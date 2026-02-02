A közlemény szerint a repülőtér területén szolgáltatott víz mikrobiológiailag tiszta, fogyasztásra alkalmas, és az utasok ingyenesen használhatják, beleértve a terminálokban elhelyezett speciális ivókutakat is. A CNAB felidézte, hogy

amikor módosították az ivóvíz minőségi paramétereire vonatkozó jogszabályokat. Azóta azonban a légi forgalom megduplázódott, és egyre sürgetőbbé vált az utasok ivóvízhez való hozzáférése. Az ehhez szükséges műszaki beavatkozások elvégzését követően február 2-tól ismét iható a csapvíz a repülőtéren – írja az Agerpres hírügynökség.

Hirdetés

A vállalat vezérigazgatója, Bogdan Mîndrescu közölte, hogy a repülőtér ivóvízellátását saját mélyfúrású kutak biztosítják.

A CNAB megkezdte 14 palacktöltővel ellátott ivókút telepítését. Ezek a terminálok nyilvános és ellenőrzött zónáiban egyaránt elérhetők lesznek, beleértve az indulási kapukat és a poggyászszalagok környékét is. Az első vízvételi pontot már hétfőn felszerelik az indulási kapuk termináljában. Emellett a Băneasa repülőtér területén további két ivókutat helyeznek üzembe.