Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán

Fotó: Kádár László Képtár
Henning 65 – Fába vésve címmel retrospektív kiállítás nyílik február 11-én, szerdán este hat órától a kovásznai Kádár László Képtárban, ahol a brassói képzőművész több évtizedes alkotói pályájának meghatározó munkáival találkozhat a közönség.
A Henning Lajos életművét bemutató tárlat megnyitóján Vetró B. S. András brassói képzőművész, tanár méltatja az alkotót, az eseményen közreműködik a Kovászna Belvárosi Református Egyházközség Szívmelengetők zenekara is.
„Henning számára az anyag közvetlen megmunkálása – faragása, ékelése, csapolása – a velünk született alkotó és építő ösztön megnyilvánulásai.
Kisplasztikái – melyek gondosan megtervezett fahasábokból, lemezekből és töredékekből állnak össze – egyszerre mutatják a konstruktív formaképzés logikáját és az organikus formavilág érzelmi rétegzettségét” – fogalmaz Talaba Nimród művészettörténész.
A Henning 65 – Fába vésve című retrospektív kiállítás március 21-ig lesz látogatható a Kádár László Képtárban.
Őrizetbe vették, majd hatósági felügyelet alá került egy fiatal, miután kiderült, hogy jogosítvány nélkül vezetett egy bejegyzetlen járművet, amivel elhajtott a rendőrök elől Zabolán – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Meglévő munkagépéhez egy úttakarító kefét szerzett be az illyefalvi önkormányzat, amellyel a mezőgazdasági gépek által a közutakra hordott sarat hatékonyan el lehet tüntetni. Csakhogy a sáros út felseprése fizetős szolgáltatás lesz.
Újraindul a Szenior Táncklub, amely a szépkorúak számára kínál lehetőséget a mozgásra és a jó hangulatú közösségi együttlétre Sepsiszentgyörgyön. A február 10-től kezdődő alkalmakra az egész Sepsi Metropoliszövezet területéről várják az érdeklődőket.
Évtizedes kutatómunka gyümölcse ért be a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató bemutatta A székely népi kultúra és reprezentációja című kötetét. Művével szülőföldjének is törlesztette régi adósságát.
Életveszélyes híd, utcára folyó szennyvíz, rossz állapotú utak – az évek során felgyülemlett problémák miatt háborognak Szotyor lakói. A falufelelős a legutóbbi tanácsülésen ismét megoldásokat kért Sepsiszentgyörgy önkormányzatától.
Középkori eredetű emberi maradványokra bukkantak a gelencei szennyvízhálózat-bővítés során. Az érintett területet lezárták, a munkálatot ideiglenesen leállították, de már lehet folytatni.
A szépmezői kutyamenhelyen jelenleg 99 kifejlett kutyát és 22 kölyköt gondoznak. A befogások száma nem csökken, folyamatosan újabb és újabb példányok érkeznek, így a vezetőségnek néha altatáshoz is kell folyamodnia.
Bár a farsang farkáig még jó néhány nap van hátra, nem mindenhol várnak éppen addig az elűzésével. Kézdivásárhelyen például már ezen az szombaton, február 7-én eltemetik a telet.
Különleges művészi eseménynek lehetnek részesei, akik szombaton ellátogatnak az orbaiszéki Zabolára. A Mikes-kastélyban többek között a tavaly Junior Príma díjjal elismert Ádám Júlia, valamint a sepsiszentgyörgyi Gáspár Álmos is fellép.
A Kovászna megyei tűzoltóság felhívása azoknak szól, akik szívesen segédkeznének a mentési akciókban. Mutatjuk az önkéntességi programban való részvétel feltételeit.
