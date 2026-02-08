Őszintén és közérthetően a mentális egészségről – öt erdélyi pszichológus közös küldetése

A pszichológusok arra biztatnak, hogy foglalkozzunk a mentális egészséggel

Legyen egy tér, ami biztonságos, szakmailag hiteles, tabuktól mentes, és mindenki előtt nyitva áll – ezzel az elképzeléssel vágott bele a közösségépítésbe öt erdélyi magyar pszichológus. Céljaikról, terveikről kérdeztük a MentaliTea létrehozóit.

Lebontja az emberek közötti falakat és őszinte párbeszédet kezdeményez a MentaliTea fiatal erdélyi pszichológusokból álló szakmai csapata. A mai trendekhez alkalmazkodva, és a közösségi média előnyeit kihasználva szeretnének egy olyan teret kialakítani, ahol

bárki kaphat választ a kérdéseire, vagy egyszerűen csak motivációt arra, hogy bátran tegyen egy lépést önmaga felé.

Hullámtörő a közösségi médiában A történet egy kolozsvári albérletben kezdődött, amelyen az akkor még mesterképzést végző Kiss Csenge, Makó Adrienn és Kassay Sára osztoztak. Másfél évnyi gondolkodás és ötletelés után, amelybe hamarosan Ilyés Boglárka és Varga Krisztina is becsatlakozott, továbbá Székely Noémi, aki a pszichológusok mellé marketingesként, grafikusként társult, megszületett a MentaliTea. A csapat származását és szakmai érdeklődését tekintve is igencsak színes – többségük jelenleg is képzi magát különböző szakterületeken.

Fiatalként fontosnak tartják a folyamatos fejlődést, és tudásukat szeretnék a tágabb közösség javára fordítani.

Elmondásuk szerint a cél az, hogy a Facebook- és Instagram-oldalaikon közzétett, szakmailag hiteles, tanító és motivációs jellegű gondolatok, kapaszkodók minél több emberhez elérjenek, akinek szüksége van rá. „A mai embernek átalakult a figyelme. Nagyon gyorsan eldöntjük, hogy mi az a tartalom, amelynél érdemes két másodpercnél többet eltölteni, és mi az, amelynél gyorsan továbbgörgetünk.

Alternatívát szeretnék kínálni, hogy a sok tartalom között legyen olyan bejegyzés, amelynél megállhatsz, időzhetsz, ami nem kioktatni akar, nem dramatizál, hanem csak segít megérteni, mi zajlik benned”

– fogalmazott Varga Krisztina, aki Gyulakután született, de a kincses városban építi karrierjét jogi-klinikai szakpszichológusként és iskolapszichológusként.

Minden hónapra egy fontos téma A marosvásárhelyi születésű, Kolozsváron élő Székely Noémi szabadúszó dizájnerként segíti az imént említett törekvést. Azon dolgozik, hogy vizuálisan is felkeltse a közösségi oldalakon görgető felhasználók figyelmét. Mint mondta, tudatosan választottak pasztell színeket, és

fő szempont volt az, hogy a tartalom könnyen érthető, jól olvasható legyen, ne terhelje túl a befogadót.

Ezenkívül nem szerettek volna összetéveszthetők lenni más, hasonló tematikájú oldalakkal, inkább az egyediségre törekedtek. Hiszen vannak hazai szakemberek, akik már elindítottak ilyen kezdeményezést, viszont csak román nyelven. Az erdélyi magyarok, akik érdeklődnek a mentális egészség és önismeret iránt, főként a magyarországi tartalomgyártók, szakemberek bejegyzéseivel találkoznak – ezek Varga Krisztina szerint nagyon jók, csakhogy nem mindig tükrözik az erdélyi mentalitást, kultúrát, dilemmákat. Kiss Csenge, aki Kolozsvár mellől költözött be a kincses városba, és klinikai egészségpszichológusként tevékenykedik, elmondta: szeretnének minden hónapban egy nagyobb témakörrel foglalkozni.

Februárban például az emberi kapcsolatoké a főszerep, de a jövőben részletesebben fognak foglalkozni a stresszel, szorongással, és még sok mással.

