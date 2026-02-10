A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek

Színészek vonultak utcára Marosvásárhelyen az új minisztériumi szabályok ellen tiltakozva, amelyek a művészek munkaidejének nyilvántartását írják elő. Úgy vélik, a rendelet félreérti, és mereven szabályozza az alkotói munkát.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előtti téren gyűltek össze kedd délután a Nemzeti Színház magyar és román társulatainak színészei, miután a kulturális minisztérium közzétette az előadó-művészeti közintézmények dolgozóinak egységes munkaszervezésére és munkaidő-nyilvántartására vonatkozó szabályokat. Az új előírások szerint a művészeknek rögzíteniük kell a munkaidejüket – például a próbákat és az előadásokat –,

valamint aláírással kell nyilatkozniuk az úgynevezett „láthatatlan munkáról" is, például a szövegtanulásról. Az előírásokat azért küldték ki a kulturális minisztérium alá tartozó intézményeknek, hogy egy 30 napos időszakban teszteljék őket, és ennek függvényében vezetnék be a többi kulturális intézménynél is.

A színész munkája folyamatos felkészülést, lelki ráfordítást igényel

A kezdeményezés a kulturális életet és az alkotást más munkakörökhöz, akár a kétkezi munkához hasonlóan próbálja szabályozni, ami teljes képtelenség”

– véli Henn János, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színművésze. Mint kifejtette, ez azért képtelenség, mert

a művészet hatása túllép a jogi kereteken, és a néző élményében él tovább.

A színész furcsának tartja, hogy miközben régóta a kulturális szféra érzékeny szabályozásáról beszélnek, most egy merev kerettörvény alá akarják beszorítani. Úgy érzi, ez egyfajta teszt a társadalom reakciójára, ezért fontos a tiltakozás és a szolidaritás. Szerinte

valódi, átgondolt kulturális törvényre lenne szükség, nem intézményi működési szabályokra.

A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka:

a színész munkája folyamatos felkészülést, lelki ráfordítást és életmódbeli áldozatokat igényel, amelyek láthatatlanok a hagyományos teljesítménymérésben

– hangsúlyozta Henn János a keddi tiltakozó akción a Székelyhonnak.

Nem vezetik be a marosvásárhelyi színházban Pál Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatója kifejtette, ők február másodikán kapták meg a kulturális minisztérium rendelkezéseit, amelyek szabályozzák a színészek, illetve a színpad körüli kiegészítő személyzet munkaidejét. „Félreértés, hogy napi 8 órára kötelez, igazából évente 1800 órára, egyenlőtlen elosztásban, úgy, ahogy a program folyamata megköveteli. De egy dolog biztos ezekkel a rendelkezésekkel kapcsolatban, hogy

nem lesznek bevezetve itt, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, és nem a tiltakozás vagy ellenállás miatt, hanem legfőképpen azért, mert törvénybe ütközik.

Legalább két-három sebből vérzik, képtelenség ezeket bevezetni, és biztos vagyok benne, hogy ez vissza lesz vonva, ennek érdekében tiltakoznak a kollégák” – magyarázta el a sajtónak Pál Attila.

Az intézmény vezetője hozzátette, hogy 2008-2010 között volt egy időszak, amikor az 1672-es számú kormányrendelet és annak a metodológiája alapján jól működött a rendszer: a munkaidőt és a jövedelmet mennyiség, minőség és a tapasztalat határozta meg, ugyanezt kellene szerinte a jövőben is alkalmazni.