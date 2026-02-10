Biztonsági zónát jelöltek ki az autópályán, miután két kamion ütközött és ammónium-szulfát ömlött az útra – videóval

Fotó: Temesvári Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság
Mintegy háromszáz méteres biztonsági zónát jelöltek ki a hatóságok kedden délután az A1-es autópályán, miután összeütközött két kamion és ammónium-szulfát ömlött az útra.
2026. február 10., 14:312026. február 10., 14:31
A baleset két teherautó között történt, az egyik gumiabroncsokat, a másik kb. 23 tonna ammónium-szulfátot szállított. Az ütközés következtében néhány zsák ammónium-szulfát (műtrágya) felszakadt, és
A Hunyad megyei katasztrófavédelem (ISU) tájékoztatása szerint a járművezetők nincsenek veszélyben, és az úton sincs üzemanyag-szivárgás. A többi autós védelme érdekében a tűzoltók
Értesítették ugyanakkor a környezetőrséget, és vizsgálják a rakomány átvételének alternatív megoldásait.
A helyszínen két tucatnyi hivatásos tűzoltó dolgozik, egyesek vegyvédelmi öltözetben.
Tíznapos szabadságot vett ki az alkotmánybíróság egyik bírája, ezért a testület szerdán várhatóan ismét elhalasztja a döntéshozatalt a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy a helyi közigazgatás hatékonyabbá tételére irányuló intézkedések hiányában csökkenteni kellene a községek számát.
Egy 45 éves férfi életét vesztette és ketten megsérültek kedden egy közúti balesetben a 24-es országúton, Iași megyében. Két autó ütközött össze frontálisan, az egyik sérültet, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba.
A Solidaritatea Sanitară szövetség általános sztrájk kirobbantását tervezi az egészségügyben a kormány gazdasági és szociális politikája miatt.
Több mint 13 ezer lejre büntették meg azt a Vâlcea megyei férfit, aki arra kényszerítette a lovát, hogy nagyon nagy súlyokat húzzon. A rendőrök hivatalból jártak el, miután a férfi feltöltötte a videót a netre.
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tart a községi és városi önkormányzati alkalmazottak érdekvédelmi tömörülése azokban a polgármesteri hivatalokban, ahol van képviselete a szakszervezetnek. A tiltakozás ideje alatt szünetel az ügyfélfogadás.
Románia az országos helyreállítási tervben (PNRR) vállalta, hogy ez év végétől a piaci érték alapján fogja kiszámolni az ingatlanadót. Mire számítsunk?
A tanárok heti 20 órás kötelező óraszáma európai viszonylatban a legalacsonyabbak között van – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő este a Digi24 televíziónak adott interjúban.
A decemberi, Madarasi Hargitán tartott jótékonysági Alprès Ski rendezvény után jövő szombaton, február 21-én a varsági sípályán tartanak hasonló bulit, amivel ismét jó ügyet támogat a szervező Charity Beats.
