Ezekben a polgármesteri hivatalokban ma délig ne próbáljon ügyeket intézni

Érdemes 12 utánra halasztani a hivatali ügyintézést a figyelmeztető sztrájk által érintett polgármesteri hivatalokban

Érdemes 12 utánra halasztani a hivatali ügyintézést a figyelmeztető sztrájk által érintett polgármesteri hivatalokban

Fotó: Pinti Attila

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tart a községi és városi önkormányzati alkalmazottak érdekvédelmi tömörülése azokban a polgármesteri hivatalokban, ahol van képviselete a szakszervezetnek. A tiltakozás ideje alatt szünetel az ügyfélfogadás.

Széchely István

2026. február 10., 10:112026. február 10., 10:11

A kormány által a közigazgatásban tervezett átszervezés és a megszorító intézkedések miatt kedden 10 és 12 óra között figyelmeztető sztrájkot tart a Községi és Városi Önkormányzati Alkalmazottak Országos Szakszervezete (SCOR) azokban a polgármesteri hivatalokban, amelyekben képviselettel rendelkezik az érdekvédelmi tömörülés.

Nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalokban. Mi itt vagyunk, de az ügyfélfogadás 10-től 12-ig szünetel”

– mondta megkeresésünkre Orbán Ernő, a SCOR Hargita megyei szervezetének alelnöke, megerősítve, hogy ez minden polgármesteri hivatalra érvényes, ahol van képviselete a szakszervezetnek.

A lakosságnak azt tanácsolják, a tiltakozás ideje alatt ne menjenek ügyeket intézni az érintett polgármesteri hivatalokba, de amint azt a szakszervezet megyei szervezetének alelnöke elmondta, a figyelmeztető sztrájkról szóló értesítést ki is függesztették a hivatal bejáratánál.

A három székelyföldi megye összesen 302 önkormányzata közül 115-ben van önálló szakszervezeti csoportja az érdekvédelmi tömörülésnek.

Az alábbiakban találják azokat a polgármesteri hivatalokat, ahol a figyelmeztető sztrájk miatt szünetel az ügyfélfogadás kedden délig.

Hargita megye: Csíkcsicsó, Csíkdánfalva, Csíkkarcfalva, Csíkkozmás, Csíkmadaras, Csíkrákos, Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, Csíkszentlélek, Csíkszentmárton, Csíkszentmihály, Csíkszenttamás, Etéd, Galócás, Gyergyóditró, Gyergyóholló, Gyergyótölgyes, Gyergyóvárhegy, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok, Kápolnásfalu, Lövéte, Madéfalva, Oroszhegy, Parajd, Salamás, Székelyderzs, Székelyvarság, Szentábrahám, Tusnád, Újszékely, Vasláb, Zetelaka.

Maros megye: Radnót, Erdőszentgyörgy, Alsóbölkény, Apold, Backamadaras, Balavásár, Bátos, Beresztelke, Bonyha, Cintos, Csatófalva, Déda, Fehéregyháza, Gernyeszeg, Gödemesterháza, Görgényhodák, Görgényoroszfalu, Görgényszentimre, Héjjasfalva, Kerelőszentpál, Kisikland, Kozmatelke, Kutyfalva, Küküllőszéplak, Libánfalva, Magyarbükkös, Magyaró, Makfalva, Marosbogát, Marosfelfalu, Maroskece, Marosoroszfalu, Marosszentanna, Marosvécs, Mezőbánd, Mezőgerebenes, Mezőmadaras, Mezőrücs, Mezősályi, Mezőszengyel, Mezőtóhát, Nagyernye, Palotailva, Petele, Ratosnya, Szászbogács, Szászkézd, Vajdaszentivány, Vámosgálfalva, Zágor.

Kovászna megye: Kovászna, Árkos, Barátos, Bodzaforduló, Csernáton, Dálnok, Dobolló, Előpatak, Esztelnek, Gelence, Gidófalva, Hídvég, Illyefalva, Kézdiszentkereszt, Kézdiszentlélek, Komandó, Kökös, Lemhény, Maksa, Mikóújfalu, Nagyborosnyó, Nagypatak, Réty, Sepsibodok, Sepsibükszád, Sepsikőröspatak, Szentkatolna, Szitabodza, Vargyas, Zabola, Zágon, Zágonbárkány.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
2026. február 10., kedd

Lefilmezte, amint megroggyan a ló a vontatott teher súlyától – videóval

Több mint 13 ezer lejre büntették meg azt a Vâlcea megyei férfit, aki arra kényszerítette a lovát, hogy nagyon nagy súlyokat húzzon. A rendőrök hivatalból jártak el, miután a férfi feltöltötte a videót a netre.

Lefilmezte, amint megroggyan a ló a vontatott teher súlyától – videóval
Lefilmezte, amint megroggyan a ló a vontatott teher súlyától – videóval
2026. február 10., kedd

Lefilmezte, amint megroggyan a ló a vontatott teher súlyától – videóval
2026. február 10., kedd

Elismerés, ami mögött emberek állnak – a Top Elite Award Székelyudvarhelyre került!
Elismerés, ami mögött emberek állnak – a Top Elite Award Székelyudvarhelyre került!
Elismerés, ami mögött emberek állnak – a Top Elite Award Székelyudvarhelyre került!
2026. február 10., kedd

Elismerés, ami mögött emberek állnak – a Top Elite Award Székelyudvarhelyre került!
2026. február 10., kedd

Jövőre érkezik a piaciérték-alapú ingatlanadó – részleteket osztott meg a kormányfő

Románia az országos helyreállítási tervben (PNRR) vállalta, hogy ez év végétől a piaci érték alapján fogja kiszámolni az ingatlanadót. Mire számítsunk?

