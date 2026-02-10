Felülvizsgálja a kulturális minisztérium az előadó-művészeti területen dolgozók munkaerő-nyilvántartási kezdeményezését

A Bukarestben utcára vonuló színészek a kulturális miniszterrel is találkoztak

Felülvizsgálja a kulturális minisztérium az előadó-művészeti intézményeknél foglalkoztatottak munkaidő-nyilvántartására vonatkozó kísérleti tervet – ismertette Demeter András miniszter döntését a tárca keddi közleménye.

A tájékoztatás szerint a miniszter a bukaresti Nemzeti Színház előtt tiltakozókkal folytatott egyeztetések és

az ország más városaiból érkezett reakciók nyomán döntött a kísérleti terv felülvizsgálatáról.

Hozzátették, hogy a Számvevőszék által jelzett munkaidő-nyilvántartási probléma továbbra is fennáll, ezért meg kívánják hosszabbítani az iránymutatás végrehajtásának határidejét – ismerteti az Agerpres. Demeter András hangsúlyozta, hogy bármilyen megoldási javaslat csak az érintettek bevonásával és aktív részvételével valósítható meg.

Néhány kolléga azt mondta, hogy kísérleti alanyoknak érzik magukat, és én ezt nem szeretném. Azt akarom, ha együtt találjuk meg a legjobb megoldást"

– idézte a tárcavezetőt a közlemény. A miniszter szerint a tervezetet szakemberek javaslatai alapján dolgozták ki, de az eredményt nem övezi konszenzus, ezért bővíteni fogják a jogszabály kidolgozásával megbízott munkacsoportot.

