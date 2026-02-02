Rovatok
Ez ám a fejlődés! Tizennégy év után ismét iható a csapvíz a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Hétfőtől iható a csapvíz a Henri Coandă nemzetközi repülőtéren – tájékoztatott a Bukaresti Repülőtér-üzemeltető Vállalat (CNAB).

Székelyhon

2026. február 02., 11:462026. február 02., 11:46

2026. február 02., 11:472026. február 02., 11:47

A közlemény szerint a repülőtér területén szolgáltatott víz mikrobiológiailag tiszta, fogyasztásra alkalmas, és az utasok ingyenesen használhatják, beleértve a terminálokban elhelyezett speciális ivókutakat is. A CNAB felidézte, hogy

a reptéri csapvíz legutóbb 2012-ig volt iható,

amikor módosították az ivóvíz minőségi paramétereire vonatkozó jogszabályokat. Azóta azonban a légi forgalom megduplázódott, és egyre sürgetőbbé vált az utasok ivóvízhez való hozzáférése. Az ehhez szükséges műszaki beavatkozások elvégzését követően február 2-tól ismét iható a csapvíz a repülőtéren – írja az Agerpres hírügynökség.

A vállalat vezérigazgatója, Bogdan Mîndrescu közölte, hogy a repülőtér ivóvízellátását saját mélyfúrású kutak biztosítják.

A CNAB megkezdte 14 palacktöltővel ellátott ivókút telepítését. Ezek a terminálok nyilvános és ellenőrzött zónáiban egyaránt elérhetők lesznek, beleértve az indulási kapukat és a poggyászszalagok környékét is. Az első vízvételi pontot már hétfőn felszerelik az indulási kapuk termináljában. Emellett a Băneasa repülőtér területén további két ivókutat helyeznek üzembe.

Belföld
