanyagok egyszerűek, az elkészítés követhető, az eredmény pedig egy stabil, egész nap működő rendszer. Az egészséges táplálkozás tudatos választásokról szól.
Ahogy beköszönt az advent, nincs is jobb, mint a konyhát megtölteni a sütőtök és a mézeskalácsfűszer édes illatával. Ez a duplán sütőtökös csiga nemcsak a látványával, de az ízével is elvarázsol.
Hamar, könnyen, olcsón elkészíthetjük a csokis sült zabkását – ha a végén egy kevés mézet is csurgatunk rá, még gazdagabb és édesebb lesz a végeredmény.
Amikor a mézeskalács illata belengi az otthonainkat, érezzük, hogy közeleg az ünnep. Nálatok sincs karácsony mézeskalács nélkül? Mutasd meg a mézeskalács-remekművedet, és nyerj!
A téli madáretetés nemcsak közvetlen táplálék kihelyezésével történhet. Többféle módon is kedveskedhetünk a madaraknak a kihívásokkal teli keményebb téli időszakban, ezeket az alternatív lehetőségeket fogjuk bemutatni.
A káposztaszeletek tökéletes alapot adnak a fűszeres darált húsnak – egy olyan téli fogás, amelyhez nem kell távoli alapanyag. Az ételnek házias, szaftos ízvilága van. Akár hétköznapi ebédnek, akár vendégváró különlegességnek is remek választás.
A fekete retek nemcsak nagyanyáink mézes népi gyógyszere, hanem sokoldalú őszi-téli zöldség, amely levesekben, salátákban és rakott ételekben is megállja a helyét. Érdemes közelebbről megismernie gyógyhatásait és változatos felhasználási módjait.
Sok tudatos vásárló számára egyértelmű, hogy az élelmiszerek kiválasztásánál fontos a vegyszermentesség. Arra viszont ritkábban gondolunk, hogy a vegyszerek ott vannak azokban az anyagokban is, amelyekben az élelmiszereket tároljuk és elkészítjük.
A granola az utóbbi években igazi sztár lett azok körében, akik gyors, mégis egészséges megoldásokat keresnek a táplálkozásban.
A pszichológus konyhájában a közösségi médiában fellelhető női trendekről is szó volt, s találón egy, a TikTok-on terjedő süti – az Apple Pie Cookies – receptjét készítette el Dimény-Varga Tünde házigazda a meghívottal, Gergely Orsolya szociológussal.
szóljon hozzá!