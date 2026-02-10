Ezekben a polgármesteri hivatalokban ma délig ne próbáljon ügyeket intézni

Érdemes 12 utánra halasztani a hivatali ügyintézést a figyelmeztető sztrájk által érintett polgármesteri hivatalokban
Fotó: Pinti Attila
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tart a községi és városi önkormányzati alkalmazottak érdekvédelmi tömörülése azokban a polgármesteri hivatalokban, ahol van képviselete a szakszervezetnek. A tiltakozás ideje alatt szünetel az ügyfélfogadás.
A kormány által a közigazgatásban tervezett átszervezés és a megszorító intézkedések miatt kedden 10 és 12 óra között figyelmeztető sztrájkot tart a Községi és Városi Önkormányzati Alkalmazottak Országos Szakszervezete (SCOR) azokban a polgármesteri hivatalokban, amelyekben képviselettel rendelkezik az érdekvédelmi tömörülés.
– mondta megkeresésünkre Orbán Ernő, a SCOR Hargita megyei szervezetének alelnöke, megerősítve, hogy ez minden polgármesteri hivatalra érvényes, ahol van képviselete a szakszervezetnek.
A lakosságnak azt tanácsolják, a tiltakozás ideje alatt ne menjenek ügyeket intézni az érintett polgármesteri hivatalokba, de amint azt a szakszervezet megyei szervezetének alelnöke elmondta, a figyelmeztető sztrájkról szóló értesítést ki is függesztették a hivatal bejáratánál.
Az alábbiakban találják azokat a polgármesteri hivatalokat, ahol a figyelmeztető sztrájk miatt szünetel az ügyfélfogadás kedden délig.
Hargita megye: Csíkcsicsó, Csíkdánfalva, Csíkkarcfalva, Csíkkozmás, Csíkmadaras, Csíkrákos, Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, Csíkszentlélek, Csíkszentmárton, Csíkszentmihály, Csíkszenttamás, Etéd, Galócás, Gyergyóditró, Gyergyóholló, Gyergyótölgyes, Gyergyóvárhegy, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok, Kápolnásfalu, Lövéte, Madéfalva, Oroszhegy, Parajd, Salamás, Székelyderzs, Székelyvarság, Szentábrahám, Tusnád, Újszékely, Vasláb, Zetelaka.
Maros megye: Radnót, Erdőszentgyörgy, Alsóbölkény, Apold, Backamadaras, Balavásár, Bátos, Beresztelke, Bonyha, Cintos, Csatófalva, Déda, Fehéregyháza, Gernyeszeg, Gödemesterháza, Görgényhodák, Görgényoroszfalu, Görgényszentimre, Héjjasfalva, Kerelőszentpál, Kisikland, Kozmatelke, Kutyfalva, Küküllőszéplak, Libánfalva, Magyarbükkös, Magyaró, Makfalva, Marosbogát, Marosfelfalu, Maroskece, Marosoroszfalu, Marosszentanna, Marosvécs, Mezőbánd, Mezőgerebenes, Mezőmadaras, Mezőrücs, Mezősályi, Mezőszengyel, Mezőtóhát, Nagyernye, Palotailva, Petele, Ratosnya, Szászbogács, Szászkézd, Vajdaszentivány, Vámosgálfalva, Zágor.
Kovászna megye: Kovászna, Árkos, Barátos, Bodzaforduló, Csernáton, Dálnok, Dobolló, Előpatak, Esztelnek, Gelence, Gidófalva, Hídvég, Illyefalva, Kézdiszentkereszt, Kézdiszentlélek, Komandó, Kökös, Lemhény, Maksa, Mikóújfalu, Nagyborosnyó, Nagypatak, Réty, Sepsibodok, Sepsibükszád, Sepsikőröspatak, Szentkatolna, Szitabodza, Vargyas, Zabola, Zágon, Zágonbárkány.
Több mint 13 ezer lejre büntették meg azt a Vâlcea megyei férfit, aki arra kényszerítette a lovát, hogy nagyon nagy súlyokat húzzon. A rendőrök hivatalból jártak el, miután a férfi feltöltötte a videót a netre.
Románia az országos helyreállítási tervben (PNRR) vállalta, hogy ez év végétől a piaci érték alapján fogja kiszámolni az ingatlanadót. Mire számítsunk?
A tanárok heti 20 órás kötelező óraszáma európai viszonylatban a legalacsonyabbak között van – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő este a Digi24 televíziónak adott interjúban.
A decemberi, Madarasi Hargitán tartott jótékonysági Alprès Ski rendezvény után jövő szombaton, február 21-én a varsági sípályán tartanak hasonló bulit, amivel ismét jó ügyet támogat a szervező Charity Beats.
Fagyosan indult a kedd reggel az ország legnagyobb részében, különösen Moldvában és Székelyföldön. Csíkszerda ezúttal sem hazudtolta meg magát, a hargitai megyeszékhelyen mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet.
Kedvenceink felkutatásában segíthet a világszerte ismert PetRadar, amely idéntől a romániai gazdák számára is elérhető. Az internetes oldal az elveszett háziállatok keresését több, ingyenesen elérhető szolgáltatással segíti.
Országszerte több mint 1300 polgármesteri hivatalban tartanak figyelmeztető sztrájkot kedden 10 és 12 óra között.
Dinamikus változások jellemzik a Kovászna megyei vállalkozási szektort: nagy cégek bocsátanak el, majd vesznek vissza dolgozókat. Ezzel párhuzamosan megnőtt a szociális vállalkozások száma.
Ștefan Pălărie USR-s szenátor hétfőn kijelentette, hogy elutasítja az RMDSZ helyi adók csökkentésére irányuló javaslatát, mivel meglátásában a 'gyengeség jele' lenne a kormány által elfogadott jogszabályok rövid időn belüli módosítása.
2 hozzászólás