„Nincs egy konkrét korosztály, akihez szólunk, viszont van egy stílusunk, és remélem, hogy sokan lesznek, akiknek felkelti az érdeklődését, kortól függetlenül” – fogalmazott. Mennyire vagyunk nyitottak? A korondi Makó Adrienn szintén a kincses városban építi a karrierjét. Klinikai pszichológus, jövőbeli pszichoterapeuta többek között onkológiai betegekkel is dolgozik. Azt tapasztalta, hogy a fiatal, 20-as és 30-as éveiben lévő korosztály egyre nyitottabban beszél a mentális nehézségekről. Székelyföldiként ugyanakkor azt is látja, hogy ebben a közösségben még mindig jellemző egyfajta megrögzött gondolkodás és makacsság – azaz kevésbé nyílnak meg, ritkán fordulnak szakemberhez a gondjaikkal. Varga Krisztina szerint ennek egyik oka az, hogy

az emberek tartanak attól, amit nem ismernek, amit még nem próbáltak.

Pedig ehhez csak egy tér kell, ahol az ember biztonságban érzi magát, és tudja, hogy nem szégyen beszélni a mentális problémákról – fűzte hozzá Ilyés Boglárka, Kézdivásárhelyen dolgozó klinikai és iskolapszichológus, pszichoterapeuta. Meggyőződése, hogy

a szakembereknek fontos dolga az is, hogy láthatóak legyenek, jelezzék az embereknek, hogy a problémák természetesek, és hogy vannak megoldások.

Pszichológusok a tabukról és tévhitekről A Gyergyóalfaluban élő, klinikai szakpszichológusként, kognitív viselkedésterapeutaként dolgozó Kassay Sára szerint számos olyan tévhit létezik, amelyeket ha sikerül átlépni, a test és lélek is megköszöni. Például

szem előtt kellene tartani, hogy a fizikai és mentális egészség nem különválasztható, mindkettőre ugyanúgy kell figyelni.

Sokan már csak akkor fordulnak segítségért, amikor fizikai tüneteket tapasztalnak amiatt, mert a mentális problémákkal nem foglalkoztak. Noha erről még napjainkban nem szokás beszélni, Erdélyben is sokakat érintenek az étkezési nehézségek. „Ez az a terület szerintem, ami nagyon sokáig láthatatlan, felfedezetlen marad. És ezt a folyamatot egy idő után már nagyon nehéz visszafordítani, elérni, hogy az illetőnek normális, egészséges legyen a kapcsolata az étkezéssel és a testmozgással is. Ilyen témákról is beszélnünk kell, mert sok ember magára ismerhet, elindulhat a gyógyulás útján” – mutatott rá Makó Adrienn.

Sokan küzdenek ugyanakkor párkapcsolati szorongással

– tette hozzá Kiss Csenge – úgy a szakítás, mint párkeresés terén. Ilyés Boglárka szerint gyakori probléma a hangulatzavar, a szorongás, valamint gyerekek esetében magatartás- és figyelemproblémák. Mint mondta,

Székelyföldön sokan még mindig úgy gondolják, hogy a pszichológus „bolondoknak való”, és csak a súlyos mentális betegséggel küzdőknek van rá szükségük.

Ez nem igaz – szögezte le – hiszen szakembert akkor is fel lehet keresni, ha az önismeret iránt érdeklődik, nehéz választás előtt áll, vagy érzi az ember, hogy elakadt az életében. Ugyanakkor jó tisztázni, hogy

a pszichológus és pszichiáter nem ugyanaz – utóbbi ugyanis orvosi képzésben részesült, gyógyszeres kezeléseket, és csak rövid távú terápiákat végeznek.

Vannak esetek, általában komolyabb mentális betegségeknél, amikor a két szakember együtt dolgozik, pl. a depresszió, vagy súlyosabb pánikbetegség esetében. „Ehhez kapcsolódva: ne gondoljuk azt, ha elmegyünk pszichológushoz, minden problémánk varázsütésre megoldódik. Ez egy csapatmunka.

Van, hogy egyszerűen letesszük a terhet, és elég, ha meghallgatnak és megértenek. Máskor viszont ökölbe szorítjuk a kezünket és azt mondjuk: talpra állunk és megcsináljuk. De ez nem csak a pszichológuson múlik”

– húzta alá Kassay Sára. Fejlődni együtt, közösen A lányok őszintén bíznak benne, hogy a szakmai fejlődés mellett érdeklődő közösségre találnak ezzel a projekttel. „Voltunk workshopot tartani székelyudvarhelyi iskolásoknak, és akkor nagyon sok volt a pozitív visszajelzés, rádöbbentünk, mekkora igény lenne erre. Éppen ezért biztos, hogy

a jövőben szeretnénk kilépni a közösségimédia-platformok mögül, és műhelymunkákat, előadásokat tartani edukációs, fejlesztő jelleggel”