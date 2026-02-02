Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Közelednek az álláspontok, de még nem mondtak le a tiltakozási tervekről az egészségügyben

Hiszik, ha látják – készenlétben marad a szakszervezet az egészségügyet és a szociális ellátórendszert is érintő, költségcsökkentést előíró törvénytervezet megszavazásáig

Hiszik, ha látják – készenlétben marad a szakszervezet az egészségügyet és a szociális ellátórendszert is érintő, költségcsökkentést előíró törvénytervezet megszavazásáig

Fotó: Gecse Noémi

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Noha történtek már előrelépések a Sanitas szakszervezet és az egészségügyi minisztérium között zajló tárgyalásokon, az érdekvédelmi tömörülés még nem mondott le a tiltakozási terveiről.

Széchely István

2026. február 02., 07:312026. február 02., 07:31

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bíztató ígéretet kapott az egészségügyi tárca vezetőjétől az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés alóli mentességre vonatkozóan. Örvendetes, hogy a miniszter mellettük áll, de

az érdekvédelmi tömörülés addig nem mond le a tiltakozási szándékáról, amíg nem látnak biztos garanciákat az ígéretek teljesítésére vonatkozóan

– közölte a Székelyhonnal a szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetője.

Hirdetés

Nyulas Emmától a szakszervezet tiltakozási terveinek a fejleményeiről érdeklődtünk – amint arról korábban írtunk, az érdekvédelmi tömörülés online felmérést készített az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók körében, amelynek eredménye szerint a válaszdók többsége akár sztrájkban is részt venne a kormány 10 százalékos költségcsökkentési tervei miatt.

korábban írtuk

Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók
Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók

A szakszervezeti felmérés szerint nagy a felháborodás az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés miatt. Akár általános sztrájk is kirobbanhat a két ágazatban.

A szakszervezet vezetőivel folytatott legutóbbi megbeszélésen Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter

90 százalékos garanciát adott arra, hogy a kórházak és a mentőszolgálat mentesül majd a tervezett 10 százalékos költségcsökkentés alól,

ami a rendszer működésének fenntartására irányuló közös erőfeszítések eredménye.

A Sanitas azonban nem mondott le tiltakozási terveiről, és egyelőre nem is állnak el ettől a szándéktól: „addig nem, ameddig nem szavaznak a költségcsökkentésről, ameddig nem lesz konkrétan leírva erről valami” – közölte érdeklődésünkre Nyulas Emma, hozzáfűzve, örülnek annak, hogy a tárcavezető mellettük áll, de

a szóbeli ígéreteknél több garanciára van szüksége a szakszervezetnek.

Továbbá a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit illetően is zajlanak még a tárgyalások más minisztériumokkal – mondta.

A szakszervezet képviselőivel folytatott legutóbbi egyeztetésen Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter négy fontos témát is javasolt megvitatásra a szociális partnerekkel:

  • a személyzeti normák kérdését – hamarosan megkezdődnek a tárgyalások az egészségügyi rendszerben dolgozó összes alkalmazotti kategória személyzeti normatíváinak aktualizálásáról;

  • az alkalmazási tiltás feloldásának témáját – az Egészségügyi Minisztérium már áttekintette a rendszer személyzeti igényeit, és az idei költségvetés jóváhagyását követően az egészségügyi miniszter memorandumot terjeszt a kormány elé az állások feloldásáról;

  • az ügyeleti rendszer átszervezését – ez esetben a cél az ügyeleti műszakok megszervezésének rugalmasabbá tétele, a kórházak igényei és az orvosok száma függvényében;

  • a kórházak besorolása – ez esetben megmaradna a kórházak négy besorolási kategóriája, de a megbeszélések témáját képezi a közkórházak jobb finanszírozásának témája is.

A személyzeti normatívákat – azokat a besorolásokat, amelyek alapján az alapbéreket kiszámítását is végzik – azért kell módosítani, mert a legutóbb 2010-ben történt hasonló, azóta viszont sok új személyzeti kategória megjelent az egészségügyi rendszerben – magyarázta a szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetője.

Az orvosi ügyeletek finanszírozásának kérdése sem tisztázott még, „a levegőben lóg” ez a téma, akárcsak a kórházak finanszírozásának a témája.

Az egészségügyi miniszternek van pár elképzelése ezzel kapcsolatban, hogy a kompetencia alapján finanszíroznák a kórházakat, vagy a besorolásuk, esetleg a teljesítményük alapján. Ezekben a kérdésekben az egészségügyi minisztérium az egészségbiztosítási pénztárral, az orvosi kamarával, az asszisztensi kamarával, a betegek érdekeit képviselő szervezettel és az alkalmazottakat képviselő szakszervezetekkel közösen kell döntést hozzon – mondta Nyulas Emma.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Korodi Attila: elfogadhatatlan, hogy az AUR szervezzen tüntetést Csíkszeredában
Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve
Romániai hokibravúr: a női ifjúsági válogatott megnyerte a dél-afrikai vébét
Víz és csatornázás nincs, de a polgármester helikopterrel furikázik az egyik erdélyi faluban
Győztest avatnak a hoki Román Kupában, a bajnok otthonában az FK Csíkszereda – a vasárnapi sportműsor
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Korodi Attila: elfogadhatatlan, hogy az AUR szervezzen tüntetést Csíkszeredában
Székelyhon

Korodi Attila: elfogadhatatlan, hogy az AUR szervezzen tüntetést Csíkszeredában
Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve
Székelyhon

Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve
Romániai hokibravúr: a női ifjúsági válogatott megnyerte a dél-afrikai vébét
Székely Sport

