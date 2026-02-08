Tizenkét éves fehéregyházi lányt keresnek

Önszántából távozott szombaton este fehéregyházi otthonából a 12 éves Boldijar Dorina Rozalia, aki azóta sem tért haza – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a lakók segítségére is számít a keresésben.

A keresett személy 1,15 méter magas, körülbelül 30 kilogrammos, ugyanakkor haja és a szemei is barnák. A rendőrség megkülönböztető jelként említi, hogy a lány arcának jobb oldalán egy pirosas folt látható.

Otthonról való távozásakor fekete kabátot és farmer nadrágot, valamint fehér sportos pólót viselt.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy tárcsázzák a 112-es segélyhívószámot, amennyiben tudomásuk van a lány hollétéről.