Mindent előre kiterveltek a Szeben megyei anyagyilkosság ügyében

A Szeben megyei törvényszék szombaton elrendelte az anyját a vagyonáért megölő Szeben megyei nő másik tettestársának harminc napos előzetes letartóztatását.
2026. február 07., 18:582026. február 07., 18:58
A Szeben megyei ügyészség sajtószóvivője, Dan Simion főügyész korábban elmondta, hogy a pénteken őrizetbe vett 40 éves nő tanácsokkal segítette a tettest a bűncselekmény elkövetésében.
Elmondta neki, hogy
milyen nyugtatók kombinációja idéz elő kómás állapotot, javasolta,
hogy fúrjon lyukat a biztonsági kamerák felvételeit tároló videórögzítő egységbe, hogy az ne legyen használható később,
illetve erkölcsi támogatásáról biztosította a nőt a tett elkövetése előtt és után.
A feltételezett bűncselekmény 2024. júniusában történt. A nyomozati anyag szerint a 38 éves nő nyugtatót tett 59 éves édesanyja teájába. Miután az asszony elaludt,
De hogy biztosak legyenek abban, hogy megölték a nőt, a lánya és az ápolónő egy párnával megfojtották. Mindkettőjük ellen minősített emberölés gyanújával vizsgálódnak az ügyészek, és előzetes letartóztatásban vannak.
Dan Simion főügyész korábbi tájékoztatása szerint
Az áldozat legalább három ingatlant birtokolt Szeben megyében – mondta a főügyész az Agerpres beszámolója.
