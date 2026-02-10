Ezekben a polgármesteri hivatalokban ma délig ne próbáljon ügyeket intézni

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tart a községi és városi önkormányzati alkalmazottak érdekvédelmi tömörülése azokban a polgármesteri hivatalokban, ahol van képviselete a szakszervezetnek. A tiltakozás ideje alatt szünetel az ügyfélfogadás.

A kormány által a közigazgatásban tervezett átszervezés és a megszorító intézkedések miatt kedden 10 és 12 óra között figyelmeztető sztrájkot tart a Községi és Városi Önkormányzati Alkalmazottak Országos Szakszervezete (SCOR) azokban a polgármesteri hivatalokban, amelyekben képviselettel rendelkezik az érdekvédelmi tömörülés.

Nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalokban. Mi itt vagyunk, de az ügyfélfogadás 10-től 12-ig szünetel”

– mondta megkeresésünkre Orbán Ernő, a SCOR Hargita megyei szervezetének alelnöke, megerősítve, hogy ez minden polgármesteri hivatalra érvényes, ahol van képviselete a szakszervezetnek.

Hirdetés

A lakosságnak azt tanácsolják, a tiltakozás ideje alatt ne menjenek ügyeket intézni az érintett polgármesteri hivatalokba, de amint azt a szakszervezet megyei szervezetének alelnöke elmondta, a figyelmeztető sztrájkról szóló értesítést ki is függesztették a hivatal bejáratánál.