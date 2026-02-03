A tiltakozások után lépett az RMDSZ: a helyi adók felülvizsgálatát kezdeményezik

A fokozódó közfelháborodásra most érdemben reagált az RMDSZ.
Fotó: Borbély Fanni
Hivatalos lépéseket tesznek a kormánynál az adóterhek mérséklése érdekében: a helyi adók felülvizsgálatát kezdeményezik – jelentette be az RMDSZ. A szövetség szerint a kormány sürgősségi kormányrendelettel lépni tud.
Az elmúlt hetekben Székelyföld több nagyvárosában is az utcára vonultak az emberek a drasztikusan megemelt helyi adók miatt. A Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Kézdivásárhelyen tapasztalt közfelháborodásra válaszul az RMDSZ kedden bejelentette:
Közleményük szerint az emberek dühe és csalódottsága jogos, és hangsúlyozzák, hogy az elmúlt időszakban részt vettek a tiltakozásokon, fogadóórákat tartottak, valamint meghallgatták az érintettek panaszait.
Az RMDSZ a kormányfőnél azt indítványozza, hogy az önkormányzatok a költségvetésük elfogadásáig a törvényben megszabott keretek között csökkenthessék a helyi adókat, illetve
külön figyelmet fordítva a fogyatékkal élő személyekre és a leginkább kiszolgáltatott családokra. Mint jelzik, ezt a kormány sürgősségi kormányrendelettel meg tudja tenni. A javaslatcsomag része ugyanakkor az is, hogy a nehéz gazdasági helyzetre tekintettel év közben célzott támogatást kapjanak a kisnyugdíjasok.
Az RMDSZ szerint a lakosság és a vállalkozások kiszámíthatóságot és méltányosságot várnak el. A kérdés már csak az, hogy a most bejelentett kezdeményezések milyen gyorsan és milyen formában jutnak el a gyakorlatig.
Az országos szintű elégedetlenséget az váltotta ki, hogy a 2025 végén kiadott 239-es törvény, illetve az ugyancsak tavalyi 78-as sürgősségi kormányrendelet eltörölt egy sor addig érvényes adókedvezményt (például a hibrid autók kilencven százalékos adókedvezményét), és fix adózandó értéket, illetve adót állapított meg a fizikai személyek épületei, a fizikai és jogi személyek bel- és kültelkei, valamint járművei után. Ez pedig jelentős adóemelést eredményezett.
