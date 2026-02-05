Hatósági nagyüzem Hargita megyében: a bírságok összértéke meghaladja a 170 ezer lejt

Átfogó ellenőrzési akciót tartott a Hargita megyei rendőrség szerdán, melynek célja az erdőgazdálkodási jogsértések feltárása, a közlekedési szabályok ellenőrzése és a közbiztonság erősítése volt.

A hatóságok reggel 8 órától délután 3-ig összesen 169 embert igazoltattak, 152 járművet ellenőriztek, és 27 sofőrt teszteltek alkoholszondával. Továbbá sor került 9 vállalkozás, 6 biztonsági szolgálat és 2 erdészeti tevékenységet végző cég vizsgálatára is.

A vizsgálatok eredményeként a hatóságiak 178 bírságot szabtak ki, amelyek összértéke közel 172 ezer lej volt.

Ebből 161 eset a közlekedési szabályok megszegésére, 13 a biztonsági rendszerekre vonatkozó előírások megsértésére, 2 az erdészeti szabálysértésekre és 2 a közrend és köznyugalom megsértésére vonatkozott.

Ezen felül 111,55 köbméter faanyagot kobozott el a rendőrség, amelynek értéke mintegy 26 ezer lej volt, továbbá