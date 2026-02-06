A keselyűk hatalmas szolgálatot tesznek az embernek

Hetven évvel a fakó keselyűk eltűnése után végre úgy tűnik, minden feltétel adott hozzá, hogy visszatelepítsék a fajt Romániába. Dögevőként a keselyűk – habár emberi megítélésük sokszor negatív – fontos egészségügyi szerepet töltenek be.

Farkas Orsolya 2026. február 06., 21:002026. február 06., 21:00

Kinézete, életmódja nem túl megnyerő, és az emberek többsége kizárólag a halállal hozza összefüggésbe. Abba kevesen gondolnak bele, hogy a keselyű, mint a természet elhivatott takarítója, kulcsszereplő az állati tetemek kezelésében, betegségek megelőzésében. Az Európában fészkelő négy keselyűfaj egyike sem található már meg az országunkban. A remény viszont még nem veszett el: a visszatelepítési program hamarosan elindul. A keselyűk gyilkosai Elsőként a szakállas saskeselyű tűnt el, amelyet kutatói adatok alapján a Fogarasi-havasokban legutóbb 1925-ben, a Máramarosi-havasokban 1935–40-ben láttak fészkelni. A barátkeselyű, amely a feljegyzések szerint a 19. század végén gyakorinak számított Dobrudzsában, ismereteink szerint az 1960-as évekig fészkelt az országban. A romániai fakó keselyű-állomány a feljegyzések alapján még jelentős volt a 20. század első felében, az utolsó hivatalosan számon tartott egyedet 1954-ben lőtték. Végül pedig a dögkeselyű, az imént soroltak közül a legkisebb testű madár – amelyet több kutató a legritkábbként tart számon – bizonyos beszámolókban az 1970-es, mások szerint az 1990-es évekig fészkelt Dobrudzsában. Hirdetés Bár a különböző forrásokban szereplő dátumok eltérnek, abban nincs vita, hogy Romániában a keselyűk a múlt század folyamán fokozatosan tűntek el. Papp Tamás, a veszélyeztetett fajok védelmével foglalkozó Milvus Csoport ügyvezető igazgatója, biológusa a Székelyhonnak elmondta,

a madarak többségét vagy orvvadászok végezték ki, vagy szándékos mérgezés (sztrichinel) következtében hullottak el.

Ma már nagyon ritkán fordul elő, hogy egy-egy keselyű a szomszédos Bulgáriából Románia területére téved – az ilyen példányokat az állatvédők különleges vendégként kezelik.

Fremuthra, a barátkeselyűre Temes megyében találtak rá, és amint megerősödött, visszavitték Bulgáriába Fotó: Milvus Group/Facebook

A gyilkos szer, amely a kihalás szélére sodorta az ázsiai keselyűket, az állatok kezelésére is használt Diclofenac. A főleg Indiában alkalmazott gyulladáscsökkentő gyógyszer több keselyűfaj állományának 99 százalékát irtotta ki a kétezres évek elején. Méreg a dögevők számára a lövedékekben található ólom is, amely a vadászok által ott hagyott maradványok elfogyasztásával kerül be a madarak szervezetébe. Visszatérés a Fogarasi-havasokba Romániában a fakó keselyűvel kezdődik a visszatelepítés a Fogarasi-havasokban, az első példányokat Spanyolországból fogják elhozni a Vulture Conservation Foundation (VCF) támogatásával. Az Argeș megyei Rucăr térségében töltött hat hónap akklimatizációs időszak után fokozatosan fogják őket szabadon engedni. A visszatelepítést a Conservation Carpathia Alapítvány vezetésével, a Milvus Csoporttal partnerségben viszik véghez. „Úgy tűnik, az első keselyűk már idén megérkeznek, sőt az is lehet, hogy már február folyamán. Nagyon bízunk a visszatelepítés sikerében, és mint egyesület,

az a célunk, hogy Romániában belátható időn – körülbelül 20 éven – belül mind a négy faj fészkeljen”

– nyilatkozta a projekt kapcsán a Milvus igazgatója.

Bulgáriában sikeres volt a törekvés, a visszatelepített fajok sorát a szakállas saskeselyű zárta Fotó: Milvus Csoport

Papp Tamás elmondása szerint a folyamatot okkal kezdik a fakó keselyűkkel, azaz a legnépesebb állományú fajjal. Noha készítettek egy tanulmányt, amiben megvizsgálták a három nagytestű faj visszatelepítésének kivitelezhetőségét, nem lehet száz százalékosan kizárni a tévedés lehetőségét. „Ha véletlenül nem veszünk észre egy veszélyforrást, visszatelepítünk egy nagyon értékes fajt, és a hiba következtében annak példányai elpusztulnak, az súlyos problémát jelent.

Biztonságosabb, ha egy olyan fajjal kezdünk, amelyet kevésbé fenyeget a kihalás veszélye.

Bulgáriában is így tették: előbb megerősítették a fakó keselyű-állományukat, és csak a legvégén következett a saskeselyű” – magyarázta. Hogy mennyire sikeres a kísérlet, évek múltán fog kiderülni. Ha a keselyűk elvégzik a dolgukat Noha Papp Tamás szerint a keselyűk kipusztulásának fő oka nem a táplálékhiány volt, az állategészségügyi szabályok szigorítása nem segített a helyzetükön. Míg a szomszédban, ahol a keselyűk már visszatelepedtek, sikerült megoldást találni arra, hogy az állati tetemeket égetés helyett a dögevő madarak fogyasszák el és semmisítsék meg, Romániában még mindig körülményes az eljárás.

Keveset beszélünk arról, hogy a keselyűk milyen szolgáltatást nyújtanak a gazdáknak.

Európában a kergemarhakór felfedezése után született meg a rendelkezés, amely szerint minden elpusztult állatot meg kell semmisíteni. Ehhez ki kell hívni egy erre szakosodott céget, aki elégeti a tetemet. Spanyolország már azt is elérte, hogy az ország területének egy jelentős részén a gazdák kint hagyhatják az elpusztult állatokat, míg Bulgáriában, ahol keselyűk vannak, ott a gazdáktól az etetőt üzemeltető egyesület, alapítvány vagy cég átveszi az állatot, és kihelyezi eledelnek. Nem kell fizetni azért, hogy elégessék” – mutatott rá a szakember.

A dögkeselyű a legkisebb testű a négy közül Fotó: Vulture Conservation Foundation

Hozzátette, ezekben az esetekben figyelni kell, hogy az elhullott állatok korábban milyen kezelésnek voltak kitéve.

A dögevő madarak nem veszélyesek sem az emberre, sem az élő állatra.

Sőt Indiában, ahol nem olyan szigorúak az egészségügyi előírások, mint nálunk, a keselyűpopulációk összeomlása után az emberi elhalálozások száma is megugrott, betegségek terjedtek el, miután a bomló tetemeket nem takarították el a madarak. „Én inkább a hiányuktól félnék, mintsem a jelenlétüktől” – húzta alá. Ráadásul a keselyűkre turizmust is lehet építeni, több európai országban hirdetik ezekkel a madarakkal a kirándulóhelyeket. Mit teszünk az állati tetemekkel? Keselyűink egyelőre nincsenek, de egészségügyi előírások vannak – a gazdák többsége ezeket nem tartja be maradéktalanul. Több évvel ezelőtt a Székelyhon Hargita megyében érdeklődött az illetékes intézményeknél, mihez is kell kezdeni egy elpusztult házi- vagy haszonállattal. Már akkor kiderült, hogy legtöbb esetben ez nemcsak költséges, de rendkívül körülményes is. korábban írtuk Mit lehet tenni egy elpusztult állat tetemével? Miközben külföldön és a román fővárosban kisállattemetőkben helyezhetik örök nyugalomra házi kedvenceiket a tulajdonosok, Hargita megyében rengeteg bizonytalanság övezi az állati tetemek kezelését. Egységes álláspont nincs. Hogy felfrissítsük az olvasóink emlékezetét, ezúttal Örsi Csabát, a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjét kértük, mutasson rá a törvénykezés főbb pontjaira. Mint mondta, a 2016-ból származó 24-es számú rendelet értelmében

a megyei tanácsok kötelesek szerződést kötni egy állati eredetű hulladékot megsemmisítő céggel,

ugyanakkor minden helyi önkormányzatnál kell legyen egy, a polgármesterek által írásban nevesített személy, aki az emberi használatra alkalmatlan termékekkel foglalkozik. A helyi tanácsok a közigazgatási területükről származó állati tetemeket és állati eredetű hulladékokat kötelesek elszállíttatni, és ez csak kifejezetten erre a célra engedélyezett járművekkel történhet. Állat elpusztulása esetén: a magángazdának 24 órája van, hogy értesítse a körzeti állatorvost és helyi tanácsot az elhullott állatról;

az orvos írásban értesíti a helyi tanácsot, akinek kötelessége kapcsolatba lépni a megyei tanáccsal;

a megyei tanács értesíti a megsemmisítésre szakosodott céget, és megszervezi a szállítást. Feladata továbbá, hogy összesítse az adatokat az elszállított állati eredetű hulladék mennyiségéről, besorolásáról, kategóriájáról, és elküldje azt elszámolásra, hiszen a költségeket a mezőgazdasági minisztériumon keresztül térítik meg állami költségvetésből.

Spanyolországban a gazdák már kint hagyhatják az elpusztult állatokat, hogy égetés helyett a keselyűk takarítsák el Fotó: Tuchiluș Alex

Az igazgató elmondása szerint nagyon kevés állati eredetű hulladék (tetem) kerül törvényes megsemmisítésre, és ennek fő oka a szerződések hiánya, pénzhiány a szolgáltatás kifizetésére. Helyette

a gazdák egyszerűbb módszerekhez folyamodnak: kutyákkal etetik meg vagy elássák a tetemeket.