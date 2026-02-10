Egyik törvényszékről a másikra helyezik át az ANAF és a Iohannis házaspár közötti per tárgyalását

A nagyszebeni törvényszékről a vajdahunyadira helyezik át az adóhatóság (ANAF) és a Iohannis család közötti per tárgyalását.

Az áthelyezést az ANAF indítványozta, és a gyulafehérvári ítélőtábla a keddi jogerős döntésével jóváhagyta – derül ki a romániai bíróságok honlapján kedden közzétett adatokból.

a román állam nevében indított kártérítési pert a volt államfő és felesége ellen egy nagyszebeni ingatlan felének jogtalan használata miatt.

A kereset szerint a Iohannis házaspár éveken át jogtalanul használta az ingatlan felét, ami időközben örökös hiányában az állam tulajdonába került.

Az államot azért érte kár, mert nem tudta hasznosítani ezt az ingatlanrészt

Keresetében az intézmény a volt államfő vagyona egy részének zár alá vételét is kérte, hogy biztosítsa az államnak okozott kár későbbi behajtását. Ezt

a november 21-i határozatában a nagyszebeni törvényszék elutasította, az ANAF azonban decemberben megfellebbezte a határozatot.

Az országos adóhatóság ugyanakkor október elején bejelentette, hogy a törvényeknek megfelelően birtokba vette a Nicolae Bălcescu utca 29. szám alatti nagyszebeni ház felét, mert a román állam társtulajdonjogot szerzett a korábban a Iohannis házaspár birtokában lévő ingatlan felett.

Az ANAF elnöke, Adrian Nica akkor kijelentette: nincsenek arra utaló jelek, hogy a volt államfő ki akarná fizetni az államnak okozott kárt. Emlékeztetett, hogy