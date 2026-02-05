Rovatok
Kilókban mért kábítószerrel kaptak el latin-amerikai kapcsolatokkal rendelkező drogkereskedőket

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Őrizetbe vettek három, latin-amerikai és európai drogkereskedőkkel kapcsolatban álló romániai kábítószer-kereskedőt, miután négy kilogramm kokaint és nyolc kilogramm hasist találtak egyikük autójában. A gépkocsivezető elfogásakor ellenállt.

Székelyhon

2026. február 05., 15:472026. február 05., 15:47

Ügyészségi források szerint az autójában kábítószereket rejtő drogkeresedő Alexandru Găină, aki az 1990-es években egy autólopásra szakosodott hírhedt bűnszervezet tagja volt. Sajtóértesülések szerint a férfi a belügyminisztérium Belső Elhárítási Főigazgatóságának egykori magas rangú tisztjének a fia – írja az Agerpres.

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) által őrizetbe vett másik gyanúsított Stelian State, akit 2021-ben tartóztattak le Ausztráliában drogkereskedés miatt, miután Melbourne-ben tetten érték, amikor

500 kilogramm kokaint rendelt ügyfelektől, akik fedett nyomozók voltak.

Az ügyészség közleménye szerint három férfit vettek őrizetbe csütörtökön szervezett bűnözői csoport létrehozásának, nemzetközi és belföldi kábítószer-kereskedelemnek, személyes használatra szánt kábítószer jogellenes birtoklásának gyanújával. A nyomozati anyag szerint a három férfi 2025 októberében létrehozott egy drogkereskedelemre szakosodott bűnszervezetet azzal a céllal, hogy

Latin-Amerikából és Európából nagy mennyiségű kokaint és hasist hozzon be Romániába,

és itt továbbadja egy terítőhálózatnak.

Idén január végén ketten közülük megközelítőleg öt kilogramm kokaint és nyolc kilogramm hasist (ezek piaci értéke mintegy 400 ezer euró) hoztak be Nyugat-Európából Romániába. A drogokat bukaresti és Ilfov megyei helyszíneken raktározták el.

A DIICOT ügyészei szerdán rajtaütésszerűen elfogták Alexandru Găinát az Ilfov megyei Gruiu településen körülbelül négy kilogramm kokainnal és nyolc kilogramm hasissal az autójában. Az ügyészség szerint Găină

ellenállást tanúsított elfogásakor, ezért több rendőrautóban is kár keletkezett.

A drogteszt kábítószert mutatott ki a szervezetében.

A hatóságok még aznap kilenc fővárosi, valamint Ilfov és Konstanca megyei helyszínen házkutatásokat végeztek, melyek során további egy kilogramm kokaint és hasist, pénzt, precíziós mérlegeket és dokumentumokat foglaltak le.

Szintén szerdán elfogtak az Ilfov megyei Voluntari településen egy másik gyanúsítottat, akinél 21 gramm kokain és 80 gramm kannabiszgyantát találtak. A DIICOT ügyészei kérni fogják a bukaresti törvényszéken a drogkereskedéssel gyanúsított három személy előzetes letartóztatását.

Belföld Kábítószer
