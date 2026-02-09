Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába

Egyszerre támogatja a testi frissesség megőrzését, a lelki jóllétet és a közösségi összetartozás élményét. Újra lehet jelentkezni a Szenior Táncklubba
Fotó: Kiss Zsombor
Újraindul a Szenior Táncklub, amely a szépkorúak számára kínál lehetőséget a mozgásra és a jó hangulatú közösségi együttlétre Sepsiszentgyörgyön. A február 10-től kezdődő alkalmakra az egész Sepsi Metropoliszövezet területéről várják az érdeklődőket.
2025 márciusában száz fővel rajtolt a Szenior Táncklub, októberben már újabb csoporttal bővült. Most újra lehet jelentkezni – a felhívás elsősorban azoknak szól, akik eddig nem csatlakoztak.
A programot az RMDSZ háromszéki területi és sepsiszentgyörgyi szervezete, valamint a Sepsi Metropoliszövezet indította el.
„Mindannyiunk közös felelőssége, hogy az emberek minél több évet élhessenek jó egészségben, és ehhez nemcsak korszerű orvosi ellátásra, hanem olyan támogató programokra is szükség van, amelyek segítenek visszatalálni a mozgás öröméhez, a tudatos táplálkozáshoz, és valódi, megtartó közösségeket hoznak létre” – vallja az utóbbi igazgatója, Zsigmond József.
A pozitív visszajelzések és a folyamatos érdeklődés nyomán döntöttek a résztvevők számának növelése mellett.
A foglalkozásokat Cseke Ágnes és Tüzes Csilla táncpedagógusok vezetik
Fotó: Kiss Zsombor
A foglalkozásokat Cseke Ágnes és Tüzes Csilla táncpedagógusok vezetik kedden és szerdán 11, illetve 12 órától, négy csoportban a sepsiszentgyörgyi Park vendéglő földszinti termében. A részvétel ingyenes, jelentkezni a 0757 121 366-os telefonszámon lehet hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között.
Évtizedes kutatómunka gyümölcse ért be a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató bemutatta A székely népi kultúra és reprezentációja című kötetét. Művével szülőföldjének is törlesztette régi adósságát.
Életveszélyes híd, utcára folyó szennyvíz, rossz állapotú utak – az évek során felgyülemlett problémák miatt háborognak Szotyor lakói. A falufelelős a legutóbbi tanácsülésen ismét megoldásokat kért Sepsiszentgyörgy önkormányzatától.
Középkori eredetű emberi maradványokra bukkantak a gelencei szennyvízhálózat-bővítés során. Az érintett területet lezárták, a munkálatot ideiglenesen leállították, de már lehet folytatni.
A szépmezői kutyamenhelyen jelenleg 99 kifejlett kutyát és 22 kölyköt gondoznak. A befogások száma nem csökken, folyamatosan újabb és újabb példányok érkeznek, így a vezetőségnek néha altatáshoz is kell folyamodnia.
Bár a farsang farkáig még jó néhány nap van hátra, nem mindenhol várnak éppen addig az elűzésével. Kézdivásárhelyen például már ezen az szombaton, február 7-én eltemetik a telet.
Különleges művészi eseménynek lehetnek részesei, akik szombaton ellátogatnak az orbaiszéki Zabolára. A Mikes-kastélyban többek között a tavaly Junior Príma díjjal elismert Ádám Júlia, valamint a sepsiszentgyörgyi Gáspár Álmos is fellép.
A Kovászna megyei tűzoltóság felhívása azoknak szól, akik szívesen segédkeznének a mentési akciókban. Mutatjuk az önkéntességi programban való részvétel feltételeit.
A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet idén a Helikon 100 centenáriumi ünnepségsorozat koordinálása mellett hangoskönyv-kiadással, közösségi erdőültetéssel és egy különleges, a székely házasodási szokásokat feltáró gyűjtéssel várja a közönséget.
Üdvözlendők, de nem elégségesek az adóügyi korrekciók – vélik a háromszéki EMSZ vezetői, akik szerint a jelenlegi adóterhek nem a mindennapi valóságra, hanem költségvetési kényszerre épülnek, ami csődhullámot indíthat el a vállalkozások körében.
Február 5-től csak napközben, 14 óráig fogadnak olyan sürgősségi és szülészeti eseteket, amelyekhez aneszteziológus szakorvos jelenléte szükséges – közölte a páciensekkel csütörtökön a kézdivásárhelyi kórház.
szóljon hozzá!