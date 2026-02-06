Rovatok
A keselyűk hatalmas szolgálatot tesznek az embernek

Hamarosan kezdődik a fakó keselyűk visszatelepítése – sikere az emberek javát is szolgálná • Fotó: Vulture Conservation Foundation/Bogdan Boev

Hamarosan kezdődik a fakó keselyűk visszatelepítése – sikere az emberek javát is szolgálná

Fotó: Vulture Conservation Foundation/Bogdan Boev

Hetven évvel a fakó keselyűk eltűnése után végre úgy tűnik, minden feltétel adott hozzá, hogy visszatelepítsék a fajt Romániába. Dögevőként a keselyűk – habár emberi megítélésük sokszor negatív – fontos egészségügyi szerepet töltenek be.

Farkas Orsolya

2026. február 06., 21:002026. február 06., 21:00

Kinézete, életmódja nem túl megnyerő, és az emberek többsége kizárólag a halállal hozza összefüggésbe. Abba kevesen gondolnak bele, hogy a keselyű, mint a természet elhivatott takarítója, kulcsszereplő az állati tetemek kezelésében, betegségek megelőzésében. Az Európában fészkelő négy keselyűfaj egyike sem található már meg az országunkban. A remény viszont még nem veszett el: a visszatelepítési program hamarosan elindul.

A keselyűk gyilkosai

Elsőként a szakállas saskeselyű tűnt el, amelyet kutatói adatok alapján a Fogarasi-havasokban legutóbb 1925-ben, a Máramarosi-havasokban 1935–40-ben láttak fészkelni. A barátkeselyű, amely a feljegyzések szerint a 19. század végén gyakorinak számított Dobrudzsában, ismereteink szerint az 1960-as évekig fészkelt az országban. A romániai fakó keselyű-állomány a feljegyzések alapján még jelentős volt a 20. század első felében, az utolsó hivatalosan számon tartott egyedet 1954-ben lőtték. Végül pedig a dögkeselyű, az imént soroltak közül a legkisebb testű madár – amelyet több kutató a legritkábbként tart számon – bizonyos beszámolókban az 1970-es, mások szerint az 1990-es évekig fészkelt Dobrudzsában.

Bár a különböző forrásokban szereplő dátumok eltérnek, abban nincs vita, hogy Romániában a keselyűk a múlt század folyamán fokozatosan tűntek el. Papp Tamás, a veszélyeztetett fajok védelmével foglalkozó Milvus Csoport ügyvezető igazgatója, biológusa a Székelyhonnak elmondta,

a madarak többségét vagy orvvadászok végezték ki, vagy szándékos mérgezés (sztrichinel) következtében hullottak el.

Ma már nagyon ritkán fordul elő, hogy egy-egy keselyű a szomszédos Bulgáriából Románia területére téved – az ilyen példányokat az állatvédők különleges vendégként kezelik.

Fremuthra, a barátkeselyűre Temes megyében találtak rá, és amint megerősödött, visszavitték Bulgáriába • Fotó: Milvus Group/Facebook

Fremuthra, a barátkeselyűre Temes megyében találtak rá, és amint megerősödött, visszavitték Bulgáriába

Fotó: Milvus Group/Facebook

A gyilkos szer, amely a kihalás szélére sodorta az ázsiai keselyűket, az állatok kezelésére is használt Diclofenac. A főleg Indiában alkalmazott gyulladáscsökkentő gyógyszer több keselyűfaj állományának 99 százalékát irtotta ki a kétezres évek elején. Méreg a dögevők számára a lövedékekben található ólom is, amely a vadászok által ott hagyott maradványok elfogyasztásával kerül be a madarak szervezetébe.

Visszatérés a Fogarasi-havasokba

Romániában a fakó keselyűvel kezdődik a visszatelepítés a Fogarasi-havasokban, az első példányokat Spanyolországból fogják elhozni a Vulture Conservation Foundation (VCF) támogatásával. Az Argeș megyei Rucăr térségében töltött hat hónap akklimatizációs időszak után fokozatosan fogják őket szabadon engedni. A visszatelepítést a Conservation Carpathia Alapítvány vezetésével, a Milvus Csoporttal partnerségben viszik véghez. „Úgy tűnik, az első keselyűk már idén megérkeznek, sőt az is lehet, hogy már február folyamán. Nagyon bízunk a visszatelepítés sikerében, és mint egyesület,

Idézet
az a célunk, hogy Romániában belátható időn – körülbelül 20 éven – belül mind a négy faj fészkeljen”

– nyilatkozta a projekt kapcsán a Milvus igazgatója.

