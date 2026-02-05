A mesterséges intelligenciától kértek jogi tanácsokat a saját zsebre dolgozó vasutasok

Fotó: Orbán Orsolya
A ChatGPT-től kértek és kaptak jogi tanácsokat büntetés elkerülésére azok a román vasutasok, akiket hálókocsijegyekkel való üzérkedéssel vádol a bukaresti törvényszék ügyészsége – közölte csütörtökön a Clubferoviar.ro vasutas szakportál nyomán az MTI.
A lap már két évvel ezelőtt írt leleplező cikket arról, hogy egyes vasutasok ingyenes utazásra jogosult diákok és egyetemi hallgatók személyi számát használva rendszeresen hálókocsihelyeket foglalnak le a román államvasutak (CFR) járatain, majd a lefoglalt, de lényegében szabadon maradt ágyakat – nyugta kiállítása nélkül – menet közben értékesítik az utasoknak, a bevételt pedig zsebre teszik.
Az ügyben elindított és évekig tartó átfogó nyomozást követően januárban 33 vasutas bíróság elé állításáról döntött az ügyészség. A több mint 700 oldalas vádirat kihallgatási jegyzőkönyveinek áttanulmányozása nyomán a Clubferoviar megtudta, hogy a gyanúsítottak az OpenAI cég csevegőrobotjától,
A ChatGPT a lap szerint elmagyarázta a rendőrségi kihallgatásra készülő kérdezőnek, hogy ha nem hagyta magát megvesztegetni az utasok által, vagy legalábbis nincs erre bizonyíték, akkor pusztán a hálókocsihelyekkel való csalást megúszhatja arra hivatkozva, hogy nem bizonyítható, illetve nem számszerűsíthető a CFR-nek okozott kár.
A mesterséges intelligencia a vasutas szakportál szerint azt is felajánlotta, hogy megfogalmaz „ügyfele” számára egy választ arra a várható kérdésre, hogy miért nem jelentette fel társait, ha tudott az üzérkedésről. A Clubferoviar szerint
Így a csalásban részt vevő utasnak a már kifizetett másodosztályú menetjegy árát is beleszámolva mintegy 200 lejébe került, hogy olyan hálókocsival tehesse meg a több mint 400 kilométeres távolságot, amelyen egy ágyért 318, egy egyszemélyes hálókocsifülkéért pedig 423 lejt kellett volna fizetnie.
Az nem derül ki a Clubferoviar cikkéből, hogy a ChatGPT milyen mintákból merítette a kérdésekre adott válaszait, támaszkodott-e a román jogszabályokra vagy magánszemélyek csevegéséből szemezgetett, és működött-e az OpenAI csevegőrobotjának az a saját szabálya, miszerint nem lehet bűnsegéd, nem támogathatja a kiskapuk kijátszását, hanem csak valóban jogszerű tanácsokat szabad adnia.
A kormánynak meg kell találnia a költségvetési forrásokat a kisnyugdíjasok Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt támogatására úgy, hogy közben ne boruljon fel a nehezen elért pénzügyi stabilitás – jelentette ki a pénzügyminiszter.
A szokásosnál hamarabb utalják ebben a hónapban a jogosultaknak a gyermekpénzt, a gyermeknevelési, valamint a beilleszkedési támogatást. Az érintettek bankszámlájára már pénteken megérkezik a pénz.
A kormány mentesíti a kiszolgáltatott betegeket a betegszabadság első napjára járó juttatás megvonását előíró intézkedés alól – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
A kormány korszerűsíteni készül a vállalatok támogatási rendszerét, illetve új finanszírozási elveket és módszereket vezet be – jelentette ki a gazdaságélénkítő csomagot ismertető csütörtöki sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter.
Őrizetbe vettek három, latin-amerikai és európai drogkereskedőkkel kapcsolatban álló romániai kábítószer-kereskedőt, miután négy kilogramm kokaint és nyolc kilogramm hasist találtak egyikük autójában. A gépkocsivezető elfogásakor ellenállt.
Az amerikai hadsereg Abrams harckocsijainak jelenléte a smârdani gyakorlótéren megerősíti Washington szilárd elkötelezettségét a térség biztonsága és stabilitása mellett – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Nicușor Dan.
Átfogó ellenőrzési akciót tartott a Hargita megyei rendőrség szerdán, melynek célja az erdőgazdálkodási jogsértések feltárása, a közlekedési szabályok ellenőrzése és a közbiztonság erősítése volt.
A betegszabadság első napjára járó juttatás kifizetését megszüntető intézkedés átmeneti jellegű, és figyelembe veszi a valós helyzetet – jelentette ki Ilie Bolojan.
Tíz ember halt meg és 137-en megsérültek Hargita megyében közúti balesetben tavaly. A gazdasági bűncselekmények és a csalások száma aggasztó növekedést mutat a megyében. A családon belüli erőszak is komoly probléma.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) jelentős mennyiségű csapadékra vonatkozó elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki csütörtökön az ország hét megyéjére.
