Mindent előre kiterveltek a Szeben megyei anyagyilkosság ügyében

Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Képünk illusztráció

Fotó: 123RF

A Szeben megyei törvényszék szombaton elrendelte az anyját a vagyonáért megölő Szeben megyei nő másik tettestársának harminc napos előzetes letartóztatását.

Székelyhon

2026. február 07., 18:562026. február 07., 18:56

2026. február 07., 18:582026. február 07., 18:58

A Szeben megyei ügyészség sajtószóvivője, Dan Simion főügyész korábban elmondta, hogy a pénteken őrizetbe vett 40 éves nő tanácsokkal segítette a tettest a bűncselekmény elkövetésében.

Elmondta neki, hogy

  • milyen nyugtatók kombinációja idéz elő kómás állapotot, javasolta,

  • hogy fúrjon lyukat a biztonsági kamerák felvételeit tároló videórögzítő egységbe, hogy az ne legyen használható később,

  • illetve erkölcsi támogatásáról biztosította a nőt a tett elkövetése előtt és után.

A feltételezett bűncselekmény 2024. júniusában történt. A nyomozati anyag szerint a 38 éves nő nyugtatót tett 59 éves édesanyja teájába. Miután az asszony elaludt,

a lánya értesítette a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjét, aki egy újabb adag nyugtatót injekciózott az áldozat lábába, ami a halálát okozta.

De hogy biztosak legyenek abban, hogy megölték a nőt, a lánya és az ápolónő egy párnával megfojtották. Mindkettőjük ellen minősített emberölés gyanújával vizsgálódnak az ügyészek, és előzetes letartóztatásban vannak.

Dan Simion főügyész korábbi tájékoztatása szerint

a nő az anyja több mint egymillió euró értékű vagyonának megszerzéséért követte el a gyilkosságot.

Az áldozat legalább három ingatlant birtokolt Szeben megyében – mondta a főügyész az Agerpres beszámolója.

