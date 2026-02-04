Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bőkezű végkielégítéssel ösztönözi önkéntes távozásra dolgozóit a Dacia

• Fotó: Dacia

Fotó: Dacia

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Csökkenti a termelést az Automobile Dacia SA, emiatt 900 dolgozótól válna meg – írta a profit.ro hírportálra hivatkozva az MTI.

Székelyhon

2026. február 04., 17:452026. február 04., 17:45

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A vállalatnál nem terveznek elbocsátásokat, a cégvezetés tekintélyes összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra.

A legkisebb, nettó 25 ezer lejes végkielégítésre azok számíthatnak, akik legfeljebb két éve dolgoznak a vállalatnál. A szolgálati idővel párhuzamosan nő az összeg is,

a maximális 210 ezer lej azoknak jár, akik 16 évnél hosszabb ideje állnak az autógyártó alkalmazásában.

Speciális elbírálásban részesülnek azok, akik foglalkozási ártalom miatt betegedtek meg, vagy munkabaleset miatt vesztették el részlegesen a munkaképességüket, ők 240 ezer lejre számíthatnak.

„Nem hagyunk jóvá minden távozási kérelmet, a döntési jog a részlegvezetőké” – mondta Mihai Bordeanu, az Automobile Dacia vezérigazgatója.

Hirdetés

A cégvezetés a termelés tervezett csökkentése miatt akar megválni az alkalmazottak egy részétől. „A vezetőség közölte velünk, hogy januártól csökkenteni szándékozik a termelést.

Idézet
Napi 165 járműről van szó, ami körülbelül 900 fős létszámcsökkentést feltételez”

– közölte Viorel Ungureanu szakszervezeti vezető.

Az Automobile Dacia mintegy 11 ezer főt foglalkoztat. A Renault tulajdonában levő vállalat 2025-ben 297 182 személygépkocsit gyártott, 4 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon
Leomlott a szilágycsehi református templom, megsérült egy rendőrnő, tetemes az anyagi kár
Közel egy tucat érmet szereztek a székelyföldi dzsúdósok a kolozsvári viadalon
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Székelyhon

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Székelyhon

Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon
Székely Sport

Döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon
Leomlott a szilágycsehi református templom, megsérült egy rendőrnő, tetemes az anyagi kár
Krónika

Leomlott a szilágycsehi református templom, megsérült egy rendőrnő, tetemes az anyagi kár
Közel egy tucat érmet szereztek a székelyföldi dzsúdósok a kolozsvári viadalon
Székely Sport

Közel egy tucat érmet szereztek a székelyföldi dzsúdósok a kolozsvári viadalon
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Nőileg

Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 04., szerda

A rendőrség is vizsgálódik a szilágycsehi templomtorony leomlásának ügyében

Gondatlanságból elkövetett rongálás, valamint a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi előírások megszegésének gyanújával büntetőeljárást indított szerdán a Szilágy megyei rendőrség a szilágycsehi templomtorony leomlásának ügyében.

A rendőrség is vizsgálódik a szilágycsehi templomtorony leomlásának ügyében
A rendőrség is vizsgálódik a szilágycsehi templomtorony leomlásának ügyében
2026. február 04., szerda

A rendőrség is vizsgálódik a szilágycsehi templomtorony leomlásának ügyében
Hirdetés
2026. február 04., szerda

Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz

Noha a vízfelületet még jég borítja, a háttérben már minden adott a tavaszi szezonnyitáshoz a sepsiszentgyörgyi városi szabadidős létesítménynél. A fenntartó Rekreatív Rt. beszerezte az állomási tóra szánt csónakokat és vízibicikliket.

Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz
Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz
2026. február 04., szerda

Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz
2026. február 04., szerda

Rügyezik a tanügyben a tiltakozás, tavaszra kibontakozhat az általános sztrájk

Az oktatási szakszervezetek tagjai szerdán a kormány székhelye előtt tüntettek, mivel elégedetlenek a kormány által elfogadott intézkedésekkel.

Rügyezik a tanügyben a tiltakozás, tavaszra kibontakozhat az általános sztrájk
Rügyezik a tanügyben a tiltakozás, tavaszra kibontakozhat az általános sztrájk
2026. február 04., szerda

Rügyezik a tanügyben a tiltakozás, tavaszra kibontakozhat az általános sztrájk
2026. február 04., szerda

Drónfelvételt is közzétettek a leomlott szilágycsehi templomtoronyról

A szilágycsehi református templom összeomlásának okait kivizsgáló válságstáb alakult a művelődésügyi minisztériumnál szerdán – közölte a tárca.

Drónfelvételt is közzétettek a leomlott szilágycsehi templomtoronyról
Drónfelvételt is közzétettek a leomlott szilágycsehi templomtoronyról
2026. február 04., szerda

Drónfelvételt is közzétettek a leomlott szilágycsehi templomtoronyról
Hirdetés
2026. február 04., szerda

Új rockopera Wégidők címmel

Mi történik, amikor a szabadság ígérete kiüresedik? Hol van az élet kapuja a végidők zajában?

Új rockopera Wégidők címmel
Új rockopera Wégidők címmel
2026. február 04., szerda

Új rockopera Wégidők címmel
2026. február 04., szerda

Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval

Szolgálat közben, egyenruhában vették őrizetbe azt az Arad megyei rendőrt, akit korrupcióval gyanúsítanak.

Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
2026. február 04., szerda

Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
2026. február 04., szerda

Olyan gödrös volt az út, hogy lerobbant a beteghez tartó mentőautó – videóval

Tönkrement a gödrös úton egy beteghez riasztott mentőautó Galac megyében. A sofőr hiába próbálta kikerülni az esővízzel borított hatalmas mélyedéseket, az autó végül lerobbant. Kálváriájukat térfigyelő kamera rögzítette.

Olyan gödrös volt az út, hogy lerobbant a beteghez tartó mentőautó – videóval
Olyan gödrös volt az út, hogy lerobbant a beteghez tartó mentőautó – videóval
2026. február 04., szerda

Olyan gödrös volt az út, hogy lerobbant a beteghez tartó mentőautó – videóval
Hirdetés
2026. február 04., szerda

CNAIR: hamis SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni az autósoktól Romániában

Csalásra figyelmeztet az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Társaság: az utóbbi időszakban megszaporodtak azok a hamis üzenetek, amelyek az intézmény nevében pénzt akarnak kicsalni az autósoktól.

CNAIR: hamis SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni az autósoktól Romániában
CNAIR: hamis SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni az autósoktól Romániában
2026. február 04., szerda

CNAIR: hamis SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni az autósoktól Romániában
2026. február 04., szerda

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor kedd este kijelentette, hogy a kormánynak a korábbi döntését felülvizsgálva az általa meghatározott határokon belül akár 50 százalékkal is csökkentenie kellene a helyi adókat és illetékeket.

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
2026. február 04., szerda

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
2026. február 04., szerda

Felére csökkent a kezeletlenül lerakott hulladékmennyiség Hargita megyében

Noha az európai uniós elvárásoktól messze elmarad a hulladék-újrahasznosítás aránya Hargita megyében, a gyergyóremetei hulladéklerakó láthatóan nagyot javított a megye hulladékgazdálkodási adatain. A települések között viszont nagy különbségek vannak.

Felére csökkent a kezeletlenül lerakott hulladékmennyiség Hargita megyében
Felére csökkent a kezeletlenül lerakott hulladékmennyiség Hargita megyében
2026. február 04., szerda

Felére csökkent a kezeletlenül lerakott hulladékmennyiség Hargita megyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!