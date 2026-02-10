Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán

Henning 65 – Fába vésve címmel retrospektív kiállítás nyílik február 11-én, szerdán este hat órától a kovásznai Kádár László Képtárban, ahol a brassói képzőművész több évtizedes alkotói pályájának meghatározó munkáival találkozhat a közönség.

A Henning Lajos életművét bemutató tárlat megnyitóján Vetró B. S. András brassói képzőművész, tanár méltatja az alkotót, az eseményen közreműködik a Kovászna Belvárosi Református Egyházközség Szívmelengetők zenekara is.

„Henning számára az anyag közvetlen megmunkálása – faragása, ékelése, csapolása – a velünk született alkotó és építő ösztön megnyilvánulásai.