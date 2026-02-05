Tucatnyi bűncselekmény jut egyetlen napra – Hargita megye sötét oldala

A közlekedésbiztonság továbbra is kritikus pont. Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Tíz ember halt meg és 137-en megsérültek Hargita megyében közúti balesetben tavaly. A gazdasági bűncselekmények és a csalások száma aggasztó növekedést mutat a megyében. A családon belüli erőszak is komoly probléma.
Néhány statisztikai adatot osztott meg a 2025-ös évre vonatkozóan Iordan Ştefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság parancsnoka. Tőle tudjuk, hogy tavaly 53 rendőr kezdte meg a tevékenységét az intézménynél, és harmincan vonultak nyugdíjba. Az állások 69 százaléka betöltött.
Összesen 4038 bűncselekményt jegyeztek 2025-ben, amely 21 százalékkal kevesebb a tavalyelőtti évhez képest. Ezek közül
327 gazdasági bűncselekményt követtek el, ezek száma viszont 9 százalékkal nőtt 2024-es évben jegyzett esetekhez képest.
Személyek ellen 1531 esetben,
vagyon ellen pedig 1325 esetben követtek el bűncselekményt a tavaly.
Jelentősen megnövekedett a csalások száma: tavaly 244 esetet jegyeztek.
Szintén a bűncselekmények sorához tartozik, hogy 430 esetben családon belüli erőszakot követtek el Hargita megyében.
A parancsnok kiemelte, hogy a csalások számának megugrása mellett a családon belüli erőszak is komoly probléma Pozitív fejlemény, hogy az áldozatok egyre tudatosabbak, és gyakrabban kérik a nyomkövető elektronikus karkötő alkalmazását, amely különösen falusi környezetben bír jelentős elrettentő erővel.
Nőtt a gazdasági bűncselekmények száma Hargita megyében, tavaly 327 esetben indult büntetőeljárás. Az adócsalásból származó összegek közül mintegy 938 ezer lejt, ugyanakkor más cselekményekből 3,9 millió lej kárt szereztek vissza.
Összesen 52 házkutatást tartottak, az ellenőrzések során több mint 16 ezer cigarettát, 779 köbméter faanyagot, 147 liternyi alkoholt, 989 ezer lejt és 25 ezer eurót foglaltak le. Az elkövetett szabálysértések miatt 230 esetben bírságoltak több mint egymillió lejre.
A közlekedésbiztonság továbbra is kritikus pont: tavaly 82 súlyos baleset történt a megye útjain. A tragédiák mérlege tíz halálos áldozat és 137 sérült (közülük 86 súlyos állapotban). A könnyebb kimenetelű koccanások és balesetek száma megközelítette a négyszázat.
Összesen 2080 gépjárművezetői engedélyt és 1590 forgalmi engedélyt vontak vissza. A szabálysértések miatt 14 millió lejnyi bírságot szabtak ki.
Összehasonlításként: mutatjuk a 2024-es adatokat
Három gyilkosság, 671 lopás, 13 rablás, 180 csalás, 32 fenyegetés, 91 súlyos baleset, amelyekben 17-en vesztették életüket és 82-en súlyosan megsérültek. 2024-ben 608 családon belüli erőszakot regisztráltak, 50-el kevesebbet, mint egy évvel korábban, 21 személyt pedig elektromos nyomkövető viselésére köteleztek – ez a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság 2024-re vonatkozó mérlege.
Átfogó ellenőrzési akciót tartott a Hargita megyei rendőrség szerdán, melynek célja az erdőgazdálkodási jogsértések feltárása, a közlekedési szabályok ellenőrzése és a közbiztonság erősítése volt.
A betegszabadság első napjára járó juttatás kifizetését megszüntető intézkedés átmeneti jellegű, és figyelembe veszi a valós helyzetet – jelentette ki Ilie Bolojan.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) jelentős mennyiségű csapadékra vonatkozó elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki csütörtökön az ország hét megyéjére.
Hátba szúrtak egy rendőrt szerdán este Nagybányán. A támadás a város egyik utcáján történt, a rendőr szolgálaton kívül volt, sérülését követően kórházba vitték. Az elkövető elmenekült, nagyszabású művelet indult a felkutatására.
Ilie Bolojan szerint lehetővé kell tenni az önkormányzatok számára, hogy a költségvetésük elfogadása előtt visszatérjenek a helyi adók és illetékek törvényben meghatározott minimális szintjéhez.
Ilie Bolojan szerdán este bejelentette, hogy 2026. április 1-je és 2027. március vége között a lakossági fogyasztók szabályozott áron, a vállalatok és intézmények pedig piaci áron jutnak földgázhoz.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán este bejelentette, hogy a 2026-os költségvetésről szóló egyeztetések várhatóan a jövő héten lezárulnak, így a tervezetet február 20-a körül terjesztik a parlament elé.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora, Robert Cazanciuc támogatja az RMDSZ-nek azt a javaslatát, hogy a kormány vizsgálja felül a helyi adók és illetékek emeléséről szóló döntését.
Csökkenti a termelést az Automobile Dacia SA, emiatt 900 dolgozótól válna meg.
Gondatlanságból elkövetett rongálás, valamint a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi előírások megszegésének gyanújával büntetőeljárást indított szerdán a Szilágy megyei rendőrség a szilágycsehi templomtorony leomlásának ügyében.
szóljon hozzá!