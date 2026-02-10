Biztonsági zónát jelöltek ki az autópályán, miután két kamion ütközött és ammónium-szulfát ömlött az útra – videóval

2026. február 10., kedd

Lefilmezte, amint megroggyan a ló a vontatott teher súlyától – videóval

Több mint 13 ezer lejre büntették meg azt a Vâlcea megyei férfit, aki arra kényszerítette a lovát, hogy nagyon nagy súlyokat húzzon. A rendőrök hivatalból jártak el, miután a férfi feltöltötte a videót a netre.