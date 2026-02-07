Mindent előre kiterveltek a Szeben megyei anyagyilkosság ügyében

A Szeben megyei törvényszék szombaton elrendelte az anyját a vagyonáért megölő Szeben megyei nő másik tettestársának harminc napos előzetes letartóztatását.

A Szeben megyei ügyészség sajtószóvivője, Dan Simion főügyész korábban elmondta, hogy a pénteken őrizetbe vett 40 éves nő tanácsokkal segítette a tettest a bűncselekmény elkövetésében. Elmondta neki, hogy milyen nyugtatók kombinációja idéz elő kómás állapotot, javasolta,

hogy fúrjon lyukat a biztonsági kamerák felvételeit tároló videórögzítő egységbe, hogy az ne legyen használható később,

illetve erkölcsi támogatásáról biztosította a nőt a tett elkövetése előtt és után. A feltételezett bűncselekmény 2024. júniusában történt. A nyomozati anyag szerint a 38 éves nő nyugtatót tett 59 éves édesanyja teájába. Miután az asszony elaludt,

a lánya értesítette a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjét, aki egy újabb adag nyugtatót injekciózott az áldozat lábába, ami a halálát okozta.

De hogy biztosak legyenek abban, hogy megölték a nőt, a lánya és az ápolónő egy párnával megfojtották. Mindkettőjük ellen minősített emberölés gyanújával vizsgálódnak az ügyészek, és előzetes letartóztatásban vannak. Dan Simion főügyész korábbi tájékoztatása szerint

a nő az anyja több mint egymillió euró értékű vagyonának megszerzéséért követte el a gyilkosságot.