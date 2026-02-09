Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába

Újraindul a Szenior Táncklub, amely a szépkorúak számára kínál lehetőséget a mozgásra és a jó hangulatú közösségi együttlétre Sepsiszentgyörgyön. A február 10-től kezdődő alkalmakra az egész Sepsi Metropoliszövezet területéről várják az érdeklődőket.

2025 márciusában száz fővel rajtolt a Szenior Táncklub, októberben már újabb csoporttal bővült. Most újra lehet jelentkezni – a felhívás elsősorban azoknak szól, akik eddig nem csatlakoztak.

A programot az RMDSZ háromszéki területi és sepsiszentgyörgyi szervezete, valamint a Sepsi Metropoliszövezet indította el.

„Mindannyiunk közös felelőssége, hogy az emberek minél több évet élhessenek jó egészségben, és ehhez nemcsak korszerű orvosi ellátásra, hanem olyan támogató programokra is szükség van, amelyek segítenek visszatalálni a mozgás öröméhez, a tudatos táplálkozáshoz, és valódi, megtartó közösségeket hoznak létre” – vallja az utóbbi igazgatója, Zsigmond József.