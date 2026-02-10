Rovatok
Biztonsági zónát jelöltek ki az autópályán, miután két kamion ütközött és ammónium-szulfát ömlött az útra – videóval

• Fotó: Temesvári Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság

Fotó: Temesvári Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság

Mintegy háromszáz méteres biztonsági zónát jelöltek ki a hatóságok kedden délután az A1-es autópályán, miután összeütközött két kamion és ammónium-szulfát ömlött az útra.

Székelyhon

2026. február 10., 14:312026. február 10., 14:31

2026. február 10., 14:362026. február 10., 14:36

A baleset két teherautó között történt, az egyik gumiabroncsokat, a másik kb. 23 tonna ammónium-szulfátot szállított. Az ütközés következtében néhány zsák ammónium-szulfát (műtrágya) felszakadt, és

a rakomány egy része az úttestre került.

A Hunyad megyei katasztrófavédelem (ISU) tájékoztatása szerint a járművezetők nincsenek veszélyben, és az úton sincs üzemanyag-szivárgás. A többi autós védelme érdekében a tűzoltók

azonnal kijelöltek egy hozzávetőleg háromszáz méteres biztonsági zónát, a forgalmat korlátozták és két védelmi rendszert állítottak fel.

Értesítették ugyanakkor a környezetőrséget, és vizsgálják a rakomány átvételének alternatív megoldásait.

A helyszínen két tucatnyi hivatásos tűzoltó dolgozik, egyesek vegyvédelmi öltözetben.

Belföld Baleset Közlekedés Tűzoltóság
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
