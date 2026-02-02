Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Hétfőtől iható a csapvíz a Henri Coandă nemzetközi repülőtéren – tájékoztatott a Bukaresti Repülőtér-üzemeltető Vállalat (CNAB).
2026. február 02., 11:462026. február 02., 11:46
2026. február 02., 11:472026. február 02., 11:47
A közlemény szerint a repülőtér területén szolgáltatott víz mikrobiológiailag tiszta, fogyasztásra alkalmas, és az utasok ingyenesen használhatják, beleértve a terminálokban elhelyezett speciális ivókutakat is. A CNAB felidézte, hogy
amikor módosították az ivóvíz minőségi paramétereire vonatkozó jogszabályokat. Azóta azonban a légi forgalom megduplázódott, és egyre sürgetőbbé vált az utasok ivóvízhez való hozzáférése. Az ehhez szükséges műszaki beavatkozások elvégzését követően február 2-tól ismét iható a csapvíz a repülőtéren – írja az Agerpres hírügynökség.
A vállalat vezérigazgatója, Bogdan Mîndrescu közölte, hogy a repülőtér ivóvízellátását saját mélyfúrású kutak biztosítják.
A CNAB megkezdte 14 palacktöltővel ellátott ivókút telepítését. Ezek a terminálok nyilvános és ellenőrzött zónáiban egyaránt elérhetők lesznek, beleértve az indulási kapukat és a poggyászszalagok környékét is. Az első vízvételi pontot már hétfőn felszerelik az indulási kapuk termináljában. Emellett a Băneasa repülőtér területén további két ivókutat helyeznek üzembe.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn sárga jelzésű riasztást adott ki rendkívül alacsony hőmérsékletek és fagy miatt. A figyelmeztető előrejelzés kedd reggelig érvényes az ország több mint felében.
Késsel fenyegetőzött egy fiatal vasárnap este Zilahon, csendőröknek kellett a földre teperniük és a kezeit hátrakötniük.
Az elmúlt 24 órában 85 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 94 embernek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn Facebook-oldalán a Salvamont.
Nagy télre ébredtek hétfőn a fővárosban és az ország déli részén: a hőmérséklet mínusz 7 Celsius-fokig csökkent, nagyot havazott és fújt a szél. A sofőrök arra panaszkodnak, hogy kevés volt a hóeltakarító gép, és így nehezen lehet közlekedni.
Támogatják a szociáldemokraták, hogy a kormánykoalíció sürgősségi eljárásban fogadtassa el a gazdaságélénkítő intézkedéseket, valamint a nyugdíjasokat és más kiszolgáltatott kategóriákat védő szolidaritási csomagot.
Noha történtek már előrelépések a Sanitas szakszervezet és az egészségügyi minisztérium között zajló tárgyalásokon, az érdekvédelmi tömörülés még nem mondott le a tiltakozási terveiről.
Nem fizetik többé a betegszabadság első napját Romániában, az erről szóló sürgősségi kormányrendelet február elsején lépett hatályba.
A Richter-skála szerint 3,7-es erősségű földrengés történt vasárnap 16 óra 14 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Cătălin Predoiu belügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy elvben nem támogatja a tilalmakat, így a kiskorúak online tartalmakhoz való hozzáférésének megtiltását sem.
szóljon hozzá!