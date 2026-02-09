Rövid reakcióidővel és hatékonyan tudnak közbelépni az önkéntes tűzoltók. Felkészítőkkel erősítenék az alakulatokat. Archív
Bár az elképzelés már évek óta napirenden van, most valós közelségbe került egy megyei szintű felkészítő központ létrehozása a katasztrófavédelmi szolgálatok számára. 65 helyi önkéntes alakulat mintegy 2000 tagjának biztosítana korszerű képzési helyszínt.
A statisztikák egyértelműen igazolják a civilek fontosságát: a tavalyi év utolsó negyedévében a Hargita megyei hivatásos tűzoltók 829 kivonulása mellett 37 esetben az önkéntes alakulatokkal közösen avatkoztak be. Két alkalommal a hivatásosokra már nem is volt szükség, mire a helyszínre értek. A Hargita megyei tűzoltóság nemrég számolt be ezekről az adatokról.
„Ezek kisebb léptékű beavatkozások voltak. A különbséget a reagálási idő jelentette, hiszen 5 percen belül a helyszínen voltak. Teljesen egyértelmű, hogy
– magyarázta Monoranu Vasile-Radu, Hargita megyei tűzoltóparancsnok. Hozzátette, mivel az önkéntes alakulatok az általuk felügyelt területen működnek, így gyorsan mozgósíthatók, rendelkeznek közlekedési eszközökkel, felkészült emberekkel, valamint olyan gépjárművezetőkkel, akik a nap 24 órájában szolgálatban állnak.
„Ennek köszönhetően egy rendkívül sikeres együttműködésről beszélhetünk ebből a szempontból. És szeretnénk továbbfejleszteni ezt az együttműködést, mivel
különösen a felkészítés területén. Bár nem feltétlenül szakképzett emberekről van szó, erős a civil elkötelezettségük. Önkéntes munkát csak az vállal, akinek különleges hozzáállása van” – fogalmazott a tűzoltóparancsnok.
A témához kapcsolódóan kiemelte, már sok éve szeretnének létrehozni egy megyei szintű felkészítő központot a katasztrófavédelmi szolgálatok számára Hargita megyében. Hozzáfűzte, jelenleg elég közel állnak ahhoz, hogy egy ilyen beruházást elindítsanak Hargita Megye Tanácsával partnerségben.
„Ezzel a kezdeményezéssel szeretnénk továbbfejleszteni az önkéntes szolgálatokkal való kapcsolatunkat, mivel egy megfelelő székhely birtokában közösen tudnánk felkészítő tevékenységeket végezni olyan környezetben, amely megfelel a sürgősségi helyzetekre vonatkozó felkészítési normáknak” – mondta Monoranu Vasile-Radu.
Hargita Megye Tanácsának sajtószolgálata megkeresésünkre szintén megerősítette, hogy több éve megfogalmazódott már egy ilyen központnak az igénye, amely megfelelő körülményeket biztosítana a felkészítéshez és a gyakorlati képzésekhez. „Ez az igény különösen indokolt mivel Hargita megyében jelenleg
jelentős szerepet vállalva a helyi közösségek biztonságának megőrzésében. Az országban itt működik a legtöbb önkéntes tűzoltó alakulat” – emelték ki.
Hozzátették, a fenti kezdeményezésnek a törvényes keretét a 2004-ből származó 481-es számú, a polgári védelemről szóló törvény biztosítja, amelynek értelmében a megyei tanácsok – az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség jóváhagyásával – jogosultak létrehozni a sürgősségi önkéntes szolgálatok személyzetének képzésére és értékelésére szolgáló központokat.
„E jogszabályi háttérre alapozva a kezdeményezésünk célja az együttműködés jogi keretek közé helyezése Hargita Megye Tanácsa, a Hargita megyei tűzoltóság, valamint a Hargita Megyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete között. Ennek érdekében jelenleg egy együttműködési szerződés tartalmáról zajlanak az egyeztetések az érintett felek között” – közölték.
Tőlük tudjuk, hogy bár még nem nyilvános,
Mindössze annyit közöltek, hogy azt szeretnék, ha lehetőség szerint a megye központi részéhez minél közelebb helyezkedne el, „ezáltal biztosítva, hogy a megye valamennyi térségéből könnyen megközelíthető és hatékonyan használható legyen az önkéntes tűzoltóegységek számára”.