Bulgáriában sikeres volt a törekvés, a visszatelepített fajok sorát a szakállas saskeselyű zárta • Fotó: Milvus Csoport

Bulgáriában sikeres volt a törekvés, a visszatelepített fajok sorát a szakállas saskeselyű zárta

Fotó: Milvus Csoport

Papp Tamás elmondása szerint a folyamatot okkal kezdik a fakó keselyűkkel, azaz a legnépesebb állományú fajjal. Noha készítettek egy tanulmányt, amiben megvizsgálták a három nagytestű faj visszatelepítésének kivitelezhetőségét, nem lehet száz százalékosan kizárni a tévedés lehetőségét. „Ha véletlenül nem veszünk észre egy veszélyforrást, visszatelepítünk egy nagyon értékes fajt, és a hiba következtében annak példányai elpusztulnak, az súlyos problémát jelent.

Idézet
Biztonságosabb, ha egy olyan fajjal kezdünk, amelyet kevésbé fenyeget a kihalás veszélye.

Bulgáriában is így tették: előbb megerősítették a fakó keselyű-állományukat, és csak a legvégén következett a saskeselyű” – magyarázta. Hogy mennyire sikeres a kísérlet, évek múltán fog kiderülni.

Ha a keselyűk elvégzik a dolgukat

Noha Papp Tamás szerint a keselyűk kipusztulásának fő oka nem a táplálékhiány volt, az állategészségügyi szabályok szigorítása nem segített a helyzetükön. Míg a szomszédban, ahol a keselyűk már visszatelepedtek, sikerült megoldást találni arra, hogy az állati tetemeket égetés helyett a dögevő madarak fogyasszák el és semmisítsék meg, Romániában még mindig körülményes az eljárás.

Idézet
Keveset beszélünk arról, hogy a keselyűk milyen szolgáltatást nyújtanak a gazdáknak.

Európában a kergemarhakór felfedezése után született meg a rendelkezés, amely szerint minden elpusztult állatot meg kell semmisíteni. Ehhez ki kell hívni egy erre szakosodott céget, aki elégeti a tetemet. Spanyolország már azt is elérte, hogy az ország területének egy jelentős részén a gazdák kint hagyhatják az elpusztult állatokat, míg Bulgáriában, ahol keselyűk vannak, ott a gazdáktól az etetőt üzemeltető egyesület, alapítvány vagy cég átveszi az állatot, és kihelyezi eledelnek. Nem kell fizetni azért, hogy elégessék”  – mutatott rá a szakember.

A dögkeselyű a legkisebb testű a négy közül • Fotó: Vulture Conservation Foundation

A dögkeselyű a legkisebb testű a négy közül

Fotó: Vulture Conservation Foundation

Hozzátette, ezekben az esetekben figyelni kell, hogy az elhullott állatok korábban milyen kezelésnek voltak kitéve.

A dögevő madarak nem veszélyesek sem az emberre, sem az élő állatra.

Sőt Indiában, ahol nem olyan szigorúak az egészségügyi előírások, mint nálunk, a keselyűpopulációk összeomlása után az emberi elhalálozások száma is megugrott, betegségek terjedtek el, miután a bomló tetemeket nem takarították el a madarak. „Én inkább a hiányuktól félnék, mintsem a jelenlétüktől” – húzta alá. Ráadásul a keselyűkre turizmust is lehet építeni, több európai országban hirdetik ezekkel a madarakkal a kirándulóhelyeket.

Mit teszünk az állati tetemekkel?

