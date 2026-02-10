Fontos tudnivalók a Magyarországi országgyűlési választásokról

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa tájékoztatást tett közzé a 2026. április 12-én esedékes magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatban a külhoni szavazókat érintő határidőkről és tudnivalókról.

Az infografikába foglalt tájékoztatásban kitérnek arra, hogy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak regisztrálniuk kell a névjegyzékbe vételhez, valamint arra is, hogy ők levélben adhatják le szavazatukat.

Azok a választópolgárok, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek, de a választás idején külföldön tartózkodnak, a külképviseleteken szavazhatnak személyesen. Emellett