A tavasz első hírnökei

A korai felmelegedés idén gyorsan felébresztette a természetet, az utóbbi évekhez képest szokatlanul hamar. A tavasz érkezése számtalan apró jelből kiolvasható, ilyenkor még finom, szinte észrevétlen változások árulkodnak róla. Fedezzük fel együtt ezeket az első jeleket, és hangolódjunk rá a megújulás évszakára.

A kiskerti hírnökök közül már a hóvirágok büszkén pompáznak, sokunk számára a legkedvesebb tavaszi virágok. A vidékünkön vadon a kikeleti hóvirág fordul elő, erdőkben, nedvesebb réteken és tisztásokon. Régen gyakoribb volt az elterjedése, sajnos az ember természetpusztító tevékenysége miatt manapság már egyre ritkábbnak számítanak a vadon élő állományok. Romániában védett növénynek számít, nem szabad sem gyűjteni, sem kereskedelmi forgalomba hozni. Kertészeti változatai pont olyan szépek, ezeket használjuk. A pompás hóvirág rokonfaja, leginkább ez a faj elterjedt kereskedelmi forgalomban. A kikeleti hóvirág sajnos Európa-szerte visszaszorulóban van, védelmét vegyük komolyan. Ha ismerünk vadon élő állományokat, akkor javasolt nem megosztani másokkal a helyszínnel kapcsolatos információkat. Óvjuk, magunktól és másoktól is, átültetni is tilos kerti körülmények közé.

A hóvirág mérgező növénynek számít, bármennyire csábító is a megjelenése.

Galantamin nevű hatóanyagát az orvostudomány az Alzheimer-kór kezelésében alkalmazza, de kizárólag szigorúan ellenőrzött gyógyászati készítményként. Otthoni felhasználásra nem alkalmas, súlyosabb mérgezést is okozhat.

Hóvirág Fotó: Pixabay

Érdekessége, hogy magjait egy olajos függelék borítja, amit hangyakalácsnak hívunk. A hangyakalács (elaioszóma) a hangyák számára nagyon vonzó táplálék, gyakran lehet látni, hogy emiatt látogatják a hóvirágokat. Aggodalomra nincs ok, nem károsítják a hóvirágot és magát a magot sem, a hangyákat kimondottan a zsíros bevonat érdekli, ezt fogyasztják el a magról, a magot pedig sértetlenül elejtik útközben vagy kidobják a hangyaszemétdombra. A szemétdomb a bolyhoz közeli, szervesanyagban gazdag kupac, ideális a kis magok számára. A hangyák ilyen módon segítik a hóvirágok terjedését és általuk messzebbre is el tudnak jutni a magok. A magok rosszul is csíráznak, ha a zsíros bevonatot a hangyák nem fogyasztják el róla, ezért is nagyon fontos a hóvirágok és hangyák közötti kapcsolat.

Szártalan kankalin (Primula vulgaris) Fotó: Pixabay

A szártalan kankalin színes virágai a melegebb kitettségű részeken már elkezdtek virágozni. Vadon élő állományai is vannak, de gyakorta ültetik kertbe dísznövényként. Régen nagyon divatos növénynek számított, mindenhol lehetett vele találkozni. A virág alapszíne halványsárga, ha más színűeket látunk, akkor azok jó eséllyel kertészeti változatok. Lehet hófehér, bordó, lila, piros és rózsaszínű a virága. Romániában nem számít védettnek, de nem túl gyakori az előfordulása vadon. Kedvelt élőhelyein tömeges lehet, a gyertyános és bükkös erdőket, ligeteket kedveli. A tavaszi időszakban számunkra azért is érdekes, mert virága ehetőnek számít. Jól bírja a hűtőben történő tárolást is, a doboz aljába tegyünk enyhén megnedvesített szalvétát, és így tárolhatjuk 5-6 napig is. A vadon termő és kerti változatok ugyanúgy fogyaszthatóak, a lényeg, hogy tiszta és vegyszermentes környezetből származzon. Könnyen felismerhető növény, kezdők számára is. Csak szintén ehető, közeli rokona, a tavaszi kankalin hasonlít rá, de kicsivel később jelenik meg és hosszú virágszára van.

