Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába

Egyszerre támogatja a testi frissesség megőrzését, a lelki jóllétet és a közösségi összetartozás élményét. Újra lehet jelentkezni a Szenior Táncklubba

Egyszerre támogatja a testi frissesség megőrzését, a lelki jóllétet és a közösségi összetartozás élményét. Újra lehet jelentkezni a Szenior Táncklubba

Fotó: Kiss Zsombor

Újraindul a Szenior Táncklub, amely a szépkorúak számára kínál lehetőséget a mozgásra és a jó hangulatú közösségi együttlétre Sepsiszentgyörgyön. A február 10-től kezdődő alkalmakra az egész Sepsi Metropoliszövezet területéről várják az érdeklődőket.

Kocsis Károly

2026. február 09., 11:442026. február 09., 11:44

2025 márciusában száz fővel rajtolt a Szenior Táncklub, októberben már újabb csoporttal bővült. Most újra lehet jelentkezni – a felhívás elsősorban azoknak szól, akik eddig nem csatlakoztak.

A programot az RMDSZ háromszéki területi és sepsiszentgyörgyi szervezete, valamint a Sepsi Metropoliszövezet indította el.

„Mindannyiunk közös felelőssége, hogy az emberek minél több évet élhessenek jó egészségben, és ehhez nemcsak korszerű orvosi ellátásra, hanem olyan támogató programokra is szükség van, amelyek segítenek visszatalálni a mozgás öröméhez, a tudatos táplálkozáshoz, és valódi, megtartó közösségeket hoznak létre” – vallja az utóbbi igazgatója, Zsigmond József.

Eddig összesen 63 táncórát tartottak, amelyeken hetente több mint 150 szépkorú vett részt.

A pozitív visszajelzések és a folyamatos érdeklődés nyomán döntöttek a résztvevők számának növelése mellett.

A foglalkozásokat Cseke Ágnes és Tüzes Csilla táncpedagógusok vezetik Galéria

A foglalkozásokat Cseke Ágnes és Tüzes Csilla táncpedagógusok vezetik

Fotó: Kiss Zsombor

A foglalkozásokat Cseke Ágnes és Tüzes Csilla táncpedagógusok vezetik kedden és szerdán 11, illetve 12 órától, négy csoportban a sepsiszentgyörgyi Park vendéglő földszinti termében. A részvétel ingyenes, jelentkezni a 0757 121 366-os telefonszámon lehet hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
A rovat további cikkei

2026. február 08., vasárnap

Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét

Évtizedes kutatómunka gyümölcse ért be a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató bemutatta A székely népi kultúra és reprezentációja című kötetét. Művével szülőföldjének is törlesztette régi adósságát.

Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét
Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét
2026. február 08., vasárnap

Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét
2026. február 08., vasárnap

Új év, régi panaszok: nem számíthatnak gyors megoldásra a helyiek

Életveszélyes híd, utcára folyó szennyvíz, rossz állapotú utak – az évek során felgyülemlett problémák miatt háborognak Szotyor lakói. A falufelelős a legutóbbi tanácsülésen ismét megoldásokat kért Sepsiszentgyörgy önkormányzatától.

Új év, régi panaszok: nem számíthatnak gyors megoldásra a helyiek
Új év, régi panaszok: nem számíthatnak gyors megoldásra a helyiek
2026. február 08., vasárnap

Új év, régi panaszok: nem számíthatnak gyors megoldásra a helyiek
2026. február 07., szombat

Több száz éves emberi csontok kerültek felszínre Gelencén

Középkori eredetű emberi maradványokra bukkantak a gelencei szennyvízhálózat-bővítés során. Az érintett területet lezárták, a munkálatot ideiglenesen leállították, de már lehet folytatni.

Több száz éves emberi csontok kerültek felszínre Gelencén
Több száz éves emberi csontok kerültek felszínre Gelencén
2026. február 07., szombat

Több száz éves emberi csontok kerültek felszínre Gelencén
2026. február 06., péntek

Nyolc kutyát altattak el tavaly a szépmezői menhelyen

A szépmezői kutyamenhelyen jelenleg 99 kifejlett kutyát és 22 kölyköt gondoznak. A befogások száma nem csökken, folyamatosan újabb és újabb példányok érkeznek, így a vezetőségnek néha altatáshoz is kell folyamodnia.

