A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka – utcára vonultak a marosvásárhelyi színészek

Fotó: Haáz Vince
Színészek vonultak utcára Marosvásárhelyen az új minisztériumi szabályok ellen tiltakozva, amelyek a művészek munkaidejének nyilvántartását írják elő. Úgy vélik, a rendelet félreérti, és mereven szabályozza az alkotói munkát.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előtti téren gyűltek össze kedd délután a Nemzeti Színház magyar és román társulatainak színészei, miután a kulturális minisztérium közzétette az előadó-művészeti közintézmények dolgozóinak egységes munkaszervezésére és munkaidő-nyilvántartására vonatkozó szabályokat.
Az új előírások szerint a művészeknek rögzíteniük kell a munkaidejüket – például a próbákat és az előadásokat –,
valamint aláírással kell nyilatkozniuk az úgynevezett „láthatatlan munkáról” is, például a szövegtanulásról.
Az előírásokat azért küldték ki a kulturális minisztérium alá tartozó intézményeknek, hogy egy 30 napos időszakban teszteljék őket, és ennek függvényében vezetnék be a többi kulturális intézménynél is.
Fotó: Haáz Vince
– véli Henn János, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színművésze. Mint kifejtette, ez azért képtelenség, mert
Henn János, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színművésze
Fotó: Haáz Vince
A színész furcsának tartja, hogy miközben régóta a kulturális szféra érzékeny szabályozásáról beszélnek, most egy merev kerettörvény alá akarják beszorítani. Úgy érzi, ez egyfajta teszt a társadalom reakciójára, ezért fontos a tiltakozás és a szolidaritás. Szerinte
Fotó: Haáz Vince
A művészi teljesítmény nem mérhető úgy, mint a fizikai munka:
– hangsúlyozta Henn János a keddi tiltakozó akción a Székelyhonnak.
Pál Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatója
Fotó: Haáz Vince
Pál Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatója kifejtette, ők február másodikán kapták meg a kulturális minisztérium rendelkezéseit, amelyek szabályozzák a színészek, illetve a színpad körüli kiegészítő személyzet munkaidejét.
„Félreértés, hogy napi 8 órára kötelez, igazából évente 1800 órára, egyenlőtlen elosztásban, úgy, ahogy a program folyamata megköveteli. De egy dolog biztos ezekkel a rendelkezésekkel kapcsolatban, hogy
Legalább két-három sebből vérzik, képtelenség ezeket bevezetni, és biztos vagyok benne, hogy ez vissza lesz vonva, ennek érdekében tiltakoznak a kollégák” – magyarázta el a sajtónak Pál Attila.
Fotó: Haáz Vince
Az intézmény vezetője hozzátette, hogy 2008-2010 között volt egy időszak, amikor az 1672-es számú kormányrendelet és annak a metodológiája alapján jól működött a rendszer: a munkaidőt és a jövedelmet mennyiség, minőség és a tapasztalat határozta meg, ugyanezt kellene szerinte a jövőben is alkalmazni.
Fotó: Haáz Vince
Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy szükség van egy egységes bértörvényre, amelynek azonban a fizetésemelések mellett indokolt esetekben bércsökkentésekről is rendelkeznie kell.
A Kanta Szakképző Központban a Magyar Kormány támogatásával középiskolások számára életpálya-tervező, pályaorientációs foglalkozásokat, illetve mesterséges intelligencia használati képzést indítanak – jelentették be kedden Kézdivásárhelyen.
Tíznapos szabadságot vett ki az alkotmánybíróság egyik bírája, ezért a testület szerdán várhatóan ismét elhalasztja a döntéshozatalt a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
Mintegy háromszáz méteres biztonsági zónát jelöltek ki a hatóságok kedden délután az A1-es autópályán, miután összeütközött két kamion és ammónium-szulfát ömlött az útra.
Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy a helyi közigazgatás hatékonyabbá tételére irányuló intézkedések hiányában csökkenteni kellene a községek számát.
Egy 45 éves férfi életét vesztette és ketten megsérültek kedden egy közúti balesetben a 24-es országúton, Iași megyében. Két autó ütközött össze frontálisan, az egyik sérültet, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba.
A Solidaritatea Sanitară szövetség általános sztrájk kirobbantását tervezi az egészségügyben a kormány gazdasági és szociális politikája miatt.
Több mint 13 ezer lejre büntették meg azt a Vâlcea megyei férfit, aki arra kényszerítette a lovát, hogy nagyon nagy súlyokat húzzon. A rendőrök hivatalból jártak el, miután a férfi feltöltötte a videót a netre.
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tart a községi és városi önkormányzati alkalmazottak érdekvédelmi tömörülése azokban a polgármesteri hivatalokban, ahol van képviselete a szakszervezetnek. A tiltakozás ideje alatt szünetel az ügyfélfogadás.
szóljon hozzá!