Tavaszi kankalin (Primula veris) Fotó: Pixabay

Dekorációként a legegyszerűbb a felhasználása, de társítható egyaránt sós és édes ételekhez is. Kicsit enyhén édeskés íze van, de nem tolakodó. Desszertek és saláták szép tavaszi kiegészítője lehet. A levelei is fogyaszthatók, de kesernyések. Igyekezzünk ezért nagyon kicsi és fiatal leveleket gyűjteni, a zsengék kevésbé keserűek, rukkola vagy kesernyésebb saláta helyettesíthető vele. A keserűanyagok egészségesek, igyekezzünk rendszeresen beépíteni az étrendünkbe, akkor is, ha kicsit kényelmetlen. Az epe és máj egészségét ezzel jól támogathatjuk, a tavaszi ehető növények ebben segítségünkre lehetnek. Amikor tömegesen virágzik, szoktam élvezeti teához megszárítani a szirmokból, de vegyes teakeveréknek is kellemes aromát kölcsönöz. Fermentált üdítőhöz és szörp készítéséhez is alkalmas. Jó választás, ha könnyed virágos ízvilágot szeretnénk elérni.

Méhek Fotó: Pixabay

A házi méhek és vadméhek is lassan mocorognak, a napos órákban már rövidebbeket repülnek, de a gyűjtés még nem aktív ezekben a kora tavaszi időszakokban. Napsütéses, minimum 10 Celsius-fokos napokon már találkozhatunk méhekkel elvétve, de a gyűjtés megkezdéséhez magasabb hőmérsékletre (12–15 °C) van szükség. Ez a virágok nyílásával is összhangban van.

Mogyoróbarka Fotó: Pixabay

A közönséges mogyoró egyike a legkorábban virágzó növényeinknek. Hosszú barkái virágporral telítettek, ezek számítanak a hímivarú virágoknak. Külön vannak nőivarú, termős virágai is, ezek céklaszínűek, és belőlük fejlődik ki a mogyoró sikeres megtermékenyülés esetén. Érdemes megfigyelni a nőivarú virágokat közelről, ha mogyoró közelében járunk. Tengeri rózsára emlékeztető megjelenése nem hétköznapi látvány. A barkák ehetőek, kinyílás előtt és után is. Kinyílás után értékesebbek beltartalmi szempontból, tele lesznek virágporral. Ha etikusan szeretnénk virágporhoz jutni a méhek bevonása nélkül, akkor ideális választás lehet.

Mogyoró női virág Fotó: Pixabay

Nyersen fogyasztva kissé búzacsíra ízű, nem túl erőteljes. Megpörkölve karakteresebb íze lesz, kissé mogyorós, diós aromákkal. Csokoládéba mártva különleges édesség készülhet belőle, fehércsokit is használhatunk. Megszárítva tudjuk tartósítani és felhasználni turmixokhoz, desszertekhez, kásákhoz funkcionális élelmiszerként. Jó kiegészítés a beltartalmi értékei miatt, háborús időszakokban jellemző is volt a fogyasztása, ínség­eledelként. Régen lisztként megőrölve használták, önmagában és vegyítve is. A héten az előrejelzés szerint melegebb napokra számíthatunk, esélyes, hogy kinyílnak a barkák, és kipróbálhatjuk akár csokoládéba mártva, de egy reggeli zabkására rámorzsolva is. Ha nyersen nem nyeri el a tetszésünket, akkor érdemes kicsit megpirítva is esélyt adni neki, én mindkét formában szeretem fogyasztani.

Barkagyűjtés Fotó: Dakó Viola