Jövőre érkezik a piaciérték-alapú ingatlanadó – részleteket osztott meg a kormányfő
Jövőre érkezik a piaciérték-alapú ingatlanadó – részleteket osztott meg a kormányfő
2026. február 10., kedd

Jövőre érkezik a piaciérték-alapú ingatlanadó – részleteket osztott meg a kormányfő
2026. február 10., kedd

Sztrájkkal fenyegetőznek a tanárok, a kormányfő azonban hajthatatlan

A tanárok heti 20 órás kötelező óraszáma európai viszonylatban a legalacsonyabbak között van – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő este a Digi24 televíziónak adott interjúban.

Sztrájkkal fenyegetőznek a tanárok, a kormányfő azonban hajthatatlan
Sztrájkkal fenyegetőznek a tanárok, a kormányfő azonban hajthatatlan
2026. február 10., kedd

Sztrájkkal fenyegetőznek a tanárok, a kormányfő azonban hajthatatlan
2026. február 10., kedd

Újabb jótékonysági Après Ski-buli, ezúttal a varsági sípályán

A decemberi, Madarasi Hargitán tartott jótékonysági Alprès Ski rendezvény után jövő szombaton, február 21-én a varsági sípályán tartanak hasonló bulit, amivel ismét jó ügyet támogat a szervező Charity Beats.

Újabb jótékonysági Après Ski-buli, ezúttal a varsági sípályán
Újabb jótékonysági Après Ski-buli, ezúttal a varsági sípályán
2026. február 10., kedd

Újabb jótékonysági Après Ski-buli, ezúttal a varsági sípályán
2026. február 10., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb pontja

Fagyosan indult a kedd reggel az ország legnagyobb részében, különösen Moldvában és Székelyföldön. Csíkszerda ezúttal sem hazudtolta meg magát, a hargitai megyeszékhelyen mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet.

Csíkszereda volt az ország leghidegebb pontja
Csíkszereda volt az ország leghidegebb pontja
2026. február 10., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb pontja
2026. február 09., hétfő

Nagyobb eséllyel juthatnak haza az elveszett háziállatok

Kedvenceink felkutatásában segíthet a világszerte ismert PetRadar, amely idéntől a romániai gazdák számára is elérhető. Az internetes oldal az elveszett háziállatok keresését több, ingyenesen elérhető szolgáltatással segíti.

Nagyobb eséllyel juthatnak haza az elveszett háziállatok
Nagyobb eséllyel juthatnak haza az elveszett háziállatok
2026. február 09., hétfő

Nagyobb eséllyel juthatnak haza az elveszett háziállatok
2026. február 09., hétfő

Több mint 1300 polgármesteri hivatalban készülnek figyelmeztető sztrájkra

Országszerte több mint 1300 polgármesteri hivatalban tartanak figyelmeztető sztrájkot kedden 10 és 12 óra között.

Több mint 1300 polgármesteri hivatalban készülnek figyelmeztető sztrájkra
Több mint 1300 polgármesteri hivatalban készülnek figyelmeztető sztrájkra
2026. február 09., hétfő

Több mint 1300 polgármesteri hivatalban készülnek figyelmeztető sztrájkra
2026. február 09., hétfő

Munkaerőpiaci helyzetkép: a nagy cégek elküldik, majd vissza is veszik az alkalmazottak egy részét

Dinamikus változások jellemzik a Kovászna megyei vállalkozási szektort: nagy cégek bocsátanak el, majd vesznek vissza dolgozókat. Ezzel párhuzamosan megnőtt a szociális vállalkozások száma.

Munkaerőpiaci helyzetkép: a nagy cégek elküldik, majd vissza is veszik az alkalmazottak egy részét
Munkaerőpiaci helyzetkép: a nagy cégek elküldik, majd vissza is veszik az alkalmazottak egy részét
2026. február 09., hétfő

Munkaerőpiaci helyzetkép: a nagy cégek elküldik, majd vissza is veszik az alkalmazottak egy részét
2026. február 09., hétfő

USR-s szenátor az RMDSZ adócsökkentési kezdeményezéséről: gyengeség egy törvényt az elfogadása után módosítani

Ștefan Pălărie USR-s szenátor hétfőn kijelentette, hogy elutasítja az RMDSZ helyi adók csökkentésére irányuló javaslatát, mivel meglátásában a 'gyengeség jele' lenne a kormány által elfogadott jogszabályok rövid időn belüli módosítása.

USR-s szenátor az RMDSZ adócsökkentési kezdeményezéséről: gyengeség egy törvényt az elfogadása után módosítani
USR-s szenátor az RMDSZ adócsökkentési kezdeményezéséről: gyengeség egy törvényt az elfogadása után módosítani
2026. február 09., hétfő

USR-s szenátor az RMDSZ adócsökkentési kezdeményezéséről: gyengeség egy törvényt az elfogadása után módosítani
