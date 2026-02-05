A ChatGPT-től kértek és kaptak jogi tanácsokat büntetés elkerülésére azok a román vasutasok, akiket hálókocsijegyekkel való üzérkedéssel vádol a bukaresti törvényszék ügyészsége – közölte csütörtökön a Clubferoviar.ro vasutas szakportál nyomán az MTI.

Székelyhon 2026. február 05., 18:262026. február 05., 18:26

A lap már két évvel ezelőtt írt leleplező cikket arról, hogy egyes vasutasok ingyenes utazásra jogosult diákok és egyetemi hallgatók személyi számát használva rendszeresen hálókocsihelyeket foglalnak le a román államvasutak (CFR) járatain, majd a lefoglalt, de lényegében szabadon maradt ágyakat – nyugta kiállítása nélkül – menet közben értékesítik az utasoknak, a bevételt pedig zsebre teszik. Hirdetés Az ügyben elindított és évekig tartó átfogó nyomozást követően januárban 33 vasutas bíróság elé állításáról döntött az ügyészség. A több mint 700 oldalas vádirat kihallgatási jegyzőkönyveinek áttanulmányozása nyomán a Clubferoviar megtudta, hogy a gyanúsítottak az OpenAI cég csevegőrobotjától,

a ChatGPT-től kértek és kaptak jogi tanácsot arra vonatkozóan, hogy mit mondjanak majd a nyomozóknak, illetve a bíróságon a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése reményében.

A ChatGPT a lap szerint elmagyarázta a rendőrségi kihallgatásra készülő kérdezőnek, hogy ha nem hagyta magát megvesztegetni az utasok által, vagy legalábbis nincs erre bizonyíték, akkor pusztán a hálókocsihelyekkel való csalást megúszhatja arra hivatkozva, hogy nem bizonyítható, illetve nem számszerűsíthető a CFR-nek okozott kár. A mesterséges intelligencia a vasutas szakportál szerint azt is felajánlotta, hogy megfogalmaz „ügyfele” számára egy választ arra a várható kérdésre, hogy miért nem jelentette fel társait, ha tudott az üzérkedésről. A Clubferoviar szerint

a hálókocsihelyekkel üzérkedő vasutasok utasonként átlagosan 100 lejt tettek zsebre személyes haszonként.