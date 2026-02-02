Közelednek az álláspontok, de még nem mondtak le a tiltakozási tervekről az egészségügyben

Noha történtek már előrelépések a Sanitas szakszervezet és az egészségügyi minisztérium között zajló tárgyalásokon, az érdekvédelmi tömörülés még nem mondott le a tiltakozási terveiről.

Bíztató ígéretet kapott az egészségügyi tárca vezetőjétől az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés alóli mentességre vonatkozóan. Örvendetes, hogy a miniszter mellettük áll, de

az érdekvédelmi tömörülés addig nem mond le a tiltakozási szándékáról, amíg nem látnak biztos garanciákat az ígéretek teljesítésére vonatkozóan

A szakszervezeti felmérés szerint nagy a felháborodás az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés miatt. Akár általános sztrájk is kirobbanhat a két ágazatban.

Nyulas Emmától a szakszervezet tiltakozási terveinek a fejleményeiről érdeklődtünk – amint arról korábban írtunk, az érdekvédelmi tömörülés online felmérést készített az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók körében, amelynek eredménye szerint a válaszdók többsége akár sztrájkban is részt venne a kormány 10 százalékos költségcsökkentési tervei miatt.

90 százalékos garanciát adott arra, hogy a kórházak és a mentőszolgálat mentesül majd a tervezett 10 százalékos költségcsökkentés alól,

A Sanitas azonban nem mondott le tiltakozási terveiről, és egyelőre nem is állnak el ettől a szándéktól: „addig nem, ameddig nem szavaznak a költségcsökkentésről, ameddig nem lesz konkrétan leírva erről valami” – közölte érdeklődésünkre Nyulas Emma, hozzáfűzve, örülnek annak, hogy a tárcavezető mellettük áll, de

a szóbeli ígéreteknél több garanciára van szüksége a szakszervezetnek.

Továbbá a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit illetően is zajlanak még a tárgyalások más minisztériumokkal – mondta.

A szakszervezet képviselőivel folytatott legutóbbi egyeztetésen Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter négy fontos témát is javasolt megvitatásra a szociális partnerekkel:

a személyzeti normák kérdését – hamarosan megkezdődnek a tárgyalások az egészségügyi rendszerben dolgozó összes alkalmazotti kategória személyzeti normatíváinak aktualizálásáról;

az alkalmazási tiltás feloldásának témáját – az Egészségügyi Minisztérium már áttekintette a rendszer személyzeti igényeit, és az idei költségvetés jóváhagyását követően az egészségügyi miniszter memorandumot terjeszt a kormány elé az állások feloldásáról;

az ügyeleti rendszer átszervezését – ez esetben a cél az ügyeleti műszakok megszervezésének rugalmasabbá tétele, a kórházak igényei és az orvosok száma függvényében;

a kórházak besorolása – ez esetben megmaradna a kórházak négy besorolási kategóriája, de a megbeszélések témáját képezi a közkórházak jobb finanszírozásának témája is.

A személyzeti normatívákat – azokat a besorolásokat, amelyek alapján az alapbéreket kiszámítását is végzik – azért kell módosítani, mert a legutóbb 2010-ben történt hasonló, azóta viszont sok új személyzeti kategória megjelent az egészségügyi rendszerben – magyarázta a szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetője.