A megyei katonai központok teljes egészében a védelmi minisztérium irányítása alá kerülnének 2027. január elsejétől – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök a Megyei Tanácsok Országos Szövetségének (UNCJR) szerdai közgyűlésén.

A kormányfő emlékeztetett, az országos szövetség többször kérte már, hogy a védelmi minisztérium vegye át ezeket az intézményeket, amelyek

Közlése szerint a következő hónapokban tisztázzák az átadással kapcsolatos részleteket, hogy a jövőben a katonai központok már ne a megyei önkormányzatok költségvetését terheljék.

A miniszterelnök hozzátette, hogy a folyamatnak jogi akadályai vannak. Egyrészt szükség lehet a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) jóváhagyására, ami bonyolítja az eljárást, másrészt megyénként eltérő a helyzet:

egyes katonai központok megyei tulajdonú épületekben székelnek,

mások bérelt ingatlanokban.

Ezért rendezni kell a bérleti szerződéseket, hogy az átvétel után a minisztérium hosszabb távon is használhassa a létesítményeket – írja az Agerpres hírügynökség a miniszterelnök nyilatkozatára hivatkozva.

Azok a bizonyos székhelygondok

Hargita megyében is pontosan a székhellyel van a legtöbb probléma, jelenleg a csíkszeredai városháza északi szárnyában működik a katonai központ, mivel nem talált megfelelő ingatlant számukra Hargita Megye Tanácsa. A városi önkormányzat ezért tavaly tavasszal újabb két évre volt kénytelen meghosszabbítani a bérleti szerződést.

Korodi Attila csíkszeredai polgármester akkor a Székelyhonnak azt mondta, mivel Hargita Megye Tanácsa még mindig nem talált megfelelő ingatlant, a katonai központ marad a városháza északi szárnyában, a bérleti szerződést két évre hosszabbították meg. Hozzátette, a városháza épületének felújítását ez nem befolyásolja, ugyanis a katonai központ is átszervezi irodáit addig, amíg a munkálatok zajlanak.

Mint korábban írtunk róla, a megyei önkormányzat évek óta próbál megfelelő ingatlant biztosítani a katonai központ számára, eddig sikertelenül. Tavaly felvetődött, hogy átadják a Temesvári sugárúti egykori MÁV-irodaházat, azonban a közfelháborodás miatt ezt az elképzelést elvetették.