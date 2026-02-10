Rovatok
A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Színészek vonultak utcára Marosvásárhelyen az új minisztériumi szabályok ellen tiltakozva, amelyek a művészek munkaidejének nyilvántartását írják elő. Úgy vélik, a rendelet félreérti, és mereven szabályozza az alkotói munkát.

Hajnal Csilla

2026. február 10., 17:002026. február 10., 17:00

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előtti téren gyűltek össze kedd délután a Nemzeti Színház magyar és román társulatainak színészei, miután a kulturális minisztérium közzétette az előadó-művészeti közintézmények dolgozóinak egységes munkaszervezésére és munkaidő-nyilvántartására vonatkozó szabályokat.

  • Az új előírások szerint a művészeknek rögzíteniük kell a munkaidejüket – például a próbákat és az előadásokat –,

  • valamint aláírással kell nyilatkozniuk az úgynevezett „láthatatlan munkáról” is, például a szövegtanulásról.

Az előírásokat azért küldték ki a kulturális minisztérium alá tartozó intézményeknek, hogy egy 30 napos időszakban teszteljék őket, és ennek függvényében vezetnék be a többi kulturális intézménynél is.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A színész munkája folyamatos felkészülést, lelki ráfordítást igényel

Idézet
A kezdeményezés a kulturális életet és az alkotást más munkakörökhöz, akár a kétkezi munkához hasonlóan próbálja szabályozni, ami teljes képtelenség”

– véli Henn János, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színművésze. Mint kifejtette, ez azért képtelenség, mert

a művészet hatása túllép a jogi kereteken, és a néző élményében él tovább.

Henn János, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színművésze • Fotó: Haáz Vince Galéria

Henn János, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színművésze

Fotó: Haáz Vince

A színész furcsának tartja, hogy miközben régóta a kulturális szféra érzékeny szabályozásáról beszélnek, most egy merev kerettörvény alá akarják beszorítani. Úgy érzi, ez egyfajta teszt a társadalom reakciójára, ezért fontos a tiltakozás és a szolidaritás. Szerinte

valódi, átgondolt kulturális törvényre lenne szükség, nem intézményi működési szabályokra.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka:

a színész munkája folyamatos felkészülést, lelki ráfordítást és életmódbeli áldozatokat igényel, amelyek láthatatlanok a hagyományos teljesítménymérésben

– hangsúlyozta Henn János a keddi tiltakozó akción a Székelyhonnak.

Pál Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatója • Fotó: Haáz Vince Galéria

Pál Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatója

Fotó: Haáz Vince

Nem vezetik be a marosvásárhelyi színházban

Pál Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatója kifejtette, ők február másodikán kapták meg a kulturális minisztérium rendelkezéseit, amelyek szabályozzák a színészek, illetve a színpad körüli kiegészítő személyzet munkaidejét.

„Félreértés, hogy napi 8 órára kötelez, igazából évente 1800 órára, egyenlőtlen elosztásban, úgy, ahogy a program folyamata megköveteli. De egy dolog biztos ezekkel a rendelkezésekkel kapcsolatban, hogy

Idézet
nem lesznek bevezetve itt, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, és nem a tiltakozás vagy ellenállás miatt, hanem legfőképpen azért, mert törvénybe ütközik.

Legalább két-három sebből vérzik, képtelenség ezeket bevezetni, és biztos vagyok benne, hogy ez vissza lesz vonva, ennek érdekében tiltakoznak a kollégák” – magyarázta el a sajtónak Pál Attila.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Az intézmény vezetője hozzátette, hogy 2008-2010 között volt egy időszak, amikor az 1672-es számú kormányrendelet és annak a metodológiája alapján jól működött a rendszer: a munkaidőt és a jövedelmet mennyiség, minőség és a tapasztalat határozta meg, ugyanezt kellene szerinte a jövőben is alkalmazni.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
