CNAIR: hamis SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni az autósoktól Romániában

Képünk illusztráció
Fotó: Freepik.com
Csalásra figyelmeztet az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Társaság: az utóbbi időszakban megszaporodtak azok a hamis üzenetek, amelyek az intézmény nevében pénzt akarnak kicsalni az autósoktól.
A megtévesztő SMS-ek állítólagos elmaradt útdíj befizetésére szólítják fel a címzettet, gyakran bírsággal vagy a jármű lefoglalásával fenyegetve őt. Az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Társaság (CNAIR) hangsúlyozza: ezek az üzenetek hamisak,
A hatóság felhívja a figyelmet arra is, hogy a csaló üzenetekben található linkek adathalász oldalakra vezetnek, amelyeknek célja a személyes és banki adatok megszerzése.
Az autósokat ezért arra kérik, hogy
Kiemelik, az útadóval kapcsolatos információk kizárólag a CNAIR hivatalos csatornáin és az engedélyezett fizetési platformokon érhetők el. A hatóság arra biztat mindenkit, hogy ossza meg a figyelmeztetést, ezzel is segítve a csalások megelőzését.