Nyolc kutyát altattak el tavaly a szépmezői menhelyen
Nyolc kutyát altattak el tavaly a szépmezői menhelyen
2026. február 06., péntek

Nyolc kutyát altattak el tavaly a szépmezői menhelyen
2026. február 06., péntek

Nem várnak tovább: már hétvégén temetik a telet Kézdivásárhelyen

Bár a farsang farkáig még jó néhány nap van hátra, nem mindenhol várnak éppen addig az elűzésével. Kézdivásárhelyen például már ezen az szombaton, február 7-én eltemetik a telet.

Nem várnak tovább: már hétvégén temetik a telet Kézdivásárhelyen
Nem várnak tovább: már hétvégén temetik a telet Kézdivásárhelyen
2026. február 06., péntek

Nem várnak tovább: már hétvégén temetik a telet Kézdivásárhelyen
2026. február 06., péntek

Kastélyban lép fel Ádám Julcsi és Gáspár Álmos

Különleges művészi eseménynek lehetnek részesei, akik szombaton ellátogatnak az orbaiszéki Zabolára. A Mikes-kastélyban többek között a tavaly Junior Príma díjjal elismert Ádám Júlia, valamint a sepsiszentgyörgyi Gáspár Álmos is fellép.

Kastélyban lép fel Ádám Julcsi és Gáspár Álmos
Kastélyban lép fel Ádám Julcsi és Gáspár Álmos
2026. február 06., péntek

Kastélyban lép fel Ádám Julcsi és Gáspár Álmos
2026. február 05., csütörtök

Lehetőség, hogy jót tegyünk: önkénteseket vár a háromszéki tűzoltóság

A Kovászna megyei tűzoltóság felhívása azoknak szól, akik szívesen segédkeznének a mentési akciókban. Mutatjuk az önkéntességi programban való részvétel feltételeit.

Lehetőség, hogy jót tegyünk: önkénteseket vár a háromszéki tűzoltóság
Lehetőség, hogy jót tegyünk: önkénteseket vár a háromszéki tűzoltóság
2026. február 05., csütörtök

Lehetőség, hogy jót tegyünk: önkénteseket vár a háromszéki tűzoltóság
2026. február 05., csütörtök

Ezúttal is a kultúra több területére tekint ki a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet

A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet idén a Helikon 100 centenáriumi ünnepségsorozat koordinálása mellett hangoskönyv-kiadással, közösségi erdőültetéssel és egy különleges, a székely házasodási szokásokat feltáró gyűjtéssel várja a közönséget.

Ezúttal is a kultúra több területére tekint ki a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet
Ezúttal is a kultúra több területére tekint ki a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet
2026. február 05., csütörtök

Ezúttal is a kultúra több területére tekint ki a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet
2026. február 05., csütörtök

EMSZ: ne a valódi sérülteket büntessék, hanem szűrjék ki a csalókat

Üdvözlendők, de nem elégségesek az adóügyi korrekciók – vélik a háromszéki EMSZ vezetői, akik szerint a jelenlegi adóterhek nem a mindennapi valóságra, hanem költségvetési kényszerre épülnek, ami csődhullámot indíthat el a vállalkozások körében.

EMSZ: ne a valódi sérülteket büntessék, hanem szűrjék ki a csalókat
EMSZ: ne a valódi sérülteket büntessék, hanem szűrjék ki a csalókat
2026. február 05., csütörtök

EMSZ: ne a valódi sérülteket büntessék, hanem szűrjék ki a csalókat
2026. február 05., csütörtök

Orvoshiány miatt korlátozzák a betegellátást Kézdivásárhelyen

Február 5-től csak napközben, 14 óráig fogadnak olyan sürgősségi és szülészeti eseteket, amelyekhez aneszteziológus szakorvos jelenléte szükséges – közölte a páciensekkel csütörtökön a kézdivásárhelyi kórház.

Orvoshiány miatt korlátozzák a betegellátást Kézdivásárhelyen
Orvoshiány miatt korlátozzák a betegellátást Kézdivásárhelyen
2026. február 05., csütörtök

Orvoshiány miatt korlátozzák a betegellátást Kézdivásárhelyen