Keselyűink egyelőre nincsenek, de egészségügyi előírások vannak – a gazdák többsége ezeket nem tartja be maradéktalanul. Több évvel ezelőtt a Székelyhon Hargita megyében érdeklődött az illetékes intézményeknél, mihez is kell kezdeni egy elpusztult házi- vagy haszonállattal. Már akkor kiderült, hogy legtöbb esetben ez nemcsak költséges, de rendkívül körülményes is.

korábban írtuk

Mit lehet tenni egy elpusztult állat tetemével?
Mit lehet tenni egy elpusztult állat tetemével?

Miközben külföldön és a román fővárosban kisállattemetőkben helyezhetik örök nyugalomra házi kedvenceiket a tulajdonosok, Hargita megyében rengeteg bizonytalanság övezi az állati tetemek kezelését. Egységes álláspont nincs.

Hogy felfrissítsük az olvasóink emlékezetét, ezúttal Örsi Csabát, a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjét kértük, mutasson rá a törvénykezés főbb pontjaira. Mint mondta, a 2016-ból származó 24-es számú rendelet értelmében

a megyei tanácsok kötelesek szerződést kötni egy állati eredetű hulladékot megsemmisítő céggel,

ugyanakkor minden helyi önkormányzatnál kell legyen egy, a polgármesterek által írásban nevesített személy, aki az emberi használatra alkalmatlan termékekkel foglalkozik. A helyi tanácsok a közigazgatási területükről származó állati tetemeket és állati eredetű hulladékokat kötelesek elszállíttatni, és ez csak kifejezetten erre a célra engedélyezett járművekkel történhet.

Állat elpusztulása esetén:

  • a magángazdának 24 órája van, hogy értesítse a körzeti állatorvost és helyi tanácsot az elhullott állatról;

  • az orvos írásban értesíti a helyi tanácsot, akinek kötelessége kapcsolatba lépni a megyei tanáccsal;

  • a megyei tanács értesíti a megsemmisítésre szakosodott céget, és megszervezi a szállítást. Feladata továbbá, hogy összesítse az adatokat az elszállított állati eredetű hulladék mennyiségéről, besorolásáról, kategóriájáról, és elküldje azt elszámolásra, hiszen a költségeket a mezőgazdasági minisztériumon keresztül térítik meg állami költségvetésből.

Spanyolországban a gazdák már kint hagyhatják az elpusztult állatokat, hogy égetés helyett a keselyűk takarítsák el • Fotó: Tuchiluș Alex

Spanyolországban a gazdák már kint hagyhatják az elpusztult állatokat, hogy égetés helyett a keselyűk takarítsák el

Fotó: Tuchiluș Alex

Az igazgató elmondása szerint nagyon kevés állati eredetű hulladék (tetem) kerül törvényes megsemmisítésre, és ennek fő oka a szerződések hiánya, pénzhiány a szolgáltatás kifizetésére. Helyette

a gazdák egyszerűbb módszerekhez folyamodnak: kutyákkal etetik meg vagy elássák a tetemeket.

Háromszéken például a megyei tanács meghirdette a szerződéskötési igényt, de nem jelentkezett senki, ezért jelenleg nincs érvényes szerződése állati eredetű hulladékot megsemmisítő céggel.

Örsi Csaba emlékeztetett: a törvény értelmében szigorúan tilos az állati eredetű hulladékok elhagyása, nem megfelelő tárolása vagy elásása. Az előírások be nem tartása büntetendő. A magánvállalkozók, bejegyzett egységek engedélyezési, illetve működési feltétele a hulladékok megsemmisítésére szolgáló szerződés megléte.

A rovat további cikkei

2026. február 06., péntek

Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették

Őrizetbe vették pénteken az ügyészek az anyját a vagyonáért megölő Szeben megyei nő másik tettestársát.

Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették
Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették
2026. február 06., péntek

Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették
2026. február 06., péntek

Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét

A kürpödi család egyetlen túlélő gyermekét sürgősségi eljárással nevelőszülői gondozásba helyezték, miután a másik négy testvér meghalt, kettő vízbefúlás, kettő pedig tüdőgyulladás szövődményei miatt.

Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét
Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét
2026. február 06., péntek

Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét
2026. február 06., péntek

Megtiltanák a 13 év alatti gyerekek közösségi médiahasználatát Romániában

A Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete: a 13 év alatti gyermekek számára teljesen tiltsák meg a közösségi médiához való hozzáférést, a 13 és 15 év közötti gyermekek számára pedig csak szüleik hozzájárulásával engedélyezzék azt.

Megtiltanák a 13 év alatti gyerekek közösségi médiahasználatát Romániában
Megtiltanák a 13 év alatti gyerekek közösségi médiahasználatát Romániában
2026. február 06., péntek

Megtiltanák a 13 év alatti gyerekek közösségi médiahasználatát Romániában
2026. február 06., péntek

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Kontra György, az M1 híradósa

45 éves korában meghalt Kontra György, az MTVA munkatársa, az M1 híradó bemondója.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Kontra György, az M1 híradósa
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Kontra György, az M1 híradósa
2026. február 06., péntek

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Kontra György, az M1 híradósa
2026. február 06., péntek

Babatápszereket hívnak vissza méreganyag jelenlétének gyanúja miatt

Babatápszereket hívnak vissza a Bacillus cereus baktérium által termelt cereulid toxin jelenlétének gyanúja miatt – figyelmeztetett az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA).

Babatápszereket hívnak vissza méreganyag jelenlétének gyanúja miatt
Babatápszereket hívnak vissza méreganyag jelenlétének gyanúja miatt
2026. február 06., péntek

Babatápszereket hívnak vissza méreganyag jelenlétének gyanúja miatt
2026. február 06., péntek

Bevásárlókocsiban gurította el a tömbházból lopott kiskazánokat

Őrizetbe vettek csütörtökön a rendőrök egy 54 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy hat kiskazánt lopott el egy épülő bukaresti tömbházból.

Bevásárlókocsiban gurította el a tömbházból lopott kiskazánokat
Bevásárlókocsiban gurította el a tömbházból lopott kiskazánokat
2026. február 06., péntek

Bevásárlókocsiban gurította el a tömbházból lopott kiskazánokat
2026. február 06., péntek

Filmezték a sízők a pályára merészkedett bocsos anyamedvét – videóval

Kétbocsos anyamedve merészkedett egy brassópojánai sípályára fényes nappal, a hegyi csendőröknek kellett beavatkozniuk.

Filmezték a sízők a pályára merészkedett bocsos anyamedvét – videóval
Filmezték a sízők a pályára merészkedett bocsos anyamedvét – videóval
2026. február 06., péntek

Filmezték a sízők a pályára merészkedett bocsos anyamedvét – videóval
2026. február 06., péntek

Volt bátorsága jogosítvány nélkül felborulni, de a vérvételtől már tartott

Oszlopnak ütközött, majd egy üzlet falának csapódott egy autó péntekre virradóan a Kolozs megyei Szászfenesen. Mint kiderült, a járművet vezető férfinek nincs jogosítványa.

Volt bátorsága jogosítvány nélkül felborulni, de a vérvételtől már tartott
Volt bátorsága jogosítvány nélkül felborulni, de a vérvételtől már tartott
2026. február 06., péntek

Volt bátorsága jogosítvány nélkül felborulni, de a vérvételtől már tartott
2026. február 06., péntek

Kezdődik a sívakációk időszaka, térképen mutatjuk a megyei elosztást

Február 9-én kezdődik és március 1-jéig tart a sívakációk időszaka.

Kezdődik a sívakációk időszaka, térképen mutatjuk a megyei elosztást
Kezdődik a sívakációk időszaka, térképen mutatjuk a megyei elosztást
2026. február 06., péntek

Kezdődik a sívakációk időszaka, térképen mutatjuk a megyei elosztást
2026. február 06., péntek

Megkezdte az általános sztrájk előkészítését a Sanitas

Az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben dolgozó Sanitas-tagok jó része az általános sztrájk megszervezésére szavazott, ezért a szakszervezet megkezdte a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás előkészítését.

Megkezdte az általános sztrájk előkészítését a Sanitas
Megkezdte az általános sztrájk előkészítését a Sanitas
2026. február 06., péntek

Megkezdte az általános sztrájk előkészítését a Sanitas
