Részegen, jogosítvány nélkül vezette az autót, majd megpróbált elmenekülni a rendőrök elől

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Ittas volt és gépjárművezetői engedéllyel sem rendelkezett az 51 éves férfi, akit csütörtökön rövid üldözés után tartóztattak fel a hatóságok Körvélyfáján – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság. A férfi azóta előzetes letartóztatásba került.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 07., 20:212026. február 07., 20:21

Több közlekedési szabálysértést is elkövetett egy férfi a 15-ös országút Körtvélyfáján áthaladó szakaszán – erre lettek figyelmesek a rendőrök csütörtökön délután.

A rendőrök megpróbálták feltartóztatni a sofőrt, ám az jelzéseik ellenére továbbhajtott, így csak rövid üldözés után sikerült megállítani

– derül ki a hatósági közleményből.

Az 51 éves petelei férfit igazoltatták, majd a helyszíni vizsgálatok során 1,20 mg/l alkoholszintet mutattak ki a leheletéből. Ittas állapotát később vérében is kimutatták egy egészségügyi intézményben. Az is hamar kiderült, hogy

semmilyen kategóriájú gépjárművezetői engedéllyel nem rendelkezik.

A férfit előbb 24 órás őrizetbe vették, majd 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el esetében a marosvásárhelyi ügyészség.

A rendőrség felhívja a járművezetők figyelmét, hogy az ittas és jogosítvány nélküli vezetés minden közlekedő számára valós veszélyt jelent. A hatóságok jelzéseinek és a közlekedési szabályoknak a betartása megelőzheti a súlyos következményekkel járó baleseteket.

Marosszék Rendőrség
Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás
Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak az adóemelés ellen
Brazil varázslattal legyűrte az aradiakat az FK Csíkszereda (videóval)
Napokkal az omlás előtt érkeztek a felkiáltójelek: hogyan semmisült meg a szilágycsehi református templom tornya?
Pályán az FK Csíkszereda, Fradi–Újpest és futsal-Eb-döntő – szombaton a tévében
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
2026. február 07., szombat

Szombat estére ismét rátelepedett a köd a Csíki-medencére

Kétszáz, elszigeteltebb helyeken pedig akár ötven méter alá is csökkent a látótávolság a köd miatt a Csíki-medencében – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Szombat estére ismét rátelepedett a köd a Csíki-medencére
Szombat estére ismét rátelepedett a köd a Csíki-medencére
2026. február 07., szombat

Szombat estére ismét rátelepedett a köd a Csíki-medencére
2026. február 07., szombat

Kolbászkészítés: ahány ház, annyi szokás – videó

A kolbászkészítésre is igaz, hogy ahány ház, annyi szokás – kinek sósabban, kinek paprikásabban ízlik jobban a termék.

Kolbászkészítés: ahány ház, annyi szokás – videó
Kolbászkészítés: ahány ház, annyi szokás – videó
2026. február 07., szombat

Kolbászkészítés: ahány ház, annyi szokás – videó
2026. február 07., szombat

Mindent előre kiterveltek a Szeben megyei anyagyilkosság ügyében

A Szeben megyei törvényszék szombaton elrendelte az anyját a vagyonáért megölő Szeben megyei nő másik tettestársának harminc napos előzetes letartóztatását.

Mindent előre kiterveltek a Szeben megyei anyagyilkosság ügyében
Mindent előre kiterveltek a Szeben megyei anyagyilkosság ügyében
2026. február 07., szombat

Mindent előre kiterveltek a Szeben megyei anyagyilkosság ügyében
2026. február 07., szombat

Fúrják, robbantják a hegyet, hogy autópálya haladhasson át rajta

A Déli-Kárpátokat átszelő Nagyszeben-Pitești autópálya egyik legnehezebb szakaszán, a Vâlcea megyei Robești alagútpárnál látványos ütemben halad a hegy átfúrása.

Fúrják, robbantják a hegyet, hogy autópálya haladhasson át rajta
Fúrják, robbantják a hegyet, hogy autópálya haladhasson át rajta
2026. február 07., szombat

Fúrják, robbantják a hegyet, hogy autópálya haladhasson át rajta
2026. február 07., szombat

Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás

Több tucatnyian vonultak utcára szombaton Gyergyószentmiklóson egy héttel a csíkszeredai és székelyudvarhelyi adóemelés elleni megmozdulások után. A demonstráción a polgármester is felszólalt. Fotókon mutatjuk.

Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás
Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás
2026. február 07., szombat

Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás
2026. február 07., szombat

Lakodalomnak indult, temetés lett belőle – ilyen volt a farsangolás Kézdivásárhelyen

Behúzták a farsangot szombat délben Kézdivásárhelyen. Az alakoskodás lakodalmi mentként indult, medveébresztésbe csapott át, végül temetésbe torkollott a céhes város főterén.

Lakodalomnak indult, temetés lett belőle – ilyen volt a farsangolás Kézdivásárhelyen
Lakodalomnak indult, temetés lett belőle – ilyen volt a farsangolás Kézdivásárhelyen
2026. február 07., szombat

Lakodalomnak indult, temetés lett belőle – ilyen volt a farsangolás Kézdivásárhelyen
2026. február 07., szombat

Kulturális minisztérium: gyorsuló állagromlás előzte meg a szilágycsehi református templom tornyának összeomlását

A szilágycsehi református templom tornyának kedd esti összeomlása előtt négy napon át egyre súlyosbodó szerkezeti károsodások jelezték az épület gyorsuló állagromlását – tájékoztatott szombaton a kulturális minisztérium.

Kulturális minisztérium: gyorsuló állagromlás előzte meg a szilágycsehi református templom tornyának összeomlását
Kulturális minisztérium: gyorsuló állagromlás előzte meg a szilágycsehi református templom tornyának összeomlását
2026. február 07., szombat

Kulturális minisztérium: gyorsuló állagromlás előzte meg a szilágycsehi református templom tornyának összeomlását
2026. február 07., szombat

Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak az adóemelés ellen

Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely után Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak a kormány adóemelési intézkedései ellen tiltakozva szombaton.

Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak az adóemelés ellen
Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak az adóemelés ellen
2026. február 07., szombat

Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak az adóemelés ellen
2026. február 07., szombat

Továbbra is sokan hívják indokolatlanul a 112-őt

Az indokolatlan segélyhívások száma az elmúlt években csökkent, de továbbra is magas – tájékoztatott szombaton a Különleges Távközlési Szolgálat.

Továbbra is sokan hívják indokolatlanul a 112-őt
Továbbra is sokan hívják indokolatlanul a 112-őt
2026. február 07., szombat

Továbbra is sokan hívják indokolatlanul a 112-őt
2026. február 07., szombat

A legtöbben megúszták bírsággal, de több vállalkozás is parkolópályára került a fogyasztóvédelmi ellenőrzések után

Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) a hét folyamán országszerte végzett ellenőrzései során 1080 bírságot szabott ki, összesen több mint 6,6 millió lej értékben – tájékoztatott szombaton az intézmény.

A legtöbben megúszták bírsággal, de több vállalkozás is parkolópályára került a fogyasztóvédelmi ellenőrzések után
A legtöbben megúszták bírsággal, de több vállalkozás is parkolópályára került a fogyasztóvédelmi ellenőrzések után
2026. február 07., szombat

A legtöbben megúszták bírsággal, de több vállalkozás is parkolópályára került a fogyasztóvédelmi ellenőrzések után
