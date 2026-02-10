Bolojan szerint egységes bértörvényre van szükség, akár bércsökkentéssel is

Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy szükség van egy egységes bértörvényre, amelynek azonban a fizetésemelések mellett indokolt esetekben bércsökkentésekről is rendelkeznie kell.

„Olyan bértörvényt szeretnék, amely növeli a fizetéseket ott, ahol kell, de

fizetéscsökkentést is lehetővé tesz ott, ahol átestek a ló túloldalára a bérezési szinttel.

– számol be az Agerpres, a miniszterelnök a Romániai Községek Szövetségének a parlamentben zajló közgyűlésén tett kijelentése alapján.

Bolojan rámutatott, mivel a nem túl jól hangzó intézkedések bevezetése ellenállásba ütközik,