Bőkezű végkielégítéssel ösztönözi önkéntes távozásra dolgozóit a Dacia

Fotó: Dacia
Csökkenti a termelést az Automobile Dacia SA, emiatt 900 dolgozótól válna meg – írta a profit.ro hírportálra hivatkozva az MTI.
A vállalatnál nem terveznek elbocsátásokat, a cégvezetés tekintélyes összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra.
A legkisebb, nettó 25 ezer lejes végkielégítésre azok számíthatnak, akik legfeljebb két éve dolgoznak a vállalatnál. A szolgálati idővel párhuzamosan nő az összeg is,
Speciális elbírálásban részesülnek azok, akik foglalkozási ártalom miatt betegedtek meg, vagy munkabaleset miatt vesztették el részlegesen a munkaképességüket, ők 240 ezer lejre számíthatnak.
„Nem hagyunk jóvá minden távozási kérelmet, a döntési jog a részlegvezetőké” – mondta Mihai Bordeanu, az Automobile Dacia vezérigazgatója.
A cégvezetés a termelés tervezett csökkentése miatt akar megválni az alkalmazottak egy részétől. „A vezetőség közölte velünk, hogy januártól csökkenteni szándékozik a termelést.
– közölte Viorel Ungureanu szakszervezeti vezető.
Az Automobile Dacia mintegy 11 ezer főt foglalkoztat. A Renault tulajdonában levő vállalat 2025-ben 297 182 személygépkocsit gyártott, 4 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.
Gondatlanságból elkövetett rongálás, valamint a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi előírások megszegésének gyanújával büntetőeljárást indított szerdán a Szilágy megyei rendőrség a szilágycsehi templomtorony leomlásának ügyében.
Noha a vízfelületet még jég borítja, a háttérben már minden adott a tavaszi szezonnyitáshoz a sepsiszentgyörgyi városi szabadidős létesítménynél. A fenntartó Rekreatív Rt. beszerezte az állomási tóra szánt csónakokat és vízibicikliket.
Az oktatási szakszervezetek tagjai szerdán a kormány székhelye előtt tüntettek, mivel elégedetlenek a kormány által elfogadott intézkedésekkel.
A szilágycsehi református templom összeomlásának okait kivizsgáló válságstáb alakult a művelődésügyi minisztériumnál szerdán – közölte a tárca.
Mi történik, amikor a szabadság ígérete kiüresedik? Hol van az élet kapuja a végidők zajában?
Szolgálat közben, egyenruhában vették őrizetbe azt az Arad megyei rendőrt, akit korrupcióval gyanúsítanak.
Tönkrement a gödrös úton egy beteghez riasztott mentőautó Galac megyében. A sofőr hiába próbálta kikerülni az esővízzel borított hatalmas mélyedéseket, az autó végül lerobbant. Kálváriájukat térfigyelő kamera rögzítette.
Csalásra figyelmeztet az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Társaság: az utóbbi időszakban megszaporodtak azok a hamis üzenetek, amelyek az intézmény nevében pénzt akarnak kicsalni az autósoktól.
Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor kedd este kijelentette, hogy a kormánynak a korábbi döntését felülvizsgálva az általa meghatározott határokon belül akár 50 százalékkal is csökkentenie kellene a helyi adókat és illetékeket.
Noha az európai uniós elvárásoktól messze elmarad a hulladék-újrahasznosítás aránya Hargita megyében, a gyergyóremetei hulladéklerakó láthatóan nagyot javított a megye hulladékgazdálkodási adatain. A települések között viszont nagy különbségek vannak.
