Felülvizsgálja a kulturális minisztérium az előadó-művészeti területen dolgozók munkaerő-nyilvántartási kezdeményezését

A Bukarestben utcára vonuló színészek a kulturális miniszterrel is találkoztak
Fotó: Kulturális minisztérium/Facebook
Felülvizsgálja a kulturális minisztérium az előadó-művészeti intézményeknél foglalkoztatottak munkaidő-nyilvántartására vonatkozó kísérleti tervet – ismertette Demeter András miniszter döntését a tárca keddi közleménye.
2026. február 10., 19:562026. február 10., 19:56
2026. február 10., 20:302026. február 10., 20:30
A tájékoztatás szerint a miniszter a bukaresti Nemzeti Színház előtt tiltakozókkal folytatott egyeztetések és
Hozzátették, hogy a Számvevőszék által jelzett munkaidő-nyilvántartási probléma továbbra is fennáll, ezért meg kívánják hosszabbítani az iránymutatás végrehajtásának határidejét – ismerteti az Agerpres.
Színészek vonultak utcára Marosvásárhelyen az új minisztériumi szabályok ellen tiltakozva, amelyek a művészek munkaidejének nyilvántartását írják elő. Úgy vélik, a rendelet félreérti, és mereven szabályozza az alkotói munkát.
A tervezet miatt egyébként Marosvásárhelyen, a nemzeti színház alkalmazottai is tüntetést tartottak kedd délután.
Demeter András hangsúlyozta, hogy bármilyen megoldási javaslat csak az érintettek bevonásával és aktív részvételével valósítható meg.
– idézte a tárcavezetőt a közlemény.
A miniszter szerint a tervezetet szakemberek javaslatai alapján dolgozták ki, de
Demeter András hangsúlyozta, hogy bármilyen megoldási javaslat csak az érintettek bevonásával és aktív részvételével valósítható meg.
– idézte a tárcavezetőt a közlemény.
A miniszter szerint a tervezetet szakemberek javaslatai alapján dolgozták ki, de az eredményt nem övezi konszenzus, ezért bővíteni fogják a jogszabály kidolgozásával megbízott munkacsoportot.
A bukaresti Nemzeti Színház előtti keddi tüntetésen több fővárosi társulat tagjai vettek részt. A jelenlevők egy múlt heti körlevélben ismertetett kísérleti terv ellen tiltakoztak, amely napi írásos beszámolási kötelezettséggel járó, egységes munkaidő-nyilvántartási rendszert írt volna elő az előadó-művészeti intézményeknél dolgozók számára. A színészek sérelmezték, hogy a tervezet az alkotói munkát irodai jellegű, kötött munkarendbe kényszerítené, és arra kötelezné őket, hogy naponta írásban számoljanak be minden tevékenységükről.
A Különleges Távközlési Szolgálat (STS) kedden ismertette az 112-es segélyhívó számra érkező hívások helymeghatározására szolgáló új rendszerét, valamint a hallássérült emberek számára a segélyszolgálat igénybevételét segítő opciót.
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes a Digi24 hírtévének nyilatkozva kijelentette, hogy ha a helyzet kiéleződik, az RMDSZ megvizsgálhatja a kormányból való kilépés lehetőségét.
A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet ügyében.
Hargita megye 83 tanintézetének több mint 220 kapcsolódó intézménye részesül új bútorzatban, taneszközökben és korszerű digitális felszerelésekben, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásából.
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa tájékoztatást tett közzé a 2026. április 12-én esedékes magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatban a külhoni szavazókat érintő határidőkről és tudnivalókról.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden bejelentette, ellenzi a kórházi és a mentőszolgálati egészségügyi személyzet fizetésének 10 százalékos csökkentését.
A nagyszebeni törvényszékről a vajdahunyadira helyezik át az adóhatóság (ANAF) és a Iohannis család közötti per tárgyalását.
A kormány elfogadja a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot, de „korrekt feltételek mellett”, és az a központi és a helyi közigazgatásra egyaránt kiterjed – jelentette ki Sorin Grindeanu kedden.
Színészek vonultak utcára Marosvásárhelyen az új minisztériumi szabályok ellen tiltakozva, amelyek a művészek munkaidejének nyilvántartását írják elő. Úgy vélik, a rendelet félreérti, és mereven szabályozza az alkotói munkát.
Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy szükség van egy egységes bértörvényre, amelynek azonban a fizetésemelések mellett indokolt esetekben bércsökkentésekről is rendelkeznie kell.
szóljon hozzá!