Bőkezű végkielégítéssel ösztönözi önkéntes távozásra dolgozóit a Dacia

Csökkenti a termelést az Automobile Dacia SA, emiatt 900 dolgozótól válna meg – írta a profit.ro hírportálra hivatkozva az MTI.

A legkisebb, nettó 25 ezer lejes végkielégítésre azok számíthatnak, akik legfeljebb két éve dolgoznak a vállalatnál. A szolgálati idővel párhuzamosan nő az összeg is,

A vállalatnál nem terveznek elbocsátásokat, a cégvezetés tekintélyes összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra.

a maximális 210 ezer lej azoknak jár, akik 16 évnél hosszabb ideje állnak az autógyártó alkalmazásában.

Speciális elbírálásban részesülnek azok, akik foglalkozási ártalom miatt betegedtek meg, vagy munkabaleset miatt vesztették el részlegesen a munkaképességüket, ők 240 ezer lejre számíthatnak.

„Nem hagyunk jóvá minden távozási kérelmet, a döntési jog a részlegvezetőké” – mondta Mihai Bordeanu, az Automobile Dacia vezérigazgatója.

A cégvezetés a termelés tervezett csökkentése miatt akar megválni az alkalmazottak egy részétől. „A vezetőség közölte velünk, hogy januártól csökkenteni szándékozik a termelést.