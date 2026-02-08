Közel száz bajbajutotton segítettek szombaton a hegyimentők

Az elmúlt 24 órában 93 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 95 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott vasárnap Facebook-oldalán a Salvamont.

Az Agerpres által szemlézett bejegyzés szerint 48 személyt szállítottak kórházba.

Az elmúlt 24 órában a sinaiai, voineasai és suceavai (egynként 8 hívás), lupényi és Prahova megyei (7), illetve a brassói (6) hegyimentők kapták a legtöbb riasztást.

Ugyanakkor 55 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat.