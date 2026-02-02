Közelednek az álláspontok, de még nem mondtak le a tiltakozási tervekről az egészségügyben

Hiszik, ha látják – készenlétben marad a szakszervezet az egészségügyet és a szociális ellátórendszert is érintő, költségcsökkentést előíró törvénytervezet megszavazásáig
Noha történtek már előrelépések a Sanitas szakszervezet és az egészségügyi minisztérium között zajló tárgyalásokon, az érdekvédelmi tömörülés még nem mondott le a tiltakozási terveiről.
Bíztató ígéretet kapott az egészségügyi tárca vezetőjétől az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés alóli mentességre vonatkozóan. Örvendetes, hogy a miniszter mellettük áll, de
– közölte a Székelyhonnal a szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetője.
Nyulas Emmától a szakszervezet tiltakozási terveinek a fejleményeiről érdeklődtünk – amint arról korábban írtunk, az érdekvédelmi tömörülés online felmérést készített az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók körében, amelynek eredménye szerint a válaszdók többsége akár sztrájkban is részt venne a kormány 10 százalékos költségcsökkentési tervei miatt.
A szakszervezeti felmérés szerint nagy a felháborodás az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés miatt. Akár általános sztrájk is kirobbanhat a két ágazatban.
A szakszervezet vezetőivel folytatott legutóbbi megbeszélésen Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter
ami a rendszer működésének fenntartására irányuló közös erőfeszítések eredménye.
A Sanitas azonban nem mondott le tiltakozási terveiről, és egyelőre nem is állnak el ettől a szándéktól: „addig nem, ameddig nem szavaznak a költségcsökkentésről, ameddig nem lesz konkrétan leírva erről valami” – közölte érdeklődésünkre Nyulas Emma, hozzáfűzve, örülnek annak, hogy a tárcavezető mellettük áll, de
Továbbá a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit illetően is zajlanak még a tárgyalások más minisztériumokkal – mondta.
A szakszervezet képviselőivel folytatott legutóbbi egyeztetésen Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter négy fontos témát is javasolt megvitatásra a szociális partnerekkel:
a személyzeti normák kérdését – hamarosan megkezdődnek a tárgyalások az egészségügyi rendszerben dolgozó összes alkalmazotti kategória személyzeti normatíváinak aktualizálásáról;
az alkalmazási tiltás feloldásának témáját – az Egészségügyi Minisztérium már áttekintette a rendszer személyzeti igényeit, és az idei költségvetés jóváhagyását követően az egészségügyi miniszter memorandumot terjeszt a kormány elé az állások feloldásáról;
az ügyeleti rendszer átszervezését – ez esetben a cél az ügyeleti műszakok megszervezésének rugalmasabbá tétele, a kórházak igényei és az orvosok száma függvényében;
a kórházak besorolása – ez esetben megmaradna a kórházak négy besorolási kategóriája, de a megbeszélések témáját képezi a közkórházak jobb finanszírozásának témája is.
A személyzeti normatívákat – azokat a besorolásokat, amelyek alapján az alapbéreket kiszámítását is végzik – azért kell módosítani, mert a legutóbb 2010-ben történt hasonló, azóta viszont sok új személyzeti kategória megjelent az egészségügyi rendszerben – magyarázta a szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetője.
Az egészségügyi miniszternek van pár elképzelése ezzel kapcsolatban, hogy a kompetencia alapján finanszíroznák a kórházakat, vagy a besorolásuk, esetleg a teljesítményük alapján. Ezekben a kérdésekben az egészségügyi minisztérium az egészségbiztosítási pénztárral, az orvosi kamarával, az asszisztensi kamarával, a betegek érdekeit képviselő szervezettel és az alkalmazottakat képviselő szakszervezetekkel közösen kell döntést hozzon – mondta Nyulas Emma.
