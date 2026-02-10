Bolojan szerint egységes bértörvényre van szükség, akár bércsökkentéssel is

Fotó: Gov.ro
Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy szükség van egy egységes bértörvényre, amelynek azonban a fizetésemelések mellett indokolt esetekben bércsökkentésekről is rendelkeznie kell.
„Olyan bértörvényt szeretnék, amely növeli a fizetéseket ott, ahol kell, de
– számol be az Agerpres, a miniszterelnök a Romániai Községek Szövetségének a parlamentben zajló közgyűlésén tett kijelentése alapján.
Bolojan rámutatott, mivel a nem túl jól hangzó intézkedések bevezetése ellenállásba ütközik,
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a helyi önkormányzatoknál tervezett személyzeti leépítést nem a fűnyíróelv alkalmazásával valósítják meg, hanem például a lakosságszám és a munkaterhelés figyelembevételével. A közigazgatásban jártasok tudják, hogy
ezért nincs akadálya annak, hogy két szomszédos önkormányzat osztozzék egy tisztviselő munkáján, aki így teljes munkaidőben két községet szolgálhat ki, de alacsonyabb költségvetési ráfordítással – mutatott rá a miniszterelnök, aki korábban Nagyvárad polgármestere és Bihar megyei tanácselnök is volt.
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa tájékoztatást tett közzé a 2026. április 12-én esedékes magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatban a külhoni szavazókat érintő határidőkről és tudnivalókról.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden bejelentette, ellenzi a kórházi és a mentőszolgálati egészségügyi személyzet fizetésének 10 százalékos csökkentését.
A nagyszebeni törvényszékről a vajdahunyadira helyezik át az adóhatóság (ANAF) és a Iohannis család közötti per tárgyalását.
A kormány elfogadja a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot, de „korrekt feltételek mellett”, és az a központi és a helyi közigazgatásra egyaránt kiterjed – jelentette ki Sorin Grindeanu kedden.
Színészek vonultak utcára Marosvásárhelyen az új minisztériumi szabályok ellen tiltakozva, amelyek a művészek munkaidejének nyilvántartását írják elő. Úgy vélik, a rendelet félreérti, és mereven szabályozza az alkotói munkát.
A Kanta Szakképző Központban a Magyar Kormány támogatásával középiskolások számára életpálya-tervező, pályaorientációs foglalkozásokat, illetve mesterséges intelligencia használati képzést indítanak – jelentették be kedden Kézdivásárhelyen.
Tíznapos szabadságot vett ki az alkotmánybíróság egyik bírája, ezért a testület szerdán várhatóan ismét elhalasztja a döntéshozatalt a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
Mintegy háromszáz méteres biztonsági zónát jelöltek ki a hatóságok kedden délután az A1-es autópályán, miután összeütközött két kamion és ammónium-szulfát ömlött az útra.
Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy a helyi közigazgatás hatékonyabbá tételére irányuló intézkedések hiányában csökkenteni kellene a községek számát.
Egy 45 éves férfi életét vesztette és ketten megsérültek kedden egy közúti balesetben a 24-es országúton, Iași megyében. Két autó ütközött össze frontálisan, az egyik sérültet, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba.
