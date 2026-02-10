Rovatok
Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán

• Fotó: Kádár László Képtár

Fotó: Kádár László Képtár

Henning 65 – Fába vésve címmel retrospektív kiállítás nyílik február 11-én, szerdán este hat órától a kovásznai Kádár László Képtárban, ahol a brassói képzőművész több évtizedes alkotói pályájának meghatározó munkáival találkozhat a közönség.

Székelyhon

2026. február 10., 10:152026. február 10., 10:15

A Henning Lajos életművét bemutató tárlat megnyitóján Vetró B. S. András brassói képzőművész, tanár méltatja az alkotót, az eseményen közreműködik a Kovászna Belvárosi Református Egyházközség Szívmelengetők zenekara is.

„Henning számára az anyag közvetlen megmunkálása – faragása, ékelése, csapolása – a velünk született alkotó és építő ösztön megnyilvánulásai.

Idézet
A természetes (organikus) és geometrikus formák közötti kapcsolat kutatása jellemzi munkáit.

Kisplasztikái – melyek gondosan megtervezett fahasábokból, lemezekből és töredékekből állnak össze – egyszerre mutatják a konstruktív formaképzés logikáját és az organikus formavilág érzelmi rétegzettségét” – fogalmaz Talaba Nimród művészettörténész.

A Henning 65 – Fába vésve című retrospektív kiállítás március 21-ig lesz látogatható a Kádár László Képtárban.

Háromszék
