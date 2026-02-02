Patakba esett és meghalt egy testvérpár Szeben megyében

A Szeben megyei Kürpöd (Chirpăr) település melletti patakba esett és meghalt hétfőn egy testvérpár, egy 6 éves kislány és egy 9 éves fiú.

A rendőrség tájékoztatása szerint előbb a kislányt találták meg, és a helyszínre érkezett mentősök próbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni az életét. Nem sokkal később a fiú holttestét is megtalálták.

A hatóságok egyelőre nem közöltek, hogy esett a vízbe a két gyermek.

A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit – írja az Agerpres.