Romániai hokibravúr: a női ifjúsági válogatott megnyerte a dél-afrikai vébét
Víz és csatornázás nincs, de a polgármester helikopterrel furikázik az egyik erdélyi faluban
Krónika

Víz és csatornázás nincs, de a polgármester helikopterrel furikázik az egyik erdélyi faluban
Győztest avatnak a hoki Román Kupában, a bajnok otthonában az FK Csíkszereda – a vasárnapi sportműsor
Székely Sport

Győztest avatnak a hoki Román Kupában, a bajnok otthonában az FK Csíkszereda – a vasárnapi sportműsor
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 02., hétfő

Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat

Támogatják a szociáldemokraták, hogy a kormánykoalíció sürgősségi eljárásban fogadtassa el a gazdaságélénkítő intézkedéseket, valamint a nyugdíjasokat és más kiszolgáltatott kategóriákat védő szolidaritási csomagot.

Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat
Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat
2026. február 02., hétfő

Konkrét összegeket tettek közzé, hogy mennyivel egészítenék ki a nyugdíjakat
Hirdetés
2026. február 02., hétfő

Hogyan válassz ágyat a hálószobába: méret, anyag és praktikus extrák egy helyen
Hogyan válassz ágyat a hálószobába: méret, anyag és praktikus extrák egy helyen
Hogyan válassz ágyat a hálószobába: méret, anyag és praktikus extrák egy helyen
2026. február 02., hétfő

Hogyan válassz ágyat a hálószobába: méret, anyag és praktikus extrák egy helyen
2026. február 01., vasárnap

Életbe lépett a jogszabály: nem fizetik többé a betegszabadság első napját

Nem fizetik többé a betegszabadság első napját Romániában, az erről szóló sürgősségi kormányrendelet február elsején lépett hatályba.

Életbe lépett a jogszabály: nem fizetik többé a betegszabadság első napját
Életbe lépett a jogszabály: nem fizetik többé a betegszabadság első napját
2026. február 01., vasárnap

Életbe lépett a jogszabály: nem fizetik többé a betegszabadság első napját
2026. február 01., vasárnap

Földrengéssel indult a február

A Richter-skála szerint 3,7-es erősségű földrengés történt vasárnap 16 óra 14 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Földrengéssel indult a február
Földrengéssel indult a február
2026. február 01., vasárnap

Földrengéssel indult a február
Hirdetés
2026. február 01., vasárnap

Nem hisz a tiltásban a belügyminiszter: másban látja a megoldást a kiskorúak online védelmére

Cătălin Predoiu belügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy elvben nem támogatja a tilalmakat, így a kiskorúak online tartalmakhoz való hozzáférésének megtiltását sem.

Nem hisz a tiltásban a belügyminiszter: másban látja a megoldást a kiskorúak online védelmére
Nem hisz a tiltásban a belügyminiszter: másban látja a megoldást a kiskorúak online védelmére
2026. február 01., vasárnap

Nem hisz a tiltásban a belügyminiszter: másban látja a megoldást a kiskorúak online védelmére
2026. február 01., vasárnap

Visszatér a fagy, Székelyföldön is dermesztő hideg várható

Rendkívül hideg időjárásra, kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország teljes területére. Hargita és Kovászna megyében is erősen lehűl az idő.

Visszatér a fagy, Székelyföldön is dermesztő hideg várható
Visszatér a fagy, Székelyföldön is dermesztő hideg várható
2026. február 01., vasárnap

Visszatér a fagy, Székelyföldön is dermesztő hideg várható
2026. január 31., szombat

Háromnegyedénél tart a bölcsődeprogram: már több mint 3200 új férőhely készült el

A fejlesztési minisztérium létrehozta az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében tervezett 4500 új bölcsődei hely csaknem háromnegyedét – jelentette be Cseke Attila miniszter, aki szombaton Lugosban avatott fel egy új bölcsődét.

Háromnegyedénél tart a bölcsődeprogram: már több mint 3200 új férőhely készült el
Háromnegyedénél tart a bölcsődeprogram: már több mint 3200 új férőhely készült el
2026. január 31., szombat

Háromnegyedénél tart a bölcsődeprogram: már több mint 3200 új férőhely készült el
Hirdetés
2026. január 31., szombat

Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához

Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók korlátozzák a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.

Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához
Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához
2026. január 31., szombat

Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához
2026. január 31., szombat

XIV. Leó sem költözik be a pápai lakosztályba

Elődjéhez, Ferenc pápához hasonlóan XIV. Leó is úgy döntött, hogy nem költözik be a vatikáni paloták pápai lakosztályába, hanem egyszerűbb, személyre szabott otthont alakít ki magának.

XIV. Leó sem költözik be a pápai lakosztályba
XIV. Leó sem költözik be a pápai lakosztályba
2026. január 31., szombat

XIV. Leó sem költözik be a pápai lakosztályba
2026. január 31., szombat

Királyi ajándékokat is kapott elnöksége első évében Nicușor Dan

Nicușor Dan államelnök tavaly egyebek mellett festményeket, fényképeket, albumokat, könyveket, porcelán tárgyakat, metszeteket, emblémákat, emlékérmeket, sőt egy nyakkendőt is kapott ajándékba a 2025-ös évi protokoll-eseményeken.

Királyi ajándékokat is kapott elnöksége első évében Nicușor Dan
Királyi ajándékokat is kapott elnöksége első évében Nicușor Dan
2026. január 31., szombat

Királyi ajándékokat is kapott elnöksége első évében Nicușor Dan
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!