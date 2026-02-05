Tucatnyi bűncselekmény jut egyetlen napra – Hargita megye sötét oldala

Tíz ember halt meg és 137-en megsérültek Hargita megyében közúti balesetben tavaly. A gazdasági bűncselekmények és a csalások száma aggasztó növekedést mutat a megyében. A családon belüli erőszak is komoly probléma.

Néhány statisztikai adatot osztott meg a 2025-ös évre vonatkozóan Iordan Ştefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság parancsnoka. Tőle tudjuk, hogy tavaly 53 rendőr kezdte meg a tevékenységét az intézménynél, és harmincan vonultak nyugdíjba. Az állások 69 százaléka betöltött.

Négyezer bűncselekmény

Összesen 4038 bűncselekményt jegyeztek 2025-ben, amely 21 százalékkal kevesebb a tavalyelőtti évhez képest. Ezek közül

327 gazdasági bűncselekményt követtek el, ezek száma viszont 9 százalékkal nőtt 2024-es évben jegyzett esetekhez képest.

Személyek ellen 1531 esetben,

vagyon ellen pedig 1325 esetben követtek el bűncselekményt a tavaly.

Jelentősen megnövekedett a csalások száma: tavaly 244 esetet jegyeztek.

Szintén a bűncselekmények sorához tartozik, hogy 430 esetben családon belüli erőszakot követtek el Hargita megyében.

A parancsnok kiemelte, hogy a csalások számának megugrása mellett a családon belüli erőszak is komoly probléma Pozitív fejlemény, hogy az áldozatok egyre tudatosabbak, és gyakrabban kérik a nyomkövető elektronikus karkötő alkalmazását, amely különösen falusi környezetben bír jelentős elrettentő erővel.

Szigorodó ellenőrzések a gazdasági szektorban

Nőtt a gazdasági bűncselekmények száma Hargita megyében, tavaly 327 esetben indult büntetőeljárás. Az adócsalásból származó összegek közül mintegy 938 ezer lejt, ugyanakkor más cselekményekből 3,9 millió lej kárt szereztek vissza.

Összesen 52 házkutatást tartottak, az ellenőrzések során több mint 16 ezer cigarettát, 779 köbméter faanyagot, 147 liternyi alkoholt, 989 ezer lejt és 25 ezer eurót foglaltak le. Az elkövetett szabálysértések miatt 230 esetben bírságoltak több mint egymillió lejre.

Közúti tragédiák és milliós bírságok

A közlekedésbiztonság továbbra is kritikus pont: tavaly 82 súlyos baleset történt a megye útjain. A tragédiák mérlege tíz halálos áldozat és 137 sérült (közülük 86 súlyos állapotban). A könnyebb kimenetelű koccanások és balesetek száma megközelítette a négyszázat.

Összesen 2080 gépjárművezetői engedélyt és 1590 forgalmi engedélyt vontak vissza. A szabálysértések miatt 14 millió lejnyi bírságot szabtak ki.