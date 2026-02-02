Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Patakba esett és meghalt egy testvérpár Szeben megyében

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Szeben megyei Kürpöd (Chirpăr) település melletti patakba esett és meghalt hétfőn egy testvérpár, egy 6 éves kislány és egy 9 éves fiú.

Székelyhon

2026. február 02., 20:162026. február 02., 20:16

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A rendőrség tájékoztatása szerint előbb a kislányt találták meg, és a helyszínre érkezett mentősök próbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni az életét. Nem sokkal később a fiú holttestét is megtalálták.

A hatóságok egyelőre nem közöltek, hogy esett a vízbe a két gyermek.

A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit – írja az Agerpres.

Belföld Tragédia
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Menyhárt János: „Nem vagyok AUR-os” – tiszta vizet öntene a pohárba a csíkszeredai tüntetés szervezője
Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat
Testi sértés miatt ítélték el a Sepsi OSK volt hálóőrét
Népi időjóslás a klímaváltozás korában: előbújtak a medvék, kiderült, meddig tart még a tél
Ilyés Róbert sem a pályával, sem a játékvezetői ítéletekkel nem volt elégedett
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Menyhárt János: „Nem vagyok AUR-os” – tiszta vizet öntene a pohárba a csíkszeredai tüntetés szervezője
Székelyhon

Menyhárt János: „Nem vagyok AUR-os” – tiszta vizet öntene a pohárba a csíkszeredai tüntetés szervezője
Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat
Székelyhon

Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat
Testi sértés miatt ítélték el a Sepsi OSK volt hálóőrét
Székely Sport

Testi sértés miatt ítélték el a Sepsi OSK volt hálóőrét
Népi időjóslás a klímaváltozás korában: előbújtak a medvék, kiderült, meddig tart még a tél
Krónika

Népi időjóslás a klímaváltozás korában: előbújtak a medvék, kiderült, meddig tart még a tél
Ilyés Róbert sem a pályával, sem a játékvezetői ítéletekkel nem volt elégedett
Székely Sport

Ilyés Róbert sem a pályával, sem a játékvezetői ítéletekkel nem volt elégedett
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Nőileg

Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 02., hétfő

350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében

Összesen 16 jogosítványt függesztettek fel, ugyanakkor 366 esetben szabtak ki büntetést gyorshajtókra az elmúlt héten – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében
350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében
2026. február 02., hétfő

350 ezer lejnyi büntetést osztottak ki gyorshajtásért egy hét alatt Hargita megyében
Hirdetés
2026. február 02., hétfő

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra

A 2025–2026-os tanévre járó összesen 310,2 millió lej tanszertámogatást töltöttek fel a szociális elektronikus kártyákra – tájékoztatott hétfőn az európai projektekért és beruházásokért felelős minisztérium.

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
2026. február 02., hétfő

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
2026. február 02., hétfő

Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása

Országszerte felmelegedés várható a következő napokban, a jövő hét közepétől azonban ismét lehűl az idő; csapadékra a jövő héten lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat február 2. és 15. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása
Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása
2026. február 02., hétfő

Felmelegedés után újabb lehűlés – ezt tartogatja február első felének időjárása
2026. február 02., hétfő

Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon

Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint 2024-ben az Európai Unió lakosságának csaknem egytizede (9,2 százalék) szembesült azzal a problémával, hogy nem tudta a komfortszintjének megfelelőre fűteni az otthonát.

Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon
Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon
2026. február 02., hétfő

Fűtési nehézségek az EU-ban: nem mindenkinek jut elég meleg otthon
Hirdetés
2026. február 02., hétfő

Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren

Hétfőtől iható a csapvíz a Henri Coandă nemzetközi repülőtéren – tájékoztatott a Bukaresti Repülőtér-üzemeltető Vállalat.

Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren
Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren
2026. február 02., hétfő

Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren
2026. február 02., hétfő

A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn sárga jelzésű riasztást adott ki rendkívül alacsony hőmérsékletek és fagy miatt. A figyelmeztető előrejelzés kedd reggelig érvényes az ország több mint felében.

A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek
A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek
2026. február 02., hétfő

A következő fagyos éjszakára figyelmeztetnek
2026. február 02., hétfő

Késsel fenyegetőzött egy bentlakásos fiatal, földre teperték a csendőrök – videóval

Késsel fenyegetőzött egy fiatal vasárnap este Zilahon, csendőröknek kellett a földre teperniük és a kezeit hátrakötniük.

Késsel fenyegetőzött egy bentlakásos fiatal, földre teperték a csendőrök – videóval
Késsel fenyegetőzött egy bentlakásos fiatal, földre teperték a csendőrök – videóval
2026. február 02., hétfő

Késsel fenyegetőzött egy bentlakásos fiatal, földre teperték a csendőrök – videóval
Hirdetés
2026. február 02., hétfő

A Hargita megyei hegyimentők kapták a legtöbb riasztást

Az elmúlt 24 órában 85 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 94 embernek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn Facebook-oldalán a Salvamont.

A Hargita megyei hegyimentők kapták a legtöbb riasztást
A Hargita megyei hegyimentők kapták a legtöbb riasztást
2026. február 02., hétfő

A Hargita megyei hegyimentők kapták a legtöbb riasztást
2026. február 02., hétfő

Lecsapott a tél a fővárosra és az ország déli részére – fotók

Nagy télre ébredtek hétfőn a fővárosban és az ország déli részén: a hőmérséklet mínusz 7 Celsius-fokig csökkent, nagyot havazott és fújt a szél. A sofőrök arra panaszkodnak, hogy kevés volt a hóeltakarító gép, és így nehezen lehet közlekedni.

Lecsapott a tél a fővárosra és az ország déli részére – fotók
Lecsapott a tél a fővárosra és az ország déli részére – fotók
2026. február 02., hétfő

Lecsapott a tél a fővárosra és az ország déli részére – fotók
2026. február 02., hétfő

Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat

Támogatják a szociáldemokraták, hogy a kormánykoalíció sürgősségi eljárásban fogadtassa el a gazdaságélénkítő intézkedéseket, valamint a nyugdíjasokat és más kiszolgáltatott kategóriákat védő szolidaritási csomagot.

Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat
Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat
2026. február 02., hétfő

Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!