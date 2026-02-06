Volt bátorsága jogosítvány nélkül felborulni, de a vérvételtől már tartott

Fotó: Kolozs megyei rendőrség
Oszlopnak ütközött, majd egy üzlet falának csapódott egy autó péntekre virradóan a Kolozs megyei Szászfenesen. Mint kiderült, a járművet vezető férfinek nincs jogosítványa.
2026. február 06., 10:482026. február 06., 10:48
A Kolozs megyei rendőrség tájékoztatása szerint a 38 éves férfi vezette autó Gyalu irányából Kolozsvár felé tartott, amikor az útviszonyokhoz képest túl nagy sebesség miatt lesodródott az útról és nekicsapódott egy villanyoszlopnak, majd egy üzlet falának.
Az autó 55 éves utasát kórházba vitték – írja az Agerpres hírügynökség a rendőrség tájékoztatására hivatkozva.
A jármű volánjánál ülő férfi megtagadta a biológiai mintavételt. Mint később kiderült, nincs érvényes jogosítványa egyetlen járműkategóriára sem. A férfi ellen engedély nélküli vezetés és a biológiai mintavétel megtagadása miatt is vizsgálódnak.
