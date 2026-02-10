Egyik törvényszékről a másikra helyezik át az ANAF és a Iohannis házaspár közötti per tárgyalását

Fotó: presidency.ro
A nagyszebeni törvényszékről a vajdahunyadira helyezik át az adóhatóság (ANAF) és a Iohannis család közötti per tárgyalását.
Az áthelyezést az ANAF indítványozta, és a gyulafehérvári ítélőtábla a keddi jogerős döntésével jóváhagyta – derül ki a romániai bíróságok honlapján kedden közzétett adatokból.
Mint ismert, a brassói regionális pénzügyi igazgatóság
A kereset szerint a Iohannis házaspár éveken át jogtalanul használta az ingatlan felét, ami időközben örökös hiányában az állam tulajdonába került.
– ismerteti az Agerpres.
Keresetében az intézmény a volt államfő vagyona egy részének zár alá vételét is kérte, hogy biztosítsa az államnak okozott kár későbbi behajtását. Ezt
Az országos adóhatóság ugyanakkor október elején bejelentette, hogy a törvényeknek megfelelően birtokba vette a Nicolae Bălcescu utca 29. szám alatti nagyszebeni ház felét, mert a román állam társtulajdonjogot szerzett a korábban a Iohannis házaspár birtokában lévő ingatlan felett.
Az ANAF elnöke, Adrian Nica akkor kijelentette: nincsenek arra utaló jelek, hogy a volt államfő ki akarná fizetni az államnak okozott kárt. Emlékeztetett, hogy
A házaspár ügyvédjén keresztül jelezte, hogy nincs birtokukban a ház kulcsa, ezért nem lehetnek jelen az ingatlan átadásakor. Ugyanakkor magyarázatot kértek az adóhatóságtól a fizetési kötelezettségeik kiszámításának módjára.
A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet ügyében.
Hargita megye 83 tanintézetének több mint 220 kapcsolódó intézménye részesül új bútorzatban, taneszközökben és korszerű digitális felszerelésekben, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásából.
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa tájékoztatást tett közzé a 2026. április 12-én esedékes magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatban a külhoni szavazókat érintő határidőkről és tudnivalókról.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden bejelentette, ellenzi a kórházi és a mentőszolgálati egészségügyi személyzet fizetésének 10 százalékos csökkentését.
A kormány elfogadja a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot, de „korrekt feltételek mellett”, és az a központi és a helyi közigazgatásra egyaránt kiterjed – jelentette ki Sorin Grindeanu kedden.
Színészek vonultak utcára Marosvásárhelyen az új minisztériumi szabályok ellen tiltakozva, amelyek a művészek munkaidejének nyilvántartását írják elő. Úgy vélik, a rendelet félreérti, és mereven szabályozza az alkotói munkát.
Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy szükség van egy egységes bértörvényre, amelynek azonban a fizetésemelések mellett indokolt esetekben bércsökkentésekről is rendelkeznie kell.
A Kanta Szakképző Központban a Magyar Kormány támogatásával középiskolások számára életpálya-tervező, pályaorientációs foglalkozásokat, illetve mesterséges intelligencia használati képzést indítanak – jelentették be kedden Kézdivásárhelyen.
Tíznapos szabadságot vett ki az alkotmánybíróság egyik bírája, ezért a testület szerdán várhatóan ismét elhalasztja a döntéshozatalt a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
Mintegy háromszáz méteres biztonsági zónát jelöltek ki a hatóságok kedden délután az A1-es autópályán, miután összeütközött két kamion és ammónium-szulfát ömlött az útra.
szóljon hozzá!