Rövid reakcióidővel és hatékonyan tudnak közbelépni az önkéntes tűzoltók. Felkészítőkkel erősítenék az alakulatokat. Archív

Bár az elképzelés már évek óta napirenden van, most valós közelségbe került egy megyei szintű felkészítő központ létrehozása a katasztrófavédelmi szolgálatok számára. 65 helyi önkéntes alakulat mintegy 2000 tagjának biztosítana korszerű képzési helyszínt.

Barabás Hajnal 2026. február 09., 12:022026. február 09., 12:02 2026. február 09., 12:102026. február 09., 12:10

A statisztikák egyértelműen igazolják a civilek fontosságát: a tavalyi év utolsó negyedévében a Hargita megyei hivatásos tűzoltók 829 kivonulása mellett 37 esetben az önkéntes alakulatokkal közösen avatkoztak be. Két alkalommal a hivatásosokra már nem is volt szükség, mire a helyszínre értek. A Hargita megyei tűzoltóság nemrég számolt be ezekről az adatokról. „Ezek kisebb léptékű beavatkozások voltak. A különbséget a reagálási idő jelentette, hiszen 5 percen belül a helyszínen voltak. Teljesen egyértelmű, hogy

egy sürgősségi helyzet sikeresen irányítható és kezelhető, ha nagyon gyorsan avatkozunk be. A reagálási idő kulcsfontosságú”

– magyarázta Monoranu Vasile-Radu, Hargita megyei tűzoltóparancsnok. Hozzátette, mivel az önkéntes alakulatok az általuk felügyelt területen működnek, így gyorsan mozgósíthatók, rendelkeznek közlekedési eszközökkel, felkészült emberekkel, valamint olyan gépjárművezetőkkel, akik a nap 24 órájában szolgálatban állnak. „Ennek köszönhetően egy rendkívül sikeres együttműködésről beszélhetünk ebből a szempontból. És szeretnénk továbbfejleszteni ezt az együttműködést, mivel

az önkéntes szolgálatoknak is szükségük van a részünkről érkező visszajelzésekre és támogatásra,

különösen a felkészítés területén. Bár nem feltétlenül szakképzett emberekről van szó, erős a civil elkötelezettségük. Önkéntes munkát csak az vállal, akinek különleges hozzáállása van” – fogalmazott a tűzoltóparancsnok. A tervezett központ: központi helyszín a megye szívében A témához kapcsolódóan kiemelte, már sok éve szeretnének létrehozni egy megyei szintű felkészítő központot a katasztrófavédelmi szolgálatok számára Hargita megyében. Hozzáfűzte, jelenleg elég közel állnak ahhoz, hogy egy ilyen beruházást elindítsanak Hargita Megye Tanácsával partnerségben.

Jelenleg egy terület kijelölése van folyamatban.

„Ezzel a kezdeményezéssel szeretnénk továbbfejleszteni az önkéntes szolgálatokkal való kapcsolatunkat, mivel egy megfelelő székhely birtokában közösen tudnánk felkészítő tevékenységeket végezni olyan környezetben, amely megfelel a sürgősségi helyzetekre vonatkozó felkészítési normáknak” – mondta Monoranu Vasile-Radu. Jogi háttér és partnerség Hargita Megye Tanácsának sajtószolgálata megkeresésünkre szintén megerősítette, hogy több éve megfogalmazódott már egy ilyen központnak az igénye, amely megfelelő körülményeket biztosítana a felkészítéshez és a gyakorlati képzésekhez. „Ez az igény különösen indokolt mivel Hargita megyében jelenleg

65 önkéntes tűzoltó alakulat működik, amelyek munkáját mintegy kétezer önkéntes tűzoltó végzi,

jelentős szerepet vállalva a helyi közösségek biztonságának megőrzésében. Az országban itt működik a legtöbb önkéntes tűzoltó alakulat" – emelték ki. Hozzátették, a fenti kezdeményezésnek a törvényes keretét a 2004-ből származó 481-es számú, a polgári védelemről szóló törvény biztosítja, amelynek értelmében a megyei tanácsok – az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség jóváhagyásával – jogosultak létrehozni a sürgősségi önkéntes szolgálatok személyzetének képzésére és értékelésére szolgáló központokat. „E jogszabályi háttérre alapozva a kezdeményezésünk célja az együttműködés jogi keretek közé helyezése Hargita Megye Tanácsa, a Hargita megyei tűzoltóság, valamint a Hargita Megyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete között. Ennek érdekében jelenleg egy együttműködési szerződés tartalmáról zajlanak az egyeztetések az érintett felek között" – közölték. Tőlük tudjuk, hogy bár még nem nyilvános,

van már elképzelésük a központ helyszínét illetően.