Részegen, jogosítvány nélkül vezette az autót, majd megpróbált elmenekülni a rendőrök elől

Ittas volt és gépjárművezetői engedéllyel sem rendelkezett az 51 éves férfi, akit csütörtökön rövid üldözés után tartóztattak fel a hatóságok Körvélyfáján – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság. A férfi azóta előzetes letartóztatásba került.

Fülöp-Székely Botond 2026. február 07., 20:212026. február 07., 20:21

Több közlekedési szabálysértést is elkövetett egy férfi a 15-ös országút Körtvélyfáján áthaladó szakaszán – erre lettek figyelmesek a rendőrök csütörtökön délután.

A rendőrök megpróbálták feltartóztatni a sofőrt, ám az jelzéseik ellenére továbbhajtott, így csak rövid üldözés után sikerült megállítani

– derül ki a hatósági közleményből. Az 51 éves petelei férfit igazoltatták, majd a helyszíni vizsgálatok során 1,20 mg/l alkoholszintet mutattak ki a leheletéből. Ittas állapotát később vérében is kimutatták egy egészségügyi intézményben. Az is hamar kiderült, hogy

semmilyen kategóriájú gépjárművezetői engedéllyel nem rendelkezik.

A férfit előbb 24 órás őrizetbe vették, majd 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el esetében a marosvásárhelyi ügyészség.