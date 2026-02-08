Őszintén és közérthetően a mentális egészségről – öt erdélyi pszichológus közös küldetése

A pszichológusok arra biztatnak, hogy foglalkozzunk a mentális egészséggel
Fotó: Tuchiluș Alex
Legyen egy tér, ami biztonságos, szakmailag hiteles, tabuktól mentes, és mindenki előtt nyitva áll – ezzel az elképzeléssel vágott bele a közösségépítésbe öt erdélyi magyar pszichológus. Céljaikról, terveikről kérdeztük a MentaliTea létrehozóit.
Lebontja az emberek közötti falakat és őszinte párbeszédet kezdeményez a MentaliTea fiatal erdélyi pszichológusokból álló szakmai csapata. A mai trendekhez alkalmazkodva, és a közösségi média előnyeit kihasználva szeretnének egy olyan teret kialakítani, ahol
A történet egy kolozsvári albérletben kezdődött, amelyen az akkor még mesterképzést végző Kiss Csenge, Makó Adrienn és Kassay Sára osztoztak. Másfél évnyi gondolkodás és ötletelés után, amelybe hamarosan Ilyés Boglárka és Varga Krisztina is becsatlakozott, továbbá Székely Noémi, aki a pszichológusok mellé marketingesként, grafikusként társult, megszületett a MentaliTea.
A csapat származását és szakmai érdeklődését tekintve is igencsak színes – többségük jelenleg is képzi magát különböző szakterületeken.
Elmondásuk szerint a cél az, hogy a Facebook- és Instagram-oldalaikon közzétett, szakmailag hiteles, tanító és motivációs jellegű gondolatok, kapaszkodók minél több emberhez elérjenek, akinek szüksége van rá. „A mai embernek átalakult a figyelme. Nagyon gyorsan eldöntjük, hogy mi az a tartalom, amelynél érdemes két másodpercnél többet eltölteni, és mi az, amelynél gyorsan továbbgörgetünk.
– fogalmazott Varga Krisztina, aki Gyulakután született, de a kincses városban építi karrierjét jogi-klinikai szakpszichológusként és iskolapszichológusként.
A csapat célja az, hogy tudást és motivációt adjon mindenkinek, aki nyitott rá
Fotó: MentaliTea
A marosvásárhelyi születésű, Kolozsváron élő Székely Noémi szabadúszó dizájnerként segíti az imént említett törekvést. Azon dolgozik, hogy vizuálisan is felkeltse a közösségi oldalakon görgető felhasználók figyelmét. Mint mondta, tudatosan választottak pasztell színeket, és
Ezenkívül nem szerettek volna összetéveszthetők lenni más, hasonló tematikájú oldalakkal, inkább az egyediségre törekedtek. Hiszen vannak hazai szakemberek, akik már elindítottak ilyen kezdeményezést, viszont csak román nyelven.
Az erdélyi magyarok, akik érdeklődnek a mentális egészség és önismeret iránt, főként a magyarországi tartalomgyártók, szakemberek bejegyzéseivel találkoznak – ezek Varga Krisztina szerint nagyon jók, csakhogy nem mindig tükrözik az erdélyi mentalitást, kultúrát, dilemmákat.
Kiss Csenge, aki Kolozsvár mellől költözött be a kincses városba, és klinikai egészségpszichológusként tevékenykedik, elmondta: szeretnének minden hónapban egy nagyobb témakörrel foglalkozni.
„Nincs egy konkrét korosztály, akihez szólunk, viszont van egy stílusunk, és remélem, hogy sokan lesznek, akiknek felkelti az érdeklődését, kortól függetlenül” – fogalmazott.
A korondi Makó Adrienn szintén a kincses városban építi a karrierjét. Klinikai pszichológus, jövőbeli pszichoterapeuta többek között onkológiai betegekkel is dolgozik. Azt tapasztalta, hogy a fiatal, 20-as és 30-as éveiben lévő korosztály egyre nyitottabban beszél a mentális nehézségekről. Székelyföldiként ugyanakkor azt is látja, hogy ebben a közösségben még mindig jellemző egyfajta megrögzött gondolkodás és makacsság – azaz kevésbé nyílnak meg, ritkán fordulnak szakemberhez a gondjaikkal. Varga Krisztina szerint ennek egyik oka az, hogy
Pedig ehhez csak egy tér kell, ahol az ember biztonságban érzi magát, és tudja, hogy nem szégyen beszélni a mentális problémákról – fűzte hozzá Ilyés Boglárka, Kézdivásárhelyen dolgozó klinikai és iskolapszichológus, pszichoterapeuta. Meggyőződése, hogy
A közösségi média előnyeit kihasználva szólítanák meg az embereket
Fotó: Tuchiluș Alex
A Gyergyóalfaluban élő, klinikai szakpszichológusként, kognitív viselkedésterapeutaként dolgozó Kassay Sára szerint számos olyan tévhit létezik, amelyeket ha sikerül átlépni, a test és lélek is megköszöni. Például
Sokan már csak akkor fordulnak segítségért, amikor fizikai tüneteket tapasztalnak amiatt, mert a mentális problémákkal nem foglalkoztak.
Noha erről még napjainkban nem szokás beszélni, Erdélyben is sokakat érintenek az étkezési nehézségek. „Ez az a terület szerintem, ami nagyon sokáig láthatatlan, felfedezetlen marad. És ezt a folyamatot egy idő után már nagyon nehéz visszafordítani, elérni, hogy az illetőnek normális, egészséges legyen a kapcsolata az étkezéssel és a testmozgással is. Ilyen témákról is beszélnünk kell, mert sok ember magára ismerhet, elindulhat a gyógyulás útján” – mutatott rá Makó Adrienn.
– tette hozzá Kiss Csenge – úgy a szakítás, mint párkeresés terén.
Ilyés Boglárka szerint gyakori probléma a hangulatzavar, a szorongás, valamint gyerekek esetében magatartás- és figyelemproblémák. Mint mondta,
Ez nem igaz – szögezte le – hiszen szakembert akkor is fel lehet keresni, ha az önismeret iránt érdeklődik, nehéz választás előtt áll, vagy érzi az ember, hogy elakadt az életében. Ugyanakkor jó tisztázni, hogy
Vannak esetek, általában komolyabb mentális betegségeknél, amikor a két szakember együtt dolgozik, pl. a depresszió, vagy súlyosabb pánikbetegség esetében.
„Ehhez kapcsolódva: ne gondoljuk azt, ha elmegyünk pszichológushoz, minden problémánk varázsütésre megoldódik. Ez egy csapatmunka.
– húzta alá Kassay Sára.
A lányok őszintén bíznak benne, hogy a szakmai fejlődés mellett érdeklődő közösségre találnak ezzel a projekttel.
„Voltunk workshopot tartani székelyudvarhelyi iskolásoknak, és akkor nagyon sok volt a pozitív visszajelzés, rádöbbentünk, mekkora igény lenne erre. Éppen ezért biztos, hogy
– osztotta meg a csapat jövőre vonatkozó tervét Kassay Sára hozzátéve, az egyesület bejegyzése már folyamatban van, pár hónapon belül a végére is ér.
Kiss Csenge előnyként tekint rá, hogy kollégái közül ketten jelenleg is Székelyföldön élnek. Így sokkal több közösséghez eljuthatnak, ha beindulnak a műhelymunkák. Ez a terv a jövőre szól – viszont az online térben határok nélkül, korosztálytól függetlenül szeretnének mindenkit megszólítani, akik érdeklődést mutatnak rá.
