CNAIR: hamis SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni az autósoktól Romániában

Csalásra figyelmeztet az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Társaság: az utóbbi időszakban megszaporodtak azok a hamis üzenetek, amelyek az intézmény nevében pénzt akarnak kicsalni az autósoktól.

A megtévesztő SMS-ek állítólagos elmaradt útdíj befizetésére szólítják fel a címzettet, gyakran bírsággal vagy a jármű lefoglalásával fenyegetve őt. Az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Társaság (CNAIR) hangsúlyozza : ezek az üzenetek hamisak,

az intézmény nem küld fizetési linkeket tartalmazó SMS-eket, és semmilyen körülmények között nem rendel el járműelkobzást.

A hatóság felhívja a figyelmet arra is, hogy a csaló üzenetekben található linkek adathalász oldalakra vezetnek, amelyeknek célja a személyes és banki adatok megszerzése.

Az autósokat ezért arra kérik, hogy