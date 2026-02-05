Kilókban mért kábítószerrel kaptak el latin-amerikai kapcsolatokkal rendelkező drogkereskedőket

Őrizetbe vettek három, latin-amerikai és európai drogkereskedőkkel kapcsolatban álló romániai kábítószer-kereskedőt, miután négy kilogramm kokaint és nyolc kilogramm hasist találtak egyikük autójában. A gépkocsivezető elfogásakor ellenállt.

Ügyészségi források szerint az autójában kábítószereket rejtő drogkeresedő Alexandru Găină, aki az 1990-es években egy autólopásra szakosodott hírhedt bűnszervezet tagja volt. Sajtóértesülések szerint a férfi a belügyminisztérium Belső Elhárítási Főigazgatóságának egykori magas rangú tisztjének a fia – írja az Agerpres. A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) által őrizetbe vett másik gyanúsított Stelian State, akit 2021-ben tartóztattak le Ausztráliában drogkereskedés miatt, miután Melbourne-ben tetten érték, amikor

500 kilogramm kokaint rendelt ügyfelektől, akik fedett nyomozók voltak.

Az ügyészség közleménye szerint három férfit vettek őrizetbe csütörtökön szervezett bűnözői csoport létrehozásának, nemzetközi és belföldi kábítószer-kereskedelemnek, személyes használatra szánt kábítószer jogellenes birtoklásának gyanújával. A nyomozati anyag szerint a három férfi 2025 októberében létrehozott egy drogkereskedelemre szakosodott bűnszervezetet azzal a céllal, hogy

Latin-Amerikából és Európából nagy mennyiségű kokaint és hasist hozzon be Romániába,

és itt továbbadja egy terítőhálózatnak. Idén január végén ketten közülük megközelítőleg öt kilogramm kokaint és nyolc kilogramm hasist (ezek piaci értéke mintegy 400 ezer euró) hoztak be Nyugat-Európából Romániába. A drogokat bukaresti és Ilfov megyei helyszíneken raktározták el. Hirdetés A DIICOT ügyészei szerdán rajtaütésszerűen elfogták Alexandru Găinát az Ilfov megyei Gruiu településen körülbelül négy kilogramm kokainnal és nyolc kilogramm hasissal az autójában. Az ügyészség szerint Găină

ellenállást tanúsított elfogásakor, ezért több rendőrautóban is kár keletkezett.