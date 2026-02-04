Halasztás: még egy évig szabályozott áron kapja a gázat a lakosság

Ilie Bolojan szerdán este bejelentette, hogy 2026. április 1-je és 2027. március vége között a lakossági fogyasztók szabályozott áron, a vállalatok és intézmények pedig piaci áron jutnak földgázhoz.

A miniszterelnök a Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatón elmagyarázta, hogy ebben az átmenetinek tekintett időszakban kivezetik az ársapkát, de a lakossági földgáz árát a teljes ellátási láncon államilag szabályozzák, a termelőktől a szállítókon és elosztókon át a szolgáltatókig. Ez azt jelenti, hogy

Bolojan szerint 2027 kedvezőbb év lesz a földgázpiac teljes liberalizációjára, mivel addigra Románia többlet gázforrásokhoz jut a Fekete-tengeren, ami várhatóan árcsökkenést eredményez, és megszünteti a téli ellátással kapcsolatos kockázatokat.

A kormányfő pontosította, hogy az állami árszabályozás valamennyi lakossági fogyasztóra és a távhőtermeléshez gázt felhasználó hőerőművekre (CET-ekre) vonatkozik. A többi gazdasági szereplő esetében megszűnik az árplafon, de – mint megjegyezte – a legtöbb vállalat már most is a korábbi plafon alatti áron szerzi be a földgázt – számolt be az Agerpres.