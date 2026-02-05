Kilókban mért kábítószerrel kaptak el latin-amerikai kapcsolatokkal rendelkező drogkereskedőket

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Őrizetbe vettek három, latin-amerikai és európai drogkereskedőkkel kapcsolatban álló romániai kábítószer-kereskedőt, miután négy kilogramm kokaint és nyolc kilogramm hasist találtak egyikük autójában. A gépkocsivezető elfogásakor ellenállt.
Ügyészségi források szerint az autójában kábítószereket rejtő drogkeresedő Alexandru Găină, aki az 1990-es években egy autólopásra szakosodott hírhedt bűnszervezet tagja volt. Sajtóértesülések szerint a férfi a belügyminisztérium Belső Elhárítási Főigazgatóságának egykori magas rangú tisztjének a fia – írja az Agerpres.
A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) által őrizetbe vett másik gyanúsított Stelian State, akit 2021-ben tartóztattak le Ausztráliában drogkereskedés miatt, miután Melbourne-ben tetten érték, amikor
Az ügyészség közleménye szerint három férfit vettek őrizetbe csütörtökön szervezett bűnözői csoport létrehozásának, nemzetközi és belföldi kábítószer-kereskedelemnek, személyes használatra szánt kábítószer jogellenes birtoklásának gyanújával. A nyomozati anyag szerint a három férfi 2025 októberében létrehozott egy drogkereskedelemre szakosodott bűnszervezetet azzal a céllal, hogy
és itt továbbadja egy terítőhálózatnak.
Idén január végén ketten közülük megközelítőleg öt kilogramm kokaint és nyolc kilogramm hasist (ezek piaci értéke mintegy 400 ezer euró) hoztak be Nyugat-Európából Romániába. A drogokat bukaresti és Ilfov megyei helyszíneken raktározták el.
A DIICOT ügyészei szerdán rajtaütésszerűen elfogták Alexandru Găinát az Ilfov megyei Gruiu településen körülbelül négy kilogramm kokainnal és nyolc kilogramm hasissal az autójában. Az ügyészség szerint Găină
A drogteszt kábítószert mutatott ki a szervezetében.
A hatóságok még aznap kilenc fővárosi, valamint Ilfov és Konstanca megyei helyszínen házkutatásokat végeztek, melyek során további egy kilogramm kokaint és hasist, pénzt, precíziós mérlegeket és dokumentumokat foglaltak le.
Szintén szerdán elfogtak az Ilfov megyei Voluntari településen egy másik gyanúsítottat, akinél 21 gramm kokain és 80 gramm kannabiszgyantát találtak. A DIICOT ügyészei kérni fogják a bukaresti törvényszéken a drogkereskedéssel gyanúsított három személy előzetes letartóztatását.
Az amerikai hadsereg Abrams harckocsijainak jelenléte a smârdani gyakorlótéren megerősíti Washington szilárd elkötelezettségét a térség biztonsága és stabilitása mellett – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Nicușor Dan.
Átfogó ellenőrzési akciót tartott a Hargita megyei rendőrség szerdán, melynek célja az erdőgazdálkodási jogsértések feltárása, a közlekedési szabályok ellenőrzése és a közbiztonság erősítése volt.
A betegszabadság első napjára járó juttatás kifizetését megszüntető intézkedés átmeneti jellegű, és figyelembe veszi a valós helyzetet – jelentette ki Ilie Bolojan.
Tíz ember halt meg és 137-en megsérültek Hargita megyében közúti balesetben tavaly. A gazdasági bűncselekmények és a csalások száma aggasztó növekedést mutat a megyében. A családon belüli erőszak is komoly probléma.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) jelentős mennyiségű csapadékra vonatkozó elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki csütörtökön az ország hét megyéjére.
Hátba szúrtak egy rendőrt szerdán este Nagybányán. A támadás a város egyik utcáján történt, a rendőr szolgálaton kívül volt, sérülését követően kórházba vitték. Az elkövető elmenekült, nagyszabású művelet indult a felkutatására.
Ilie Bolojan szerint lehetővé kell tenni az önkormányzatok számára, hogy a költségvetésük elfogadása előtt visszatérjenek a helyi adók és illetékek törvényben meghatározott minimális szintjéhez.
Ilie Bolojan szerdán este bejelentette, hogy 2026. április 1-je és 2027. március vége között a lakossági fogyasztók szabályozott áron, a vállalatok és intézmények pedig piaci áron jutnak földgázhoz.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán este bejelentette, hogy a 2026-os költségvetésről szóló egyeztetések várhatóan a jövő héten lezárulnak, így a tervezetet február 20-a körül terjesztik a parlament elé.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora, Robert Cazanciuc támogatja az RMDSZ-nek azt a javaslatát, hogy a kormány vizsgálja felül a helyi adók és illetékek emeléséről szóló döntését.
szóljon hozzá!