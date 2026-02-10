Rovatok
Bolojan szerint egységes bértörvényre van szükség, akár bércsökkentéssel is

Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy szükség van egy egységes bértörvényre, amelynek azonban a fizetésemelések mellett indokolt esetekben bércsökkentésekről is rendelkeznie kell.

Székelyhon

2026. február 10., 16:532026. február 10., 16:53

„Olyan bértörvényt szeretnék, amely növeli a fizetéseket ott, ahol kell, de

Idézet
fizetéscsökkentést is lehetővé tesz ott, ahol átestek a ló túloldalára a bérezési szinttel.

– számol be az Agerpres, a miniszterelnök a Romániai Községek Szövetségének a parlamentben zajló közgyűlésén tett kijelentése alapján.

Bolojan rámutatott, mivel a nem túl jól hangzó intézkedések bevezetése ellenállásba ütközik,

a törvény fokozatosan lépne majd hatályba.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a helyi önkormányzatoknál tervezett személyzeti leépítést nem a fűnyíróelv alkalmazásával valósítják meg, hanem például a lakosságszám és a munkaterhelés figyelembevételével. A közigazgatásban jártasok tudják, hogy

sok településen, különösen a kisebbeken, bizonyos feladatok részmunkaidőben is elvégezhetők,

ezért nincs akadálya annak, hogy két szomszédos önkormányzat osztozzék egy tisztviselő munkáján, aki így teljes munkaidőben két községet szolgálhat ki, de alacsonyabb költségvetési ráfordítással – mutatott rá a miniszterelnök, aki korábban Nagyvárad polgármestere és Bihar megyei tanácselnök is volt.

Belföld Politika Törvény
