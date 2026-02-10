Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Felülvizsgálja a kulturális minisztérium az előadó-művészeti területen dolgozók munkaerő-nyilvántartási kezdeményezését

A Bukarestben utcára vonuló színészek a kulturális miniszterrel is találkoztak • Fotó: Kulturális minisztérium/Facebook

A Bukarestben utcára vonuló színészek a kulturális miniszterrel is találkoztak

Fotó: Kulturális minisztérium/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Felülvizsgálja a kulturális minisztérium az előadó-művészeti intézményeknél foglalkoztatottak munkaidő-nyilvántartására vonatkozó kísérleti tervet – ismertette Demeter András miniszter döntését a tárca keddi közleménye.

Székelyhon

2026. február 10., 19:562026. február 10., 19:56

2026. február 10., 20:302026. február 10., 20:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tájékoztatás szerint a miniszter a bukaresti Nemzeti Színház előtt tiltakozókkal folytatott egyeztetések és

az ország más városaiból érkezett reakciók nyomán döntött a kísérleti terv felülvizsgálatáról.

Hirdetés

Hozzátették, hogy a Számvevőszék által jelzett munkaidő-nyilvántartási probléma továbbra is fennáll, ezért meg kívánják hosszabbítani az iránymutatás végrehajtásának határidejét – ismerteti az Agerpres.

korábban írtuk

A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek
A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek

Színészek vonultak utcára Marosvásárhelyen az új minisztériumi szabályok ellen tiltakozva, amelyek a művészek munkaidejének nyilvántartását írják elő. Úgy vélik, a rendelet félreérti, és mereven szabályozza az alkotói munkát.

A tervezet miatt egyébként Marosvásárhelyen, a nemzeti színház alkalmazottai is tüntetést tartottak kedd délután.

Demeter András hangsúlyozta, hogy bármilyen megoldási javaslat csak az érintettek bevonásával és aktív részvételével valósítható meg.

Idézet
Néhány kolléga azt mondta, hogy kísérleti alanyoknak érzik magukat, és én ezt nem szeretném. Azt akarom, ha együtt találjuk meg a legjobb megoldást”

– idézte a tárcavezetőt a közlemény.

A miniszter szerint a tervezetet szakemberek javaslatai alapján dolgozták ki, de

az eredményt nem övezi konszenzus, ezért bővíteni fogják a jogszabály kidolgozásával megbízott munkacsoportot.

Demeter András hangsúlyozta, hogy bármilyen megoldási javaslat csak az érintettek bevonásával és aktív részvételével valósítható meg.

Idézet
Néhány kolléga azt mondta, hogy kísérleti alanyoknak érzik magukat, és én ezt nem szeretném. Azt akarom, ha együtt találjuk meg a legjobb megoldást”

– idézte a tárcavezetőt a közlemény.

A miniszter szerint a tervezetet szakemberek javaslatai alapján dolgozták ki, de az eredményt nem övezi konszenzus, ezért bővíteni fogják a jogszabály kidolgozásával megbízott munkacsoportot.

A bukaresti Nemzeti Színház előtti keddi tüntetésen több fővárosi társulat tagjai vettek részt. A jelenlevők egy múlt heti körlevélben ismertetett kísérleti terv ellen tiltakoztak, amely napi írásos beszámolási kötelezettséggel járó, egységes munkaidő-nyilvántartási rendszert írt volna elő az előadó-művészeti intézményeknél dolgozók számára. A színészek sérelmezték, hogy a tervezet az alkotói munkát irodai jellegű, kötött munkarendbe kényszerítené, és arra kötelezné őket, hogy naponta írásban számoljanak be minden tevékenységükről.

Belföld Színház Kultúra
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Luxusautók frontális ütközése: egy üzletember életét vesztette, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba
Lefilmezte, amint megroggyan a ló a vontatott teher súlyától – videóval
Megdobták Kovács Istvánt és a magyarokat gyalázták a Dinamo ultrái
Tánczos elárulta, mikor gondolkodik el az RMDSZ a kormányból való kilépésen
Családias légkör, kiváló feltételek – a székelyföldiek tapasztalatai a téli olimpián
Villáminterjú Péter Becze Renátával: Nem tudok egy helyben ülni
Luxusautók frontális ütközése: egy üzletember életét vesztette, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba
Székelyhon

Luxusautók frontális ütközése: egy üzletember életét vesztette, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba
Lefilmezte, amint megroggyan a ló a vontatott teher súlyától – videóval
Székelyhon

Lefilmezte, amint megroggyan a ló a vontatott teher súlyától – videóval
Megdobták Kovács Istvánt és a magyarokat gyalázták a Dinamo ultrái
Székely Sport

Megdobták Kovács Istvánt és a magyarokat gyalázták a Dinamo ultrái
Tánczos elárulta, mikor gondolkodik el az RMDSZ a kormányból való kilépésen
Krónika

Tánczos elárulta, mikor gondolkodik el az RMDSZ a kormányból való kilépésen
Családias légkör, kiváló feltételek – a székelyföldiek tapasztalatai a téli olimpián
Székely Sport

Családias légkör, kiváló feltételek – a székelyföldiek tapasztalatai a téli olimpián
Villáminterjú Péter Becze Renátával: Nem tudok egy helyben ülni
Nőileg

Villáminterjú Péter Becze Renátával: Nem tudok egy helyben ülni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 10., kedd

Fejlesztések az 112-es segélyhívó szolgálatnál: pontosabb helymeghatározás és akadálymentesítés

A Különleges Távközlési Szolgálat (STS) kedden ismertette az 112-es segélyhívó számra érkező hívások helymeghatározására szolgáló új rendszerét, valamint a hallássérült emberek számára a segélyszolgálat igénybevételét segítő opciót.

Fejlesztések az 112-es segélyhívó szolgálatnál: pontosabb helymeghatározás és akadálymentesítés
Fejlesztések az 112-es segélyhívó szolgálatnál: pontosabb helymeghatározás és akadálymentesítés
2026. február 10., kedd

Fejlesztések az 112-es segélyhívó szolgálatnál: pontosabb helymeghatározás és akadálymentesítés
Hirdetés
2026. február 10., kedd

Tánczos Barna szerint a magyar közösséget jobban tudják segíteni a kormányon, mint ellenzékben

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes a Digi24 hírtévének nyilatkozva kijelentette, hogy ha a helyzet kiéleződik, az RMDSZ megvizsgálhatja a kormányból való kilépés lehetőségét.

Tánczos Barna szerint a magyar közösséget jobban tudják segíteni a kormányon, mint ellenzékben
Tánczos Barna szerint a magyar közösséget jobban tudják segíteni a kormányon, mint ellenzékben
2026. február 10., kedd

Tánczos Barna szerint a magyar közösséget jobban tudják segíteni a kormányon, mint ellenzékben
2026. február 10., kedd

A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a különnyugdíjak ügyében

A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet ügyében.

A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a különnyugdíjak ügyében
A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a különnyugdíjak ügyében
2026. február 10., kedd

A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a különnyugdíjak ügyében
2026. február 10., kedd

Újabb felszerelések érkeznek ezen a héten Hargita megye oktatási intézményeibe

Hargita megye 83 tanintézetének több mint 220 kapcsolódó intézménye részesül új bútorzatban, taneszközökben és korszerű digitális felszerelésekben, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásából.

Újabb felszerelések érkeznek ezen a héten Hargita megye oktatási intézményeibe
Újabb felszerelések érkeznek ezen a héten Hargita megye oktatási intézményeibe
2026. február 10., kedd

Újabb felszerelések érkeznek ezen a héten Hargita megye oktatási intézményeibe
Hirdetés
2026. február 10., kedd

Fontos tudnivalók a Magyarországi országgyűlési választásokról

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa tájékoztatást tett közzé a 2026. április 12-én esedékes magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatban a külhoni szavazókat érintő határidőkről és tudnivalókról.

Fontos tudnivalók a Magyarországi országgyűlési választásokról
Fontos tudnivalók a Magyarországi országgyűlési választásokról
2026. február 10., kedd

Fontos tudnivalók a Magyarországi országgyűlési választásokról
2026. február 10., kedd

Az egészségügyi miniszter szerint nincs helye a 10 százalékos bércsökkentésnek

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden bejelentette, ellenzi a kórházi és a mentőszolgálati egészségügyi személyzet fizetésének 10 százalékos csökkentését.

Az egészségügyi miniszter szerint nincs helye a 10 százalékos bércsökkentésnek
Az egészségügyi miniszter szerint nincs helye a 10 százalékos bércsökkentésnek
2026. február 10., kedd

Az egészségügyi miniszter szerint nincs helye a 10 százalékos bércsökkentésnek
2026. február 10., kedd

Egyik törvényszékről a másikra helyezik át az ANAF és a Iohannis házaspár közötti per tárgyalását

A nagyszebeni törvényszékről a vajdahunyadira helyezik át az adóhatóság (ANAF) és a Iohannis család közötti per tárgyalását.

Egyik törvényszékről a másikra helyezik át az ANAF és a Iohannis házaspár közötti per tárgyalását
Egyik törvényszékről a másikra helyezik át az ANAF és a Iohannis házaspár közötti per tárgyalását
2026. február 10., kedd

Egyik törvényszékről a másikra helyezik át az ANAF és a Iohannis házaspár közötti per tárgyalását
Hirdetés
2026. február 10., kedd

Grindeanu: nem lehet reformnak nevezni a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot

A kormány elfogadja a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot, de „korrekt feltételek mellett”, és az a központi és a helyi közigazgatásra egyaránt kiterjed – jelentette ki Sorin Grindeanu kedden.

Grindeanu: nem lehet reformnak nevezni a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot
Grindeanu: nem lehet reformnak nevezni a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot
2026. február 10., kedd

Grindeanu: nem lehet reformnak nevezni a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot
2026. február 10., kedd

A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek

Színészek vonultak utcára Marosvásárhelyen az új minisztériumi szabályok ellen tiltakozva, amelyek a művészek munkaidejének nyilvántartását írják elő. Úgy vélik, a rendelet félreérti, és mereven szabályozza az alkotói munkát.

A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek
A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek
2026. február 10., kedd

A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek
2026. február 10., kedd

Bolojan szerint egységes bértörvényre van szükség, akár bércsökkentéssel is

Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy szükség van egy egységes bértörvényre, amelynek azonban a fizetésemelések mellett indokolt esetekben bércsökkentésekről is rendelkeznie kell.

Bolojan szerint egységes bértörvényre van szükség, akár bércsökkentéssel is
Bolojan szerint egységes bértörvényre van szükség, akár bércsökkentéssel is
2026. február 10., kedd

Bolojan szerint egységes bértörvényre van szükség, akár bércsökkentéssel